Gunzenhausen bekommt barrierefreie Bushaltestellen

GUNZENHAUSEN - Die Barrierefreiheit ist für die Verantwortlichen im Gunzenhäuser Rathaus ein permanentes Thema. Auf diesem Gebiet wurde im Stadtgebiet in den vergangenen Jahren schon viel erreicht. Um den Menschen mit einer Gehbehinderung das Leben leichter zu machen, werden nun auch die Haltestellen des Stadtbusses am Marktplatz (gegenüber der Sparkasse) und in der Rathausstraße (am Anwesen Strauß) barrierefrei ausgebaut.

Ein Podest soll an der Stadtbushaltestelle am Marktplatz den Mitmenschen mit einer Gehbehinderung das Ein- und Aussteigen erleichtern. Foto: Stadtverwaltung



Für dieses Vorhaben, das auch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz nach eigenem Bekunden sehr am Herzen liegt, signalisierte der Stadtratsausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung bei seinem jüngsten Treffen grünes Licht. Die Pläne des Stadtbauamts wurden durch die Bank gutgeheißen und die veranschlagten Kosten in Höhe von 40 000 Euro abgesegnet.

Stellvertretender Stadtbaumeister Thomas Hinterleitner merkte in der Ausschusssitzung an, dass die moderne Neigetechnik der Stadtbusse sowohl am Marktplatz wie auch in der Rathausstraße nicht ausreicht, um Menschen, die beispielsweise auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind, einen problemlosen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Dies könne nur mit baulichen Maßnahmen erreicht werden. Auch habe man bei der Umgestaltung junge Eltern mit Kinderwagen im Blick.

Die nötigen baulichen Veränderungen gestalten sich in der Rathausstraße mit ihrer nicht unerheblichen Längsneigung nicht einfach, sind laut Hinterleitner aber dennoch machbar. Um einen ebenerdigen Ein- und Ausstieg möglich zu machen, wird hier im Bereich der Haltestelle ein etwa 16 Zentimeter hoher Bordstein gesetzt, der Gehweg entsprechend erhöht und das Längsgefälle durch links- und rechtsseitige Rampen abgemildert. Außerdem soll hier ein neues Häuschen den Stadtbusnutzern das Warten bei schlechtem Wetter erträglicher machen.

An der Bushaltestelle am Marktplatz wird Hinterleitner zufolge ein Podest geschaffen, das über eine ausreichend dimensionierte Rampe erreicht werden kann. Von hier aus könne der Bus dann auch von Menschen mit Gehbehinderung ohne Schwierigkeiten betreten oder verlassen werden.

„Es ist gut, dass an den beiden vielfrequentierten Haltestellen nun etwas passiert“, äußerte sich Helga Betz (Grüne) erfreut über die geplanten Maßnahmen. Damit entspreche man dem Wunsch vieler älterer Menschen, die in der Innenstadt bisher oftmals zur Haltestelle beim Modehaus Steingass ausgewichen seien, weil hier schon bisher ein ebenerdiger Einstieg möglich sei. Grundsätzlich sei es sehr zu begrüßen, dass vermehrt an die Mitbürgerinnen und Mitbürger gedacht wird, die nicht mehr gut zu Fuß sind, und an diejenigen, die mit Kinderwagen unterwegs sind.

Im Vorfeld der Bauausschusssitzung hatten der kaufmännische Geschäftsführer Roland Dücker und Verkehrsleiter Christian Reichenthaler von den für die Stadtbuslinien zuständigen Stadtwerken in einem Schreiben an die Stadt auf die im Personenbeförderungsgesetz geforderte Barrierefreiheit an Bushaltestellen aufmerksam gemacht und die Stadt um entsprechende Verbesserungen am Marktplatz und in der Rathausstraße gebeten. Ihr Antrag fiel im Rathaus auf fruchtbaren Boden. Dücker, der bei dem Treffen anwesend war, zeigte sich froh, dass die aktuellen Wünsche nun in Erfüllung gehen.

