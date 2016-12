Gunzenhausen: Bei Feier das Miteinander gepflegt

GUNZENHAUSEN - Es hat bereits Tradition, dass die Stadt Gunzenhausen mit Unterstützung der Sparkasse Mitmenschen mit Behinderung aus der Werkstatt in Laubenzedel, den Wohnheimen der Neuendettelsauer Diakonie in der Frankenmuther Straße und in der Spitalstraße sowie aus dem Wohnheim von Regens Wagner in der Luitpoldstraße zu einer gemeinsamen Weihnachtsfeier einlädt.

Das Gunzenhäuser Christkind übergab im Beisein der beiden Engel Geschenke. Foto: Horst Kuhn



Zu dem diesjährigen Treffen hieß Bürgermeister Karl-Heinz Fitz knapp 150 Mitmenschen mit Behinderung mit 39 Betreuern in der Stadthalle willkommen. Seine Grüße galten auch Sparkassenvorstandsmitglied Jürgen Merk, dem Leiter der Werkstatt der Diakonie in Polsingen, Robert Steinberger, der Leiterin für den Bereich Wohnen, Roswitha Fingerhut, dem Laubenzedler Zweigstellenwerkstattleiter Friedrich Burghardt, dem stellvertretenden Leiter von Regens Wagner in Absberg, Joachim Gamperling, sowie Eva-Maria und Hermann Neumann von der Lebenshilfe Gunzenhausen.

Begrüßt wurden ebenso Laubenzedels Ortssprecher Christoph Mötsch sowie die langjährige Vorsitzende des Fördervereins von Regens Wagner, Helga Demas, mit Pfarrer Edmund Santrucek.

Fitz machte in seinem Grußwort deutlich, dass die Menschen mit Behinderung zum öffentlichen Leben in der Stadt dazugehören. Er stellte fest, dass die Entscheidung, in der Spitalstraße ein Wohnheim zu errichten, die richtige war, da die Mitmenschen mit Behinderung in wenigen Minuten den Stadtkern erreichen können. Fitz dankte den Verantwortlichen der Diakonie Neuendettelsau, die ein guter Partner der Stadt sei. Man befinde sich gemeinsam auf einem guten Weg. Zu begrüßen sei das Vorhaben, in der Ostvorstadt eine weitere Einrichtung zu errichten.

Joachim Gamperling findet es gut, dass mit der Weihnachtsfeier in der Stadthalle eine Gelegenheit geschaffen wurde, sich persönlich zu begegnen und auszutauschen. Smartphones und Computer trügen viel dazu bei, das Leben von Menschen mit oder ohne Behinderung zu erleichtern. Wenn es aber um die Menschlichkeit gehe, sei ein persönlicher Kontakt unerlässlich.

Meilensteine gesetzt

Dass die Neuendettelsauer Diakonie heuer in Gunzenhausen Meilensteine setzen konnte, betonte Robert Steinberger. Er erinnerte an die erweiterte Werkstatt für die Mitarbeiter in Laubenzedel, die im Januar ihrer Bestimmung übergeben wurde. Das Wohngebäude in der Spitalstraße sei im August bezogen worden und die Seniorentagesstätte sei im November in Betrieb gegangen. Steinberger richtete einen Dank an Behörden und Firmen aus der Region, die die Werkstatt mit Aufträgen unterstützen. Man sei dankbar für die gute Zusammenarbeit.

Hermann Neumann dankte auch im Namen von Vorsitzendem Thomas Thill seitens des Vereins Lebenshilfe, der im Jahr 1968 gegründet wurde, für alle Unterstützung. Besonders dankbar sei man für die über 20 Jahre währende, erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Diakonie Neuendettelsau und das gute Miteinander mit der Stadt, wenn es gelte, Menschen mit Behinderung zu helfen und ihnen beizustehen.

Den besinnlichen Teil bestritten in ökumenischer Gemeinsamkeit Pfarrer Christian Konecny (Gunzenhausen) und Pfarrer Thorsten Wolff (Haundorf). Für Heiterkeit sorgte die Theatergruppe „Tommy und die Schokolinsen“ von Regens Wagner. Seit fünf Jahren studiert Thomas Hausner, Regisseur, Schauspieler und Kabarettist der Weißenburger „Luna-Bühne“, ein Theaterstück mit der Gruppe ein. In diesem Jahr brachten die Mitmenschen mit Behinderung Ausschnitte aus dem weltbekannten Roman „Heidi“ mit Freude und Begeisterung zur Aufführung und ernteten hierfür viel Beifall.

Mit Applaus wurde auch der Nikolaus (Matthias Altmann) und sein Begleiter „Krampus“ begrüßt. Er berichtete fast nur über gute Taten, die sich in den Einrichtungen der Diakonie und von Regens Wagner ereigneten.

Nach dem Prolog des Christkindes (Melanie Heindel), das von den beiden Engeln Mia Messerer und Xenia Schart begleitet wurde, gab es Geschenke für die Mitmenschen mit Behinderung.

Musikalisch ausgestaltet wurde die Weihnachtsfeier vom Männergesangverein Laubenzedel-Büchelberg unter Leitung von Wolfgang Belzner. Zum Abschluss erklang das gemeinsam gesungene Lied: „Alle Jahre wieder“. Ein Dankeschön hörten Angela Wiedmann und Monika Frank, die die Weihnachtsfeier bestens vorbereitet hatten.

HORST KUHN

