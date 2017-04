Gunzenhausen: Auszeichnung für Markus Lingg

Markus Lingg rettete einen Mann vor dem Ertrinken und erhielt nun eine Medaille der DLRG - vor 49 Minuten

GUNZENHAUSEN - Für die Rettung eines Ertrinkenden aus dem Altmühlsee hat der Gunzenhäuser Markus Lingg die Rettungsmedaille der DLRG bekommen.

Zivilcourage wird belohnt: Markus Lingg (2. v. li.) aus Gunzenhausen rettete das Leben von Bodo Starr (rechts neben ihm). Er bekam in Beisein von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die Rettungsmedaille der DLRG und eine Urkunde von Einsatzleiter Daniel Mülheims (rechts). © Foto: Krüger



Ein Vorfrühlingssonntag wie er nicht schöner sein könnte war der 12. März: strahlend blauer Himmel, angenehme Temperaturen, Windstärke 3, da juckt es viele, diesen Tag im Freien zu genießen. So auch Bodo Starr aus Obereichstätt. Er packte seine Jolle, um im Altmühlsee das erste Mal in diesem Jahr die Segel zu setzen. Doch dieser Tag wird für immer sein Leben verändern.

"Ich wäre ertrunken, wenn Markus Lingg nicht da gewesen wäre", ist sich der 57-jährige Familienvater sicher. Denn Lingg fackelte damals nicht lange und rettete ihn aus größter Seenot. Dafür wurde er im Beisein von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz mit der Rettungsmedaille und einer Urkunde von Daniel Mülheims, Einsatzleiter der DLRG Weißenburg, geehrt.

Der 56-jährige Metallbaumeister und Hufbeschlag-Schmied Markus Lingg aus Gunzenhausen war an jenem Sonntag auch mit seinem Boot unterwegs, dazu tummelten sich noch einige mutige Kitesurfer auf dem Wasser. Er bezeichnet sich selbst von Berufs wegen als ein "Mann der Tat" und das sollte sich an diesem Tag bewahrheiten. "Ich habe etwas gesehen, was einen komischen Eindruck auf mich machte", erkannte der erfahrene Segler als er einen Mann neben einem gekenterten Boot im Wasser winken sah.

Lingg änderte sofort den Kurs, rief einen Kitesurfer im Vorbeifahren noch zu, die Rettung zu alarmieren und segelte so schnell es ging zu dem Havarierten. Bodo Starr war mit seinem Boot umgekippt und strampelte mit seinen schweren Winterklamotten im 6,5-Grad-kalten Wasser um sein Leben. "Ich habe nicht lange überlegt", sagte Lingg, und er habe sich "nur gewundert, dass die Griffe auch nach 40 Jahren noch sitzen". Mit einem speziellen Leinengriff zog er Bodo Starr aus dem Wasser und befreite ihn von den triefend nassen Klamotten.

Zeitgleich lief eine hochprofessionelle Rettungskette an. Feuerwehr, DLRG, BRK und Polizei kamen in kürzester Zeit an das Walder Seeufer "und haben mir weitere Verantwortung abgenommen", so Lingg. Auch gut zwei Wochen später zeigte er sich "schwer beeindruckt", dass so viele Ehrenamtliche "ihren Sonntagsbraten einfach stehen ließen", um einen Hilfesuchenden beizustehen.

"Sie haben nicht weggeschaut, sondern Initiative ergriffen", lobte Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die Zivilcourage des Lebensretters. Er dankte auch den Helfern der DLRG für die schnelle Hilfe: "Alles keine Selbstverständlichkeit". Einsatzleiter Daniel Mülheims wandte sich direkt an den Retter: "Menschen wie Sie gibt es immer weniger", sagte er, "wir brauchen solch aufmerksame Bürger, wenn wir weiterhin retten wollen". Stolz sei er, dass die Rettungskette so funktioniert habe, wie sie das immer geübt haben.

Von einem zweiten Geburtstag sprach hingegen der Gerettete Bodo Starr. Für ihn stand fest, "dass er heute nicht mehr leben würde, wenn der Markus nicht gekommen wäre". Als Konsequenz daraus werde er sich einen Neoprenanzug anschaffen und "das Kentern üben".

Reinhard Krüger