Gunzenhausen: "Bestes Bürgerfest der letzten Jahre"

Chef-Organisator Wolfgang Eckerlein schwärmt vom vergangenen Wochenende - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Mindestens 50 Stunden hat Wolfgang Eckerlein auf dem Bürgerfest verbracht, geschätzte 60 Kilometer legte der Cheforganisator des Events dabei zwischen Bühnen, Bahnen und Buden zurück. Und er ist überzeugt: "Das war eines der besten Bürgerfeste der letzten Jahre!"

Musikalischer Schlusspunkt am Marktplatz: Beim Auftritt der Gunzenhäuser Coverrock-Urgesteine „Sharks“ waren die Bänke vor dem Gebäude des Altmühl-Boten sehr dicht besetzt. Foto: Wolfgang Dressler



Obwohl ja in Franken bekanntlich das Motto "Nicht geschimpft ist gelobt genug" gelte, habe er bei seinen vielen Kontakten mit Ausstellern und Besuchern reichlich Lob eingefahren: für das internationale Flair der Verpflegungsstände, das abwechslungsreiche Kinderprogramm auf dem Hafnermarkt, das Angebot an Mitmach-Aktionen. Die Schausteller schwärmten vom "umsatzstärksten Samstag seit Jahren", und auch die große Bandbreite der Musik kam gut an", sagt der Leiter des Tourismusamtes, sie sei eine "bunteste Musikmischung für alle Generationen" gewesen.

Kleinere Defizite

Bei aller Euphorie — ein paar kleinere Defizite hat Eckerlein dennoch ausgemacht: So müsse beim Musikprogramm für Kids am Samstagnachmittag "noch etwas gemacht werden". Zwar sei das geschäftige Treiben des Stadtjugendfestes passend beschallt worden, doch sei es nicht gelungen, tatsächlich auch Kinder vor die Bühne zu locken.

Die Kritik, es habe an etwas ruhigerer Musik für die ältere Generation gefehlt, kontert Eckerlein mit dem Verweis auf den Samstag, der tagsüber "extrem volksmusiklastig" gewesen sei. Und auf das Genre Schlager habe man angesichts der großen "Schlagernacht in Weiß", die in Döckingen mehr als 4000 Fans anlockte, "bewusst verzichtet. Warum sollten wir uns da direkte Konkurrenz machen?".

Natürlich habe sich das Fehlen der Weinlaube im Rathaus-Innenhof bemerkbar gemacht, wo bislang abends die "Gunzenhäuser Blous’n" die Freunde von Tuba und Trompete unterhielten. Doch auch hier scheint Abhilfe in Sicht: Die Jugendkapelle, die heuer nicht genügend freiwillige Helfer fand, um den gastronomischen Großeinsatz zu stemmen, habe "jetzt bemerkt, dass die Leute sie vermissen", so Eckerlein. Und denkt für 2019 offenbar daran, wieder einzusteigen.

Schwärmt vom Bürgerfest 2018: Organisator Wolfgang Eckerlein. Foto: Erich Neidhardt



Das Problem: "Im nächsten Jahr wird der Rathaus-Innenhof umgebaut", sagt Eckerlein, fällt also als Veranstaltungsort aus. Aber er versuche, einen anderen Innenhof für die Jugendkapelle und ihre Weinlaube zu finden — und damit auch ein Refugium für die Blasmusik.

Generell stellt Eckerlein fest, dass "das Bürgerfest seinen Schrumpfungsprozess beendet hat. Wir dehnen uns wieder aus". So habe man "über die Musik neues Publikum erreicht", und es gebe — beispielsweise aus den Reihen der Fischereijugend — bereits Anfragen nach einer Teilnahme im nächsten Jahr.

So sieht Eckerlein auch gute Chancen, den Obst- und Gartenbauverein Schlungenhof wieder zu besänftigen und auf den Marktplatz zurückzuholen. "Die Nachfrage ist da, kein anderer konnte dieses Angebot auffangen", sagt er. Und erzählt, dass er immer wieder Leute mit Tupperschüsseln in der Hand gesehen habe, die sich in gewohnter Manier beim OGV ihren Schweinebraten für zuhause holen wollten — und unverrichteter Dinge wieder heimgehen mussten, weil sich die "Gartler" und die Stadt nicht über einen neuen Standort einigen konnten.

Wenn das Bürgerfest sich nun tatsächlich weiter in Richtung Steingass ausdehnen sollte, müsste dieses Problem leicht zu lösen sein, meint Eckerlein. Der prinzipiell der festen Überzeugung ist: "Wir bewegen uns in die richtige Richtung, und in die werden wir weitergehen."

