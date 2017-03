Gunzenhausen bekommt ein neues Edeka-Center

Auf früheren DAM-Gelände in der Industriestraße soll ein Lebensmittelmarkt entstehen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Nun bekommt Gunzenhausen doch einen neues E-Center. Auf dem ehemaligen DAM-Gelände in der Industriestraße soll ein weiterer Edeka-Markt entstehen. Im Bauausschuss stieß das Projekt mehrheitlich auf Wohlwollen, das letzte Wort hat aber der Stadtrat.

Keinen schönen Anblick bieten derzeit noch die heruntergekommenen Gebäude auf dem früheren DAM-Gelände in der Industriestraße. Hier soll nun ein neuer Edeka-Markt entstehen. Foto: Marianne Natalis



Das Gelände ist im Besitz der MAD GmbH. Die Gesellschaft hat auch den entsprechenden Antrag gestellt. Das Areal befindet sich in einem Gewerbegebiet. Angesichts einer geplanten Verkaufsfläche von 2500 Quadratmeter zuzüglich einer Bäckerei mit 150 Quadratmeter ist laut Stadtbaumeister Simone Teufel die Änderung des Bebauungsplans und die Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans notwendig. Als ersten Schritt ging es in der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung zunächst um die Frage, ob sich die Stadtväter und -mütter einen Lebensmittelmarkt an dieser Stelle überhaupt vorstellen können, erläuterte Teufel.

Wahrlich "keine Augenweide" sind die bestehenden Gebäude, in denen früher die Deutschen Angelgeräte Manufaktur produzierte, laut Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Das Areal stieß Daniel Hinderks ins selbe Horn, "ist restlos am Ende angekommen". Alles sei besser als dieser Zustand. Der SPD-Mann erinnerte zudem daran, dass es eine ganze Menge Bürger gebe, die ihre Einkäufe nicht auf Discounter beschränken wollten. Er begrüßte deshalb die Schaffung eines gut geführten, hochwertigen Markts.

"Besseres nicht vorstellbar"

Ein hochwertiger Lebensmittelmarkt wäre nach Ansicht der meisten Mitglieder des Bauausschusses des Gunzenhäuser Stadtrats ein guter Ersatz für die derzeitigen Bauten auf dem ehemaligen DAM-Gelände Foto: Marianne Natalis



Auch Manfred Pappler bewertet die Pläne für die CSU-Fraktion positiv. Die Bürger in diesem Bereich, sagte der frühere Schulleiter, "warten auf so etwas". Helga Betz von den Grünen kann sich "etwas Besseres an dieser Stelle" nicht vorstellen und sprach von einer Aufwertung.

Lediglich Dr. Werner Winter verweigerte dem Projekt sein Plazet. Er erinnerte an das GfK-Gutachten, in dem bereits damals die Rede davon gewesen sei, dass Gunzenhausen doppelt soviel Verkaufsflächen habe wie für eine Stadt dieser Größe im Durchschnitt notwendig. Da auf dem Gelände des Altmühl-Centers 2019 ein Rewe-Markt entstehen wird, ist nach Ansicht des Freien Wählers die Nahversorgung gesichert. Der Unterwurmbacher erinnerte zudem daran, dass ein Edeka-Markt in der Nürnberger Straße abgelehnt worden war. Was an dem Standort "500 Meter weiter" anders sein solle, erschloss sich Winter nicht.

Das GfK-Gutachtens wurde vor über zehn Jahren erstellt und hat damals die Altmühlstadt in Sachen Handel gründlich unter die Lupe genommen, den Ist-Zustand bewertet und Entwicklungsmöglichkeiten vorgegeben. Das Papier spielte vor einigen Jahren bei der Ablehnung des Neubaus eines Edeka-Markts in der Nürnberger Straße eine entscheidende Rolle.

Für Fitz stellt sich die Situation mittlerweile aber ganz anders dar. So ist der Aldi mittlerweile von der Breslauer in die Nürnberger Straße umgezogen und das Altmühl-Center mit derzeit 4300 Quadratmetern Verkaufsfläche werde deutlich kleiner. Der Rewe-Markt, der dort entstehen soll, ist nach seinen Worten mit 1700 Quadratmeter Verkaufsfläche geplant. Darüber hinaus gibt es auch den Comet in der Bahnhofstraße nicht mehr.

Nimmt man noch das neue Baugebiet in Frickenfelden, wo Platz für rund 50 Einfamilienhäuser geschaffen wird, hinzu, so sieht Fitz "einen gewissen Bedarf" für einen hochwertigen Markt. Mit der Firma Höfler sei zudem ein Betreiber im Gespräch, der "für Qualität bürgt".

Höfler im Gespräch

Simone Teufel wies noch darauf hin, dass das GfK-Gutachten in der Industriestraße einen Vollsortimenter sogar explizit als wünschenswert gesehen habe. Eine Fortschreibung des Gutachtens, wie von Winter angeregt, werde geprüft.

Mit 7:1 Stimmen sprach sich der Bauausschuss für das Projekt aus, nur Dr. Werner Winter stimmte dagegen. Die Kosten für die Bauleitplanung muss der Vorhabenträger zahlen. Das Thema wird voraussichtlich in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Donnerstag, 30. März, behandelt.

MARIANNE NATALIS

