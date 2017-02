Gunzenhausen: 21-jähriger Patient randaliert im Klinikum

GUNZENHAUSEN - Mit einem undankbaren Patienten hatte es in der Nacht zum Sonntag das Pflegepersonal im Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen zu tun. Der zuvor eingelieferte 21-Jährige ging auf mehrere Krankenschwestern los. Auch die herbeigerufene Polizeistreife bekam den Unmut des jungen Mannes zu spüren.

In der Nacht zum Sonntag lieferte der Rettungsdienst einen 21-Jährigen in das Klinikum Altmühlfranken in Gunzenhausen ein. Der junge Mann hatte laut Polizei zuvor in Pleinfeld mitten auf der Straße gelegen. Doch dieser schien mit seiner Einlieferung gar nicht einverstanden und ging im Krankenhaus auf mehrere Krankenschwestern los.

Auch die herbeigerufene Polizeistreife aus Gunzenhausen konnte den jungen Mann nicht beruhigen. Der 21-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv und versuchte zu flüchten.

Im Außenbereich des Krankenhauses wurde er jedoch von den Beamten zu Boden gebracht und gefesselt. Seinen steigernden Unmut äußerte der 21-Jährige indem er die Polizisten beleidigte und bespuckte.

Letzendlich konnte der junge Mann jedoch in einem Krankenhausbett untergebracht werden. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung ermittelt.

