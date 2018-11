Gunzenhausen: Ausschuss machte in Mode

Stadträte statteten dem Bekleidungsgeschäft G&B einen Besuch ab - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - WTK ist im Rathaus und bei den Stadträten eine gängige Abkürzung und meint den Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur. Gerade die Wirtschaft soll wieder verstärkt in den Blick genommen werden, kündigte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz an. Das soll in Form von Unternehmensbesuchen geschehen. Den Anfang machte das städtische Gremium im Bekleidungshaus G&B in der Weißenburger Straße.

Bei einem Rundgang bekamen die Mitglieder des städtischen Wirtschaftsausschusses einen Eindruck vom Bekleidungshaus G&B, links Geschäftsführer Georg Habelt. © Wolfgang Dressler



Bei einem Rundgang bekamen die Mitglieder des städtischen Wirtschaftsausschusses einen Eindruck vom Bekleidungshaus G&B, links Geschäftsführer Georg Habelt. Foto: Wolfgang Dressler



Die Firma hat ihren Stammsitz in Dinkelsbühl und ein zweites, ebenfalls sehr wichtiges Standbein in Gunzenhausen. Geschäftsführer ist Georg Habelt. Zusammen mit seiner Frau Helga und einem engagierten Team ist er seit Jahrzehnten in Sachen Mode tätig. Erfahrung und Know-how sind bei G&B vorhanden, das war der Eindruck, den die Stadträte gewannen.

Im Fokus stand beim Bekleidungshaus im vergangenen Jahr der große Anbau. Das Geschäft wuchs um 700 auf nunmehr 2350 Quadratmeter. Die Präsentation ist eine ganz andere als vorher, und zwar sehr gefällig. Alles ist großzügig und hell.

Wie der Ausschuss erfuhr, ist G&B seit 1988 in Gunzenhausen präsent, das Geschäft konnte man als "mittelgroß" bezeichnen. Später wurde die Drogerie dm als Pächter in das Grundstück und ins Gebäude integriert, mit der Folge, dass es bei G&B eng zuging, was auch die Hinzunahme des ersten Stocks nicht wirklich ausgleichen konnte.

Anbau war nötig

Georg Habelt reagierte nach reiflicher Überlegung. Die Erweiterung sollte kommen, und sie war nur im rückwärtigen Bereich möglich. Das Unternehmen kaufte von der Stadt die erforderliche Fläche und legte 2017 los. Der rechtliche Rahmen für die Investition bestand in einem Vorhaben- und Erschließungsplan. Zum Projekt gehörten eine Tiefgarage sowie ein Café für die Kundschaft und für externe Nutzer, beispielsweise Vereine, die diesen Raum nutzen möchten. Das ist problemlos möglich, weil es einen separaten Zugang gibt.

Georg Habelt zeigte sich beim WTK-Besuch dankbar, dass Stadtverwaltung und Fraktionen mitzogen und ihm die Wege ebneten. Der Anbau sei ein großer Schritt für G&B gewesen, man hatte zu Beginn auch daran gedacht, die Räumlichkeiten zu vermieten. Gunzenhausen sei für das Bekleidungshaus ein "guter Standort".

Die Gesamtinvestition inklusive Renovierung und Umbau für dm bezifferte der Geschäftsführer mit 2,5 Millionen Euro. Die Umsetzung der Pläne sei dann wie eine "Operation am offenen Herzen" gelaufen, der Geschäftsbetrieb lief weiter. Für Kopfzerbrechen und erhebliche Kosten sorgte der Brandschutz. "Als wir dann fertig waren, hat Lidl nebenan zu gemacht", berichtete der Geschäftsführer weiter. Zunächst sei man darüber nicht gerade erfreut gewesen, später habe man gemerkt, dass man keinen wirtschaftlichen Schaden hatte.

G&B verfügt nun über die besagten 2350 Quadratmeter beim Verkauf sowie Flächen für Personal und Lager. Die Tiefgarage kann von der Kundschaft genutzt werden, was die Firma aber bisher nicht forciert hat. Die meisten Kunden suchen und finden vorne einen Platz für ihr Auto. Als zeitgemäß sieht der Geschäftsführer die LED-Beleuchtung im gesamten Gebäude und die Fotovoltaik-anlage, die Strom unter anderem für die Luftwärmepumpe, also für die Heizung, liefert. Wie andere Häuser auch verlangt G&B einen kleinen Obolus für die Plastiktüten. Die Neuerung gefiel nicht jedem Kunden.

Wie bisher versteht sich G&B als Vollsortimenter. Im Zuge der Vergrößerung und Aufwertung konnten neue Marken hinzugenommen werden. Sehr gut lief zuletzt der Kulturherbst mit dem verkaufsoffenen langen Samstagabend. Der Geschäftsführer erwägt längere Öffnungszeiten, um sich dem allgemeinen Trend und dem Publikumsgeschmack anzupassen, und weiß zugleich, dass das fürs Personal schwierig würde. Der Standort zählt 15 Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit. G&B will weiterhin ausbilden und merkt zugleich, wie schwierig es geworden ist, qualifizierte junge Leute zu bekommen.

Georg Habelt weiß, dass er immer wieder die Werbetrommel rühren muss, damit der Umsatz stimmt. Positiv sieht er die verstärkten Bemühungen ums Stadtmarketing. Hier sei es wichtig und hilfreich für ihn, feste Ansprechpartner im Stadtmarketingverein und im Rathaus zu haben. In Dinkelsbühl sei das nicht so nutzbringend geregelt.

Zeit zum Bummeln

Und noch einen Unterschied nannte er: Die Urlauber im Fränkischen Seenland gehen gerne einkaufen und sie bringen dann auch dafür die nötige Zeit mit. Das klappt besonders gut an Regentagen. In Dinkelsbühl herrscht der Ausflugsverkehr vor, die Besucher schauen sich die Stadt an, und es reicht dann vielleicht noch zu einem Stopp im Souvenirgeschäft, das war es dann aber oft. Wie die gesamte Branche registriert man bei G&B die scharfe Konkurrenz durch das Internet. Auch die Discounter versuchen, Marktanteile hinzuzugewinnen, beispielsweise indem sie Strümpfe als Massenware verkaufen. Ein Vollsortimenter muss sich anpassen, besser werden, auch durch Kleinigkeiten gefallen — etwa ausreichend Sitzgelegenheiten und Ruhezonen für die Männer, die ihre modebewusstere Frau begleiten. Als durchaus wirksam haben sich bei G&B die Geschenkartikel erwiesen.

Schwierig ist laut Habelt die Lockerung der Rabatt- und Wettbewerbsgesetze. Die rot-grüne Bundesregierung habe 2001 vielleicht gemeint, der Wirtschaft etwas Gutes zu tun, habe damit aber falsch gelegen. Heutzutage laufe eine Rabattschlacht nach der anderen, und das ganz Jahr über herrsche "Sale"-Stimmung. In der Folge mangele es an Orientierung.

Seit 2008 führt G&B eine Spendenaktion zugunsten von Malawi durch. Es kann so in die Infrastruktur (Brunnen, Kindergarten, Schule), die Betreuung der Jugend und Aids-Aufklärung investiert werden.

Bürgermeister Fitz äußerte seine Hochachtung für das Anbauprojekt. Und dass sich G&B dem Standort und dem Stadtmarketing verpflichtet fühle, sei auch hervorzuheben.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail