Gunzenhausen: ABC-Schützen erobern Klassenzimmer

Grundschulen bereiten Eltenr und Kindern herzlichen Empfang - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN/MEINHEIM - Um 8.20 Uhr begann gestern Morgen an der Stephani-Grundschule die Aufnahmefeier für die Abc-Schützen. Nach genau einer Stunde war (fast) alles vorüber, und die Eltern waren "entlassen". Sie konnten sich an einem Frühstück laben, das der Elternbeirat vorbereitet hatte. Eine Stärkung hatten Mama und Papa auch nötig, denn am ersten Schultag des jeweiligen Sprösslings war die Aufregung groß, und zwar bei allen Beteiligten.

Die Erstklässler der Gunzenhäuser Stephani-Grundschule, wie hier die ABC-Schützen der Klasse 1A, nahmen nach dem Emfpang in der Aula ihre Klassenzimmer in Beschlag. Foto: Wolfgang Dressler



Davon konnten sich auch die drei Klassenlehrerinnen nicht ganz freimachen. Sie bekannten mit einem Lächeln, dass auch für sie dieses Ereignis ein besonderes ist. Irene Atzmüller unterrichtet die 1A, Doris Stark kümmert sich um die 1B in Frickenfelden, und für die 1C G ist Caroline Ritzke zuständig. Insgesamt zählt die Grundschule heuer 67 Anfänger, vor zwölf Monaten waren es noch 81. Von den Jungen und Mädchen der 4cG unter Lehrerin Beate Peterreins gab es für alle, die in die Aula gekommen waren, ein musikalisches Hallo, und später zeigten sie in Wort und Bild die Tücken, der eine Grundschullehrerin am ersten Schultag begegnet und die sie natürlich meistert. Dafür gab es herzlichen Applaus.

Rektorin Claudia Böllhoff-Schwitajewski stellte treffend fest: "Ihr seid keine Kindergartenkinder mehr." Jetzt gehe es ums Lesen, Rechnen und Schreiben und um den hoffentlich immer sicheren Schulweg. An die Eltern richtete sie die Bitte, den Lehrkräften Vertrauen zu schenken. Den Kindern sollten sie Freiraum geben, damit sie sich entwickeln könnten.

Ähnlich sagte es Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Die Eltern sollten fördern und Ansporn geben, aber nicht überfordern. Es gelte, das richtige Maß zu finden. Wichtig sei der Stadt der Schulstandort Frickenfelden, dort seien die Aussichten wegen des neuen Baugebiets günstig. Elternbeiratsvorsitzende Birgit Meyerhöfer meinte, die Abc-Schützen seien eine Bereicherung für die Schule. Wer bisher zu den Großen im Kindergarten zählte, sei jetzt ein Kleiner in der Schule.

Glückwünsche an Klein und Groß kamen auch von der Verkehrswacht (in Person von Roland Schmidt und Sigrid Niesta-Weiser), der Sparkasse (Matthias Böck) und der Polizei (Harald Eckert, Peter Lassnig). Nach dem Verteilen von Geschenken ging es dann ins jeweilige Klassenzimmer.

Musikalischer Gruß

Am Anfang wirkten die Blicke der "Erstklässer" in Meinheim eher noch skeptisch. Die Stimmung sollte sich aber ziemlich schnell wandeln. Spätestens nach dem musikalischen Willkommensgruß ihrer künftigen Mitschüler verwandelte sich die abwartende Haltung in Freude und Zuversicht. Ausgestattet mit gut gefüllten Schultüten traten in "Meia" insgesamt 37 Mädchen und Buben ihre Schulzeit an. Das Außergewöhnliche daran: Heuer wurde an der Grund- und Mittelschule Markt Berolzheim-Dittenheim die flexible Grundschule eingeführt. Es gibt nun im Schulhaus Meinheim vier jahrgangsgemischte Klassen. Schüler der ersten und zweiten Klasse lernen darin gemeinsam. In der flexiblen Grundschule bekommt jedes Kind ausgiebig Zeit, um Lesen, Rechnen und Schreiben zu lernen.

Auf die Arbeit mit ihren Schülern freuen sich vor allem die Lehrkräfte Rita Modlich, Ingrid Rachinger, Susanne Weizinger und Eberhard Mathes. Schon bei den einführenden Worten mischten die "Neulinge" munter mit. Leuchtende Augen, eine positive Spannung und die Behutsamkeit der Pädagogen – der "große Bahnhof" in Meinheim ließ den Start für Kinder und Eltern gleichermaßen zu einem besonderen Erlebnis werden.

WOLFGANG DRESSLER/ULI GRUBER