Gunzenhausen: Altmühltaler-Lamm-Königin gesucht

GUNZENHAUSEN - Wenn am 20. und 21. Mai die Herden des "Altmühltaler Lamms" wieder durch Mörnsheim auf die Weide getrieben werden, werden sie nicht nur vom Schäfer und einem prominenten Schirmherrn aus der Politik geführt: Eine charmante junge Dame in Tracht und mit Krone begleitet als "Altmühltaler Lamm"-Königin den fröhlich-festlichen Zug.

Sie trug zwei Jahre lang die Krone der „Altmühltaler Lamm“-Königin: Gabriela Eckstein aus Pfahldorf. © Naturpark Altmühltal



In den vergangenen zwei Jahren füllte Gabriela Eckstein das Amt aus, nun suchen der Landschaftspflegeverband Kelheim und der Verein der Hüteschäfer im Naturpark Altmühltal ihre Nachfolgerin. Noch bis 7. März haben junge Frauen aus dem Naturpark Altmühltal die Gelegenheit, sich um die Krone zu bewerben.

Der Lammauftrieb ist im Naturpark Altmühltal weit mehr als eine stimmungsvolle Tradition. "Die Schafbeweidung", erklärt Schäfer Erich Neulinger, "sorgt dafür, dass die typische Kulturlandschaft unserer Gegend mit ihren Wacholderheiden erhalten bleibt." Ohne die Schafe würden die Talhänge zuwachsen und ein wichtiger Lebensraum für seltene Arten ginge verloren.

Als Vorsitzender des Vereins der Hüteschäfer im Naturpark Altmühltal entscheidet Neulinger bei der Wahl der neuen "Altmühltaler Lamm"-Königin mit. Ihm ist wichtig, dass die Bewerberinnen Interesse an der Kultur- und Naturlandschaft des Altmühltals mitbringen. "Etwas Vorwissen aus der Landwirtschaft oder der Schäferei wäre natürlich optimal", ergänzt der Schäfer.

Auch für die "Altmühltaler Lamm"-Produkte sollte die Repräsentantin sich begeistern. Schließlich sind die Schafherden nicht nur vierbeinige Landschaftspfleger, sondern liefern außerdem ein regionales Qualitätsprodukt, wie Christoph Würflein, der Geschäftsführer des Naturparks Altmühltal, betont: "Das ‚Altmühltaler Lamm’ ist ein kulinarisches Markenzeichen des Naturparks Altmühltal und gehört zu den bekanntesten Regionalmarken in Deutschland. Veranstaltungen wie der ‚Altmühltaler Lamm’-Auftrieb in Mörnsheim, die ‚Altmühltaler Lamm’-Erlebnistage am Waldgasthof Geländer oder der ‚Altmühltaler Lamm’-Abtrieb in Böhming sind echte Besuchermagneten, die jedes Jahr mehrere tausend Gäste anziehen."

Und deren Augen sind natürlich auch auf die "Altmühltaler Lamm"-Königin gerichtet. Die junge Frau sollte deshalb eine selbstsichere und sympathische Ausstrahlung besitzen. Sie sollte Freude daran haben, vor vielen Leuten aufzutreten und auch ein paar Worte zu sprechen. Neben den Terminen in der Region gehören Auftritte auf nationalen Messen zu ihren Aufgaben. Das "Königinnen-Zubehör" und die Verpflegung auf Veranstaltungen werden gestellt, außerdem werden die Kosten für die Fahren zu den Terminen erstattet.

Die "Altmühltaler Lamm"-Königin wird jeweils für zwei Jahre gewählt. Noch bis 7. März können sich junge Frauen aus der Region, die bereits volljährig sind, einen Führerschein besitzen und über ein Auto verfügen, für das Amt bewerben. Die Bewerbung sollte ein Foto, einen kurzen Lebenslauf und eine Erklärung, warum man das Amt übernehmen möchte, enthalten. Bewerberinnen senden ihre Unterlagen einfach an den Landschaftspflegeverband Kelheim, Donaupark 13, 93309 Kelheim, oder per E-Mail an info@altmuehltaler-lamm.de.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09441/207-7325 oder unter www.naturpark-altmuehltal.de/lammkoenigin