Gunzenhausen: Böllergetöse zum Jahreswechsel

Bürgerinnen und Bürger hießen 2019 ausgiebig willkommen - Polizei: "Keine größeren Vorkommnisse" - vor 49 Minuten

GUNZENHAUSEN - Mit Lichterzauber, Böllergetöse und vielen guten Wünschen für die kommenden zwölf Monate sind die Menschen im Gunzenhäuser Land in das neue Jahr gestartet. Trotz der Appelle der Natur- und Umweltschützer auf Mäßigung wurde zumindest um Mitternacht herum fleißig "geschossen", stellenweise wehten dichte Rauchschwaden durch die Stadt, bemerkenswerte Unglücksfälle blieben allerdings glücklicherweise aus. So meldete die Polizei am gestrigen Dienstag rückblickend auf die Silvesternacht "keine größeren Vorkommnisse".

Die Gunzenhäuser Stadtsilhouette zum Jahreswechsel: Wie in den umliegenden Orten wurde das neue Jahr mit einem bunten Lichterzauber willkommen geheißen. © Foto: Christian Pohler



Für einen harmonischen Jahresauftakt sorgte in der Altmühlstadt wiederum der Posaunenchor. Mit festlichen Melodien begrüßten die Bläserinnen und Bläser auch diesmal das neue Jahr. Einer langen und guten Tradition folgend, hatten sie sich mit ihrer Leiterin Sabine Fischer-Kugler am Neujahrsmorgen in der Türmerstube im Obergeschoss des Blasturms eingefunden, um hoch über den Dächern der Altstadt ihre Instrumente zum Klingen zu bringen.

Pünktlich nach dem Elf-Uhr-Läuten der Stadtkirche erfreuten die Musiker ihre Zuhörer in der Türmerstube sowie vor und in den Häusern rings um den Blasturm mit feierlichen Klängen wie dem "Marsch" des britischen Komponisten Edward Elgar oder geistlichen Liedern wie "Schönster Herr Jesu", "Lobet den Herren" und "Nun danket alle Gott". Der nasskalte Wind, der durch die geöffneten Stubenfenster pfiff, konnte der musikalischen Qualität des Chors dabei nichts anhaben.

Auch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und seine Frau Angelika ließen sich traditionell den Ohrenschmaus am Morgen des 1. Januar nicht entgehen. Und nachdem der letzte Ton verklungen war, wurde gemeinsam mit einem Gläschen Sekt oder Orangensaft auf ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr angestoßen. Der Rathauschef nutzte dabei die Gelegenheit, dem Posaunenchor für seine viefältigen Einsätze im Jahreskreis der Altmühlstadt zu danken. "Das tut der Stadt sehr gut", lobte er das Engagement des Bläserensembles zu den verschiedensten Anlässen.

Traditionelles Neujahrsblasen: Hoch über den Dächern der Altstadt griffen die Mitglieder des Posaunenchors zu ihren Instrumenten und erfeuten ihre Zuhörer mit festlichen Melodien. © Foto: Erich Neidhardt



Fitz gab bekannt, dass die Stadