Gunzenhausen: BayWa hat kräftig investiert

GUNZENHAUSEN - Der Parkplatz der BayWa in der Weißenburger Straße war am Montag rappelvoll. Viele Bürger aus der Stadt und dem Umland wollten wissen, wie der "neue" Bau- und Gartenmarkt aussieht und ob es sich lohnt, dort einzukaufen. Der große Zuspruch und das Klingeln der Kassen gaben eine eindeutige Antwort.

Marktleiter Erwin Wittmann (links) und Distriktleiter Meinrad Scheidhauf überzeugten sich gestern davon, dass alle Abteilungen und Anlaufpunkte für die Kunden optimal vorbereitet waren, hier an der Infotheke der Holzabteilung. © Wolfgang Dressler



Marktleiter Erwin Wittmann und Distriktleiter Meinrad Schaidhauf waren mehr als froh, dass die Kundschaft das vergrößerte und verbesserte Sortiment (60 000 Artikel) annahm. Immerhin investierte die BayWa in ihren Standort Gunzenhausen sehr kräftig. Im Grunde wurde der ganze, 4500 Quadratmeter große Markt "runderneuert". Ins Auge fällt, dass das Geschäft dank der Lichtkuppeln viel heller geworden ist und ganz klar strukturiert wirkt.

Das Gartencenter wartet jetzt mit einem "Kalthaus" auf. Dort haben etwa die vielen Frühjahrsblüher ihren festen Platz. Die Zeiten, als das BayWa-Team morgens und abends die vielen empfindlichen Pflanzen nach draußen beziehungsweise nach drinnen transportieren musste, sind vorbei. Die Gartenmöbel-Abteilung befindet sich jetzt mitten im Markt. Nach Aussage von Erwin Wittmann wurde auch viel dafür getan, die Bad- und Sanitärausstellung, die Baustoffabteilung sowie die Türen- und Fensterpräsentation gefälliger und leistungskräftiger zu machen. Die Auswahl an verschiedenen Bodenbelägen ist weitaus größer als zuvor.

Die BayWa kann nun auch einen individuellen Holzzuschnitt leisten. Dieser Service fehlte bisher, er wird heutzutage von einem Baumarkt einfach erwartet, weiß Erwin Wittmann. Dass auch die Lampen- und Leuchtenabteilung eine neue Qualität habe, werde auch zum weiteren Erfolg beitragen. Nicht minder wichtig sei die größere Zahl an Parkplätzen.

Der Bau- und Gartenmarkt wird von einem 30-köpfigen Team betrieben, darunter sind zwei Lehrlinge. In aller Regel werden die Auszubildenden selbst übernommen und an benachbarte Betriebe vermittelt. So soll es weiterhin bleiben, betonte Wittmann. Bisher beschäftigte das Unternehmen 24 Personen an diesem Standort.

Der Termin für die Eröffnung des erneuerten Bau- und Gartenmarktes ist gut gewählt. Vor allem die Blumen sind in diesen Tagen ein Renner. © Wolfgang Dressler



In der Weißenburger Straße ist die BayWa seit dem Frühjahr 1994 ansässig. Es war der damalige Betriebsdirektor Gerhard Gumpert, der das Projekt vorbereitete und durchzog. Der Standort am neuen Kreisverkehr wurde gezielt gewählt, damit der Markt weit in das Gunzenhäuser Umland hinaus ausstrahlt und leicht zu erreichen ist. Dieses Konzept habe sich bewährt und werde mit aller Kraft fortgeführt, hieß es gestern zum Auftakt. Direkt neben dem Bau- und Gartenmarkt befindet sich der Baustoffhandel. Dabei handelt es sich um eine eigene Firma der BayWa AG. Dort wurde vor zwei Jahren eine neue Halle hochgezogen.

Für die Kunden mag es unerheblich sein, aber die Branchenkenner registrierten aufmerksam, dass der Agrarhandelskonzern BayWa AG Anfang 2012 nach längerem Suchen einen Käufer für einen Großteil seiner seit geraumer Zeit zur Disposition stehenden Bau- und Gartenmärkte fand. Die Sparte wurde in eine neue Gesellschaft ausgegliedert, an der die Semer Beteiligungsgesellschaft zunächst 50 Prozent übernahm. Der Familie Semer gehört unter anderem der Baumarktbetreiber Hellweg mit Sitz in Dortmund. Von dort wird die neue BayWa Bau- & Gartenmärkte GmbH & Co. KG operativ geführt, und von dort kam auch die Einladung an die Presse zur Teilnahme an der Eröffnung in Gunzenhausen.

Dass sich die BayWa aus diesem Segment großteils zurückgezogen hat, liegt laut Experten vor allem an dem harten Wettbewerb — den man auch in Gunzenhausen merkt. Es sei schwieriger geworden, die Kapitalkosten zu verdienen; es sei denn, man habe eine gewisse Größe erreicht, hieß es schon vor Jahren.

Wolfgang Dressler

