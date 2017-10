Großer Erntedankmarkt am Altmühlsee

Zweitätgige Veranstaltung lockt mit vielen Attraktionen ins Seezentrum Wald - 28.09.2017 18:13 Uhr

WALD - Am Samstag, 30. September, und Sonntag, 1. Oktober, laden die Stadt Gunzenhausen, der Zweckverband Altmühlsee und der Bayerische Bauernverband zum 25. Erntedankmarkt mit einer Reihe toller Attraktionen ein. Das Erntedankfest im Seezentrum Wald auf dem Gelände des großen Erlebnisspielplatzes ist traditionell ein beliebtes Ausflugsziel für die gesamte Familie.

Am Samstag und Sonntag lockt ein großer Erntedankmarkt ins Seezentrum Wald am Altmühlsee. Das Angebot wird auch in diesem Jahr keine Wünsche offen lassen. © Hannah Priesmeier



An beiden Tagen ist die Veranstaltung von 11 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Die Besucher haben an mehr als 50 Ständen eine große Auswahl an handgemachten Holz- und Deko-Artikeln, Schmuck, Spielen, Kunst und Keramik, Kerzen, Düften und Likören bis hin zu Produkten aus therapeutischen Werkstätten wie Körnerkissen, Türkränzen und vielem mehr.

Speziell für Kinder gibt es einen Streichelzoo, Ponyreiten, eine Kindereisenbahn und eine nostalgische Schiffschaukel. Eine historische Brotbäckerei kommt mit ihrem Brotbackofen und verbreitet den wunderbaren Duft frisch gebackenen Brotes.

Der Jungzüchterverband bietet an der Milchbar im Zelt leckere Milchshakes und mehr an. Wer es fruchtiger möchte, geht an die Cocktailbar des Kreisjugendrings. An beiden Tagen kümmert sich die Mannschaft des Reiterhofes Altmühlsee um das leibliche Wohl der Gäste im Festzelt. Die Landfrauen sorgen für leckeren Kuchen. Auch geräucherte Fische und fränkische Spezialitäten sowie Bauernhofeis sind im Angebot.

Den Sonntag leitet um 11 Uhr ein feierlicher Gottesdienst im Festzelt ein, den Pfarrer Johannes Wagner aus Wald halten wird. Unterstützt wird er dabei vom Posaunenchor Stetten und dem Landfrauenchor. Nach dem Gottesdienst sprechen Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes Friedrich Rottenberger zu den Gästen.

Für gute Unterhaltung im Festzelt sorgt am Samstag die Walder Dorfmusik und am Sonntag die Gunzenhäuser Blous’n. Eine Landmaschinen-Ausstellung am Sonntag und handwerkliche Vorführungen runden das Programm ab. Vom Parkplatz aus bringt ein Schlepper-Shuttle die Gäste zum Festgelände.

Beim Erntedank-Quiz können die Gäste ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse unter Beweis stellen und wertvolle Preise gewinnen, die von den Standinhabern zur Verfügung gestellt werden. Die Fragebögen sind an allen Ständen erhältlich. Die Auslosung erfolgt am Sonntag um 15 Uhr.

Außerdem wird am Samstagnachmittag ein Gastauftritt der Alphornbläser im Rahmen des 6. Alphorn-Freundschaftstreffens das Erntedankfest bereichern.