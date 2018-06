Gunzenhausen: Abiturienten erhielten ihre Reifezeugnisse

Das Simon-Marius-Gymnasium verabschiedete seine 115 Prüfungsabsolventen in ihren neuen Lebensabschnitt - vor 58 Minuten

GUNZENHAUSEN - Glückstrahlende und sichtlich erleichterte junge Erwachsene und ebenso glückliche wie stolze Eltern: Nach achtjähriger schulischer Ausbildung am Gunzenhäuser Simon-Marius-Gymnasium (SMG) haben die Absolventinnen und Absolventen des Abiturjahrgangs 2018 am gestrigen Freitag in der Zionshalle der Hensoltshöhe ihre Abschlusszeugnisse erhalten. 115 Schülerinnen und Schüler, 14 mehr als im Jahr zuvor, krönten damit unter mächtigem Beifall ihre Zeit am SMG und streben nun einen Studienplatz oder eine berufliche Ausbildung an.

Die beiden Abschlussbesten Lena Ortner (Mitte) und Annika Zuber (rechts daneben) mit Direktorin Susanne Weigel (links), Rechtsanwalt Dr. Sigurd Schacht (Zweiter von links) und Landratsstellvertreter Robert Westphal. © Foto: Erich Neidhardt



Die beiden Abschlussbesten Lena Ortner (Mitte) und Annika Zuber (rechts daneben) mit Direktorin Susanne Weigel (links), Rechtsanwalt Dr. Sigurd Schacht (Zweiter von links) und Landratsstellvertreter Robert Westphal. Foto: Foto: Erich Neidhardt



Der in den vergangenen Monaten und auch schon in den Jahren zuvor investierte Fleiß hat sich ausgezahlt. Von den 117 Schülerinnen und Schülern, die heuer am Simon-Marius-Gymnasium zum Abitur angetreten sind, haben bis auf zwei alle die Prüfungen bestanden — einige sogar mit besonders herausragenden Ergebnissen. Annika Zuber, Lena Ortner, Nikolas Bubik, Julia Meßthaler, Tobias Saur, Luisa Wörlein, Carina Pfahler, Benedikt Braun, Niklas Friedel, Leonie Leis und Lukas Eitel haben einen Notendurchschnitt zwischen 1,2 und 1,5 geschafft (die genauen Ergebnisse dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr veröffentlicht werden) und erhielten hierfür als Anerkennung Geldpreise von der Christian-Hauf-Stiftung. Die beiden Spitzenabsolventinnen durften sich obendrein über Geldpreise der Anwaltskanzlei Schacht und der Sparkasse freuen. Für besonders gute Leistungen — ein Notendurchschnitt zwischen 1,6 und 1,9 — erhielten 21 Prüfungsabsolventen zudem Buchpreise der Christian-Hauf-Stiftung: Hannah Hueber, Alicia Stieglitz, Laura Adrion, Anna Buckel, Luisa Fauth, Julia Gallenmüller, Anahit Galstyan, Linda Kauth, Frieda Mackwitz, Jasmin Siebentritt, Tamara Ströhlein, Catherine Wudy, Antonia Furlas, Jan Menhorn, Timo Pfeuffer, Denise Rusevic, Anna-Lena Weiß, Johannes Höglmeier, Loreen Pröschel, Niklas Seefried und Frederik Scheibel.

Buchpreise und kostenlose Mitgliedschaften für ein oder zwei Jahre in den entsprechenden Fachverbänden gab es überdies für herausragende Leistungen im naturwisschenschaftlichen Bereich. Diese sicherten sich Mario Metzger (Gesellschaft Deutscher Chemiker), Juri Schubert (Naturhistorische Gesellschaft), Jan Menhorn (Deutsche Mathematiker Vereinigung) und Lena Ortner (Stiftung Natur Mensch Kultur). Einen Buchgutschein von der Kreistagsfraktion der Grünen erhielt Luisa Fauth für ausgezeichnete Leistungen im ökologischen Bereich und als bester Schüler im Fach Wirtschaft und Recht sicherte sich Tobias Saur einen Schülerförderpreis der Sparkasse.

Die 58 weiblichen und 57 männlichen Absolventen hörten bei der festlichen Zeugnisübergabe durch Schulleiterin Susanne Weigel, ihrem Stellvertreter Josef Rei und Oberstufenkoordinatorin Christine Höller ein dickes Lob für das Erreichte und viele Mut machende und zuversichtlich stimmende Worte für ihren neuen Lebensabschnitt. Für ihren Abi-Ball haben sie am heutigen Samstag das Brombachseeschiff gechartert.

"Die Zeit des Bangens ist vorbei und viele haben es gut bis sehr gut geschafft", gratulierte Josef Rei namens der gesamten Schule zur bestandenen Reifeprüfung. Mit Blick in den Saal sparte er auch optisch nicht mit Komplimenten für die Abschlussschülerinnen und -schüler: "Toll seht ihr aus!" Sie und auch ihre Eltern dürften stolz auf das Erreichte sein. Wie sämtliche Grußredner wünschte Rei den jungen Leuten, die den höchsten Schulabschluss in der Bundesrepublik und damit die allgemeine Hochschulreife erreicht haben, für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel Erfolg.

"Absolut solide Basis"

Die Grüße und Glückwünsche des Landkreises überbrachte stellvertretender Landrat Robert Westphal. Die Schüler haben sich nach seinen Worten mit dem bestandenen Abitur eine "absolut solide Basis für den weiteren Lebensweg geschaffen". Westphal äußerte die Hoffnung, dass die Absolventen nach Ende ihres Studiums oder ihrer Berufsausbildung in ihre Heimat Altmühlfranken zurückkehren.

Sie bräuchten dies nicht zu bereuen, denn hier gebe es eine starke Wirtschaft mit vielen hochqualifizierten Arbeitsplätzen und obendrein eine reizvolle Natur und vielzählige Freizeitmöglichkeiten. "Der Landkreis und die gesamte Region brauchen Sie und Sie können hier absolut sicher ihren Platz finden", machte Westphal aufs Wiederkommen Lust.

Einen gravierenden Unterschied zur deutschen Nationalelf erkannte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz in seinem Grußwort. "Sie haben Ihr Turnier erfolgreich abgeschlossen", beglückwünschte er namens der Stadt die Abschlussschüler. Sie hätten mit ihren Lehrern und Eltern hervorragende Trainer an ihrer Seite gehabt und auch die innere Einstellung habe gestimmt. Nun beginne für sie ein "neues Turnier". Für dieses wünschte der Rathauschef viel Erfolg. Weil Gunzenhausen sehr gute Arbeits- und Lebensbedinungen biete, lohne sich für die Abschlussschüler auf jeden Fall ein Wiederkommen. Ihnen stünden auf ihrem weiteren Lebensweg mit dem Abitur alle Türen offen. Fitz appellierte an die jungen Leute, sich auch für ihre Mitmenschen zu engagieren, beispielsweise ehrenamtlich oder auch in der Politik.

Dass sich die Absolventen in den acht Jahren am Gymnasium nicht nur eine Menge Wissen angeeignet, sondern auch viele soziale Kompetenzen erworben haben, strich Elternbeiratsvorsitzender Dr. Kurt Schubert heraus. "Ihr habt mit dem Abitur eine Plattform geschaffen, von der aus ihr alles erreichen könnt", rief er den Absolventen zu. Sie hätten beste Voraussetzungen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Schubert hatte für alle 115 Abschlussschüler Blumen mitgebracht, die er bei der Zeugnisverteilung zusammen mit einigen Elternbeiratsmitgliedern überreichte.

Dass nach zwölf Jahren Schulzeit nun der Augenblick gekommen ist, den die Abiturientinnen und Abiturienten so lange herbeigesehnt haben, strich Susanne Weigel in ihrer Ansprache heraus. Das Abiturzeugnis als Bescheinigung über den höchsten Schulabschluss ist für die Direktorin der Lohn für alle Anstrengungen, die die Schüler, ihre Eltern und die Schule in eine umfassende Bildung investiert haben. Hierfür sprach sie allen Beteiligten einen Dank aus.

Nicht zuletzt aufgrund der rasant fortschreitenden Digitalisierung sprach Weigel von einer sich rasch verändernden Welt. Diese Veränderungen hätten Auswirkungen auf alle, im privaten wie im gesellschaftlichen Leben. "Ob unser Leben sich in den kommenden Jahrzehnten eher zum Guten oder Schlechten ändert, liegt zumindest teilweise in unseren Händen, und in naher Zukunft auch in euren", merkte sie an die Adresse der Absolventen an. Gerade auch das Internet als Medium der Freiheit zu erhalten, bleibe "eine Gestaltungsaufgabe für uns alle". "Umso wichtiger ist es, dass wir Euch eine Bildung mitgegeben haben, die Euch befähigt, Euch neuen Gegebenheiten mit Verstand zu stellen, mit Argumenten zu überzeugen und neue Entwicklungen, besonders die der Digitalisierung, zu hinterfragen, mitzugestalten und mitzuprägen", so die Schulleiterin. Das Abitur ist für sie eine wertvolle Grundlage und bedeute letztendlich auch die Freiheit, eigene Entscheidungen treffen zu können und den Weg zu wählen, der einem am sinnvollsten erscheine und am meisten zusage.

Mit launigen Worten blickten Alicia Stieglitz und Benedikt Kehrstephan bei der Abi-Feier auf die gemeinsame Schulzeit am SMG zurück und dankten allen Wegbegleitern, "die uns zu guter Letzt hierhergebracht haben". "Im Großen und Ganzen werden wir mit allem, was wir gelernt haben, unseren Weg finden, da sind wir uns ganz sicher", lautete die Bilanz zum Ende der Zeit am SMG. Dass an der Schule die musische Bildung einen hohen Stellenwert besitzt, bewies die hervorragende Umrahmung der Feier durch eine Instrumentalgruppe unter Leitung von Musiklehrer Max Pfahler.

ERICH NEIDHARDT E-Mail