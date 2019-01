Gunzenhausen: Blick geht Richtung Wörnitz

GUNZENHAUSEN - Das Thema "Gartenschau" steht im Mittelpunkt des Jahresprogramms des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege. Zum einen öffnen am 30. Juni in Alesheim Gärten zum Tag der offenen Gartentüre, zum anderen beteiligen sich der Kreisverband und viele Vereine an der Bayerischen Landesgartenschau in Wassertrüdingen. Über den Zaun schauen die Gartenfreunde beim "Dorfwettbewerb" und bei ihrer Rundreise im Süden von Norwegen. Dazu kommen die fachlichen Schwerpunkte.

Der Tag der offenen Gartentüre am 30. Juni in Alesheim wird sicher wieder viele Gartenfreunde ansprechen — wie im letzten Jahr in Hechlingen am See (Bild). © Foto: Gerhard Durst



Gemeinsam mit der Kreisfachberatung startet bereits am 31. Januar das Gartenpflegerseminar. Die botanischen Gartengrundlagen werden am ersten Abend im Gasthaus Oster in Wachstein gelegt. Das Gartenpflegerseminar beginnt jeweils um 19.30 Uhr. Am 7. Februar steht der Pflanzenschutz im Mittelpunkt. Was den "bienenfreundlichen Garten" auszeichnet, erfahren die Gartenfreunde am 11. Februar dann im Moarhof in Windsfeld. Am 18. Februar stehen die "Vögel im Garten" im Mittelpunkt.

Der Fachvortrag bei der Jahresversammlung in der Stadthalle Treuchtlingen am 16. März sollte auch Gemeindevertreter interessieren: "Bienenfreundliche Blühflächen, attraktiv und pflegeleicht gestalten". Thomas Mulzer von der Stadt Schwabach wird über seine Erfahrungen berichten. Der Kreisverband wird ferner die Prämierung beim Kinder- und Jugendwettbewerb 2018 "Streuobst – Vielfalt – Beiß rein!" vornehmen.

Die Baum- und Sträucherpflege soll in der Praxis geübt werden im März und April an Samstagen ab 9 Uhr in verschiedenen Dörfern wie beispielsweise in Windsfeld am 9. März und in Dietfurt am 23. März. Auch Sommerschnittkurse sind geplant. Weitere Kurstermine, kündigt Kreisvorsitzender Gerhard Durst an, werden rechtzeitig bekannt gegeben. Auch Teilnehmer aus anderen Orten sind erwünscht. Wegen der guten Resonanz finden von April bis September im Kreislehrgarten in Weißenburg an jedem letzten Mittwoch im Monat um 18 Uhr weiterhin Führungen durch Kreisfachberaterin Carola Simm mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt.

"Gesund und schön"

Am 26. Mai sollen sich alle Vereinsvorstände bei einer Sonderführung einen Überblick von der Bayerischen Gartenschau in Wassertrüdingen unmittelbar nach deren Eröffnung am 25. Mai verschaffen können. Der Kreisverband Weißenburg-Gunzenhausen wird sich an über 30 Tagen mit einigen seiner Gartenbauvereine beteiligen. Die "mittelfränkischen Gartenschätze – gesund und schön" wird der Besucher in einem Apfelpavillon und einem Schaugarten in den Streuobstwiesen im Klingenweiherpark finden. Mitglieder von Gartenbauvereinen erhalten für die Schau, die bis 8. September besucht werden kann, beim Kreisverband verbilligte Eintrittskarten.

Am 11. Mai wird auf dem Kapellbuck an der Katharinenkapelle in Hechlingen anlässlich des 125jährigen Bestehens des Kreis-, Bezirks- und Landesverbandes ein Jubiläumsbaum gepflanzt. Die Reisefreunde des Kreisverbandes erkunden vom 16. bis 22. Juni den Süden von Norwegen und die Westküste Schwedens. Auf Landkreisebene startet im Juni wieder der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", eine gute Chance sich näher mit dem eigenen Dorf zu befassen, so Gerhard Durst.

Zu einer abenteuerlichen Wanderung wird im Rahmen der Jugendarbeit am 27. Juli durch die Massendorfer Schlucht bei Spalt eingeladen. Mit dem Sonderzug soll am 7. September der Schwarzwald erkundet werden. Der dritte Altmühlfränkische Streuobsttag findet am 29. September in Markt Berolzheim statt. Zu einem Workshop treffen sich die Jugendbetreuer der Gartenbauvereine am 26. Januar in Meinheim und am 26. Oktober in Nennslingen.

Weitere Informationen zum Jahresprogramm geben die Vorsitzenden der örtlichen Gartenbauvereine sowie Kreisvorsitzender Gerhard Durst (Telefon 09834/1402).

