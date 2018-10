Gunzenhausen bietet viel für alle Märchenfreunde

GUNZENHAUSEN - In Gunzenhausen wird es märchenhaft. Vom 29. Oktober bis 8. November richtet die Kulturmacherei das "3. Gunzenhäuser Märchenfest" aus. Die Besucher dürfen sich auf "Fantastische Geschichten für kleine und große Kinder" freuen. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Karl-Heinz Fitz.

Klassische Märchen, in denen sich das Thema „Wasser“ wiederfindet, liest Melena Renner am 30. Oktober. Foto: privat



Eröffnet werden die Märchentage am Montag, 29. Oktober, 19 Uhr im Salon Melanie Knoll in der Heidestraße 20. Hier liest Kerstin Zels "Haarige Märchen" aus aller Welt vor. In diesen Märchen geht es in irgendeiner Art und Weise um das Thema "Haare". Ein französisches Märchen "Riquet mit dem Haarbüschel" von Charles Perrault macht den Anfang. Die Zuhörer erfahren, wie aus einem hässlichen Gnom ein schöner Prinz wird und dass weder Schönheit noch Intellekt allein einen Menschen anziehend machen. Die Zuhörer erwarten noch weitere "haarige" Geschichten. Eintritt: sechs Euro.

Eine Märchenschifffahrt für Kinder ab vier Jahren steht am Dienstag, 30. Oktober, 14 Uhr auf dem Programm. Treffpunkt ist die MS Altmühlsee, die am Seezentrum Schlungenhof ablegen wird. In Zusammenarbeit mit dem Walder Dorfladen liest Melena Renner klassische Märchen vor, die in irgendeiner Form mit Wasser zu tun haben, beispielsweise "Die kleine Meerjungfrau". Dazu wird ein Kinderschminken angeboten. Anmeldungen werden unter Telefon 09831/9181 entgegengenommen. Eintritt: drei Euro.

Einen bunten Mix präsentieren Heike Nahrstedt und Ingrid Scala (Papiertheater), Kristy Husz (Lesung) sowie Matt Scherzer (Musik) am Freitag, 2. November, um 19.30 Uhr. Das Motto des Abends lautet "Neue Kleider für Hans Christian Andersen". Andersen ist der berühmteste Schriftsteller Dänemarks. Jedes Kind dürfte mindestens eines seiner Kunstmärchen kennen – und jeder Erwachsene auch. Beim Gunzenhäuser Märchenfest kommt Hans Christian Andersen zu besonderen Ehren: Das Café "Lebenskunst" in der Altmühlstadt gibt die Bühne für magisches und vor Witz sprühendes Papiertheater, eine gar nicht trockene Märchenlesung sowie feine Zwischentöne auf der Gitarre. Leuchtende Augen und entzückte Ohren bei Alt und Jung sind garantiert. Eintritt: fünf Euro.

Am Samstag, 3. November, lädt die MS Altmühlsee zu einer "Fränkischen Märchen-Reise mit Sa(e)iten-Zauber" ein. Beginn ist um 19.30 Uhr am Seezentrum Schlungenhof. Märchen können auf unterschiedlichste Arten erzählt werden. Sowohl für kleine Kinder als auch für große Kinder, die man Erwachsene nennt. Es gibt Märchen, die schon geschrieben stehen und solche die gerade erst entstehen — auch aus dem schönen Frankenland. Michael Jacques Lieb, Schauspieler und Geschichtenerzähler aus Grafing bei München, tut das auf eine außergewöhnliche Weise. Eines wird man jedenfalls dabei bestimmt nicht: einschlafen. Die Besucher dürfen sich auf einen spaßigen und spannenden Abend mit Fantasie und Leidenschaft freuen und einmal so richtig die Seele baumeln lassen. Eintritt: zwölf Euro.

Ein Schokoladennachmittag lockt am Sonntag, 4. November, um 15 Uhr in die Buchhandlung Dr. Schrenk in der Weißenburger Straße. Melena Renner liest aus dem Kinderbuch "Charlie und die Schokoladenfabrik". In die Lesung integriert ist ein Schokoladenworkshop mit Christa Prigoana-Müller. Sie erzählt von der Herstellung der Schokolade bei den Azteken und die Kinder dürfen Schokotafeln verzieren. Anmeldung unter Telefon 09831/9181. Eintritt: drei Euro.

Toni Lauerer stellt am 8. November sein etwas anderes Märchenbuch „Grimms Märchen auf Bairisch“ vor. Foto: privat



Zum Abschluss gibt es am Donnerstag, 8. November, um 19.30 Uhr in der Stadt- und Schulbücherei in der Luitpoldstraße "Grimms Märchen auf Bairisch". Für die Veranstaltung der Buchhandlung Fischer und der Stadt- und Schulbücherei hat der erfolgreiche Kabarettist Toni Lauerer aus dem Märchenschatz der Brüder Grimm seine 15 Lieblingsmärchen ausgewählt, ins Bayrische übertragen und mit einer gehörigen Portion Humor und Zeitgeist gewürzt. Bei der Märchenwoche Gunzenhausen liest er aus seinem etwas anderen Märchenbuch "Grimms Märchen auf Bairisch". Eintritt: sechs Euro (Vorverkauf), acht Euro (Abendkasse).

Wie die Kulturmacherei außerdem mitteilt, wird während der Märchentage wieder die "Erzähltour durch die Gunzenhäuser Kindergärten" stattfinden.