Gunzenhausen: Beim BR-Radltag dabei sein

Es sind noch Startplätze frei - Start und Ziel in der Altmühlstadt - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Noch besteht für jedermann die Möglichkeit, bei einer Tagesetappe der BR-Radltour mitzumachen.

So sah es vor zwei Jahren in Spalt aus, als dort die BR-Radltour über Mittag Station machte. In Gunzenhausen wird sich bald ein ähnliches Bild ergeben, und das Ganze noch größer, weil es einen BR-Radltag am 30. Juli gibt. © Harald Stengel



Vom 30. Juli bis 4. August rollt die große Radlerkarawane (1100 Teilnehmer) durch Bayern. Die Startplätze waren wie immer heiß begehrt und sind bereits vergeben. Im Rahmen eines großen BR-Radltags können in diesem Jahr bis zu 1100 weitere Freizeitradler kostenlos an einer Tagesetappe teilnehmen. Sie findet am Sonntag, 30. Juli, mit Start und Ziel in Gunzenhausen statt und führt um den Altmühlsee und zum Schloss Ellingen.

Die erforderliche Anmeldung für den BR-Radltag ist unter www.br-radltour.de möglich. "Wir wollen möglichst vielen Radlerinnen und Radlern aller Generationen die Möglichkeit geben, mitzufahren und einen Tag lang die besondere Luft der BR-Radltour zu schnuppern", erklärt Cheforganisator Wolfgang Slama die Grundidee.

Die Teilnehmer des BR-Radltags fahren mit dem Gesamtfeld der BR-Radltour. Die Etappe ist 70 Kilometer lang und führt in zwei unterschiedlich langen Schleifen rund um Gunzenhausen. Wer nicht die gesamte Strecke mitradeln möchte, kann sich auch auf die erste Schleife (20 km) oder die zweite Schleife (50 km) beschränken. Gefahren wird auf abgesicherten Straßen. Polizei, THW, Sanitäter sowie Fahrrad- und Motorradordner begleiten die Radler.

Los geht es am 30. Juli um 8 Uhr auf dem Festplatz Gunzenhausen, wo am Vorabend noch Mark Forster zum Auftakt der BR-Radltour auf der Konzertbühne steht. Nach der Aufwärmgymnastik, Begrüßung und einem Briefing für alle Radler geht es um 8.45 Uhr auf den ersten Abschnitt. Dieser führt in einer 20-Kilometer-Schleife rund um den Altmühlsee und zurück nach Gunzenhausen. Hier findet um 10 Uhr auf dem Festplatz ein "Radl-Gottesdienst" statt, der im Radio live auf Bayern 1 sowie im Deutschlandfunk übertragen wird.

Mittagspause in Ellingen

Um 11.15 Uhr geht es weiter auf die zweite, 50 Kilometer lange Schleife, die zum Schloss Ellingen führt. Hier machen die Radler Mittagspause und können sich in Biergartenatmosphäre Speisen und Getränke schmecken lassen. Dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm, unter anderem mit dem Neue-Deutsche-Welle-Sänger Markus ("Ich will Spaß"). Alle Teilnehmer haben außerdem die Gelegenheit, kostenfrei das Schloss zu besichtigen.

Über die B 13 geht es zurück nach Gunzenhausen, wo die Radlerschlange um etwa 16.15 Uhr am Marktplatz eintrifft. Am Abend können alle Radltag-Teilnehmer bei freiem Eintritt auf dem Festplatz das BR-Radltour-Konzert mit Marquess ("Vayamos Compañeros"), der Bayern-1-Band und DJ Martin Pohlers besuchen. Einlass ist bereits um 16.30 Uhr.

Die Online-Anmeldung zum BR- Radltag ist auf br-radltour.de möglich. Angemeldete Teilnehmer müssen sich vor Ort in Gunzenhausen akkreditieren und ihre Teilnahmeberechtigung abholen. Die Akkreditierung ist möglich:

zum einen von Montag, 24., bis Freitag, 28. Juli, bei Zweirad-Gruber in Gunzenhausen, Weißenburger Straße 49 (jeweils 9 bis 18 Uhr); zum anderen am Samstag, 29. Juli, von 11. bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 30. Juli, von 6 bis 8 Uhr gegenüber Zweirad- Gruber auf dem Gelände der Fahrrad- und Zubehör-Präsentation.