Gunzenhausen: Auch im Winter auf dem Campingplatz

Dauercamper lockt es selbst an den Feiertagen und an Silvester ans Seezentrum Wald - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Es herrscht Winterruhe am Altmühlsee, der Trubel des Sommers ist verklungen. Doch in den Wohnwagen auf dem Campingplatz Fischer-Michl am Walder Seeufer regt sich etwas: Hier schlägt die Stunde der Wintercamper, die es auch außerhalb der Saison ins Seenland zieht. Selbst an Weihnachten und Silvester genießen sie die Vorzüge ihrer zweiten Heimat, schwören auf die heimelige Atmosphäre, die Beschaulichkeit und den Gemeinschaftsgeist.

Mit gut beheizbarem festen Vorzelt und voll ausgestattetem Wohnwagen sind Elke Nemmer und ihr Mann bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet. Am 3. Adventswochenende brachte die Fürtherin schon mal ein wenig Weihnachtsdeko mit zum Fischer-Michl in Wald — Schneegestöber inklusive. © Tina Ellinger



Mit gut beheizbarem festen Vorzelt und voll ausgestattetem Wohnwagen sind Elke Nemmer und ihr Mann bestens für die kalte Jahreszeit gerüstet. Am 3. Adventswochenende brachte die Fürtherin schon mal ein wenig Weihnachtsdeko mit zum Fischer-Michl in Wald — Schneegestöber inklusive. Foto: Tina Ellinger



"Heiligabend sind wir noch zuhause, wegen der Kinder. Aber gleich am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir hier", erzählt Elke Nemmer mit unverkennbarer Vorfreude in der Stimme. Fast jedes Wochenende verbringen die 45-Jährige und ihr Mann Thomas beim Fischer-Michl. Im Sommer steht Segeln hoch im Kurs, im Winter "kommen wir zum Entspannen".

Seit 2012 zählt das Ehepaar aus Fürth zu den Dauercampern auf dem Platz von Evi Hanke, die den Betrieb zusammen mit ihrer Mutter Monika Kraft führt. 50 Stellplätze für Dauergäste gibt es, dazu kommen 120 Touristikplätze, die jetzt in der "staden Zeit" nicht belegt sind. Weiter hinten auf dem Gelände haben sich die Dauercamper eingerichtet, ihnen steht sogar ein eigenes Sanitärgebäude zur Verfügung.

Großzügige, feste Vorzelte leisten ihnen nicht nur im Sommer gute Dienste. Mit einer Heizung und großen Glasschiebetüren ausgestattet, kann man es hier auch im Winter bestens aushalten. "Vor allem wenn es schneit, ist es hier drinnen richtig heimelig", schwärmt Elke Nemmer und lässt den Blick in die freie Natur schweifen. Ein bisschen Weihnachtsschmuck hat sie auch schon von zuhause mitgebracht, es ist ja nicht mehr weit bis zum Fest.

Feuerwerk vom See aus

Selbst heftiger Schneefall schreckt die wahren Wintercamper nicht ab. Das Bild stammt aus dem Jahr 2007. © privat



Selbst heftiger Schneefall schreckt die wahren Wintercamper nicht ab. Das Bild stammt aus dem Jahr 2007. Foto: privat



Nicht zuletzt durch den Segelsport haben die beiden mittlerweile viele Bekanntschaften am Altmühlsee geschlossen. Silvester feiern sie mit den anderen Wassersportlern im Seglerheim direkt am Ufer. "Von dort aus hat man einen wunderschönen Blick auf das Feuerwerk in Gunzenhausen", meint die Fürtherin, für die das Seenland längst zur zweiten Heimat geworden ist, begeistert. "Das ist unser Naherholungsgebiet, jedes Wochenende hier ist wie ein Kurzurlaub!"

Genauso ergeht es Ute Kunze aus Ingelfingen bei Künzelsau. "Wir haben im Alltag viel Trubel und der Aufenthalt auf dem Campingplatz entschleunigt alles." Sie und ihr Mann Holger sind schon seit der Eröffnung des Platzes 2001 in Wald zu Gast. "Und es gefällt uns immer noch sehr gut." Weihnachten verbringt das Paar zuhause, zu Silvester sind die zwei jedoch regelmäßig im Gunzenhäuser Stadtteil zu finden. "Das ist immer ein großes Hallo, man freut sich über jeden, der hier ist."

Besonders gut gefällt auch ihnen, das Feuerwerk vom Seeufer aus zu beobachten. "Alles wirkt gedämpft. Da muss man gar nicht selber schießen, sondern nur zuschauen." Romantik herrscht auch beim Fischer-Michl, wenn die Lichterketten an den Wohnwagen in warmen Tönen leuchten. "Da geht man quasi von Licht zu Licht", erklärt Ute Kunze.

Näher an der Natur

Da der Wohnwagen bei ihrer Ankunft total ausgekühlt ist, pflegen die Kunzes ein schönes Ritual: Während die Gasheizung das mobile Heim erwärmt, wandern die beiden um den See: "Danach ist alles warm — der Wohnwagen und wir. Außerdem ist das der erste Schritt zum Runterkommen."

Ebenfalls von den Vorzügen des Wintercampens ist Waltraud Stoll überzeugt. Von März bis Oktober und dann wieder ab dem 26. Dezember schlagen sie und ihr Mann Hans beim Fischer-Michl auf. Meistens fahren sie schon im Laufe des Dezembers von ihrem Heimatort Heiningen bei Göppingen ins Seenland, um dem Wohnwagen ein wenig Weihnachtsfeeling zu verleihen. "Ein bisschen Deko und ein paar Lichter müssen schon sein", schmunzelt die 55-Jährige, die seit zehn Jahren zu den Dauercampern in Wald zählt. Allerdings treten sie dann am gleichen Tag die etwa zweistündige Rückreise an, wegen einer Nacht rentiere sich das Heizen nicht. Hat man die Wärme jedoch erst einmal in Wagen und Vorzelt, "herrschen angenehme 20 Grad. Da fühlt man sich wohl."

Und man ist ein Stück näher an der Natur als in Haus oder Wohnung. Dazu kommt das gute und sehr familiäre Miteinander unter den Dauercampern. Ganz ungezwungen und unkompliziert ist das. "Der Geruch nach Zwickten reicht als Einladung", wirft Hans Kunze mit einem Augenzwinkern ein. "Oder man trifft sich mit anderen, die sich raustrauen, auf einen Glühwein und setzt sich einfach ein bisschen zusammen. Das ist einfach anders als im Hotel, wo jeder alleine an seinem Tisch sitzt." An Silvester ist ein gemeinsames Grillen geplant für alle, die da sind. "Wir hoffen ja auf eine Schneebar, aber das wird wohl nichts."

Diese tolle Gemeinschaft ist auch für Jeanette Hohenberger etwas ganz besonderes. Sie steckt gerade mitten im Umzugsstress, es geht von Nürnberg nach Merkendorf. "Die Ecke kenne ich durch das Campen", sagt sie und erinnert sich noch gut an die Suche nach einem geeigneten Dauerstellplatz für den Wohnwagen. Wegen der Erkrankung ihres Mannes konnten sie nicht länger mit dem Gefährt auf Reisen gehen. Beim Fischer-Michl war etwas frei, und so steht der Wohnwagen dort seit elf Jahren. Aber eigentlich, überlegt Jeanette Hohenberger, ist es längst kein Wohnwagen mehr. Mit dem festen Vorbau und der großzügigen Stellfläche ist es "eher wie ein Grundstück mit Ferienhäuschen".

Zum Wohlfühlen trägt auch eine neue Errungenschaft bei: Ihren Vorbau heizt Jeanette Hohenberger mit einer Elektroheizung, die mit einem Thermostat ausgestattet ist. "Das ist sehr angenehm!", so die erfahrene Camperin. Auch sie kommt gleich nach Weihnachten ins Seenland, weder Schnee noch Eis können sie abhalten. Im Gegenteil: Ein Winter mit minus zehn Grad bei strahlendem Sonnenschein – "das ist ein Traum".

Evi Hanke (links) und Monika Kraft sind auch im Winter für ihre Gäste da und helfen ihnen mit Rat und Tat. © Tina Ellinger



Evi Hanke (links) und Monika Kraft sind auch im Winter für ihre Gäste da und helfen ihnen mit Rat und Tat. Foto: Tina Ellinger



Doch es liegt nicht nur an der beschaulichen Ruhe am Ufer des Altmühlsees, dass sie gerne über Silvester auf dem Campingplatz bleibt. "Wir hatten einen Dackel, der ist immer fast gestorben wegen der Knallerei." Auf dem Platz dürfen keine Raketen in die Luft gejagt, keine Kracher gezündet werden – was nicht nur dem Vierbeiner der Hohenbergers sehr gelegen kam, sind doch eine ganze Reihe von Campern auch stolze Hundebesitzer.

Ganz besondere Menschen

Und ganz liebe Nachbarn, wie Jeanette Hohenberger betont. "Es sind besondere Menschen, die im Winter da sind. Wir machen es uns zusammen schön, das ist eine wunderbare Gemeinschaft."

Eine Gemeinschaft, zu der auch Monika Kraft und Evi Hanke gehören, die zu ihren langjährigen Gästen eine richtige Freundschaft pflegen. Da kommen Karten und Anrufe zu Weihnachten, ein Päckchen mit Plätzchen per Post oder es gibt mal spontane Hilfe, etwa, um das WLAN auf dem Platz einzurichten. "Sie wissen zum Beispiel, dass ich Sammeltassen mag. Immer wieder bringt mir einer welche mit", erzählt Evi Hanke lächelnd. "Das ist schon gegenseitig, sie sind auch für uns da", bestätigt ihre Mutter, die so manche Geschichte von gemeinsamen Silvesterfeiern im Campingstübchen erzählen kann.

Das kann bis ins Private gehen, "wie in einer Familie eben". Eine ziemlich bunt gemischte wohlgemerkt: Dazu gehören Patchworkfamilien, für die der Fischer-Michl genau in der Mitte liegt, Rentner und Berufstätige. Trotz dieser Verschiedenheiten herrscht unter den Dauercampern ein sehr vertrautes Verhältnis. "Sie stehen sich in allem bei, auch in traurigen Momenten. Sie sitzen nicht nur gemütlich am Grill zusammen", weiß Evi Hanke. Nach Hilfe bei Auf- oder Umbauten brauche niemand zu fragen: "Sie sind einfach da und packen mit an. Das ist selbstverständlich."

Egal, ob im Sommer oder im Winter: "Es ist", bringt es Elke Nemmer auf den Punkt, " wie eine zweite Nachbarschaft."

Tina Ellinger Altmühl-Bote E-Mail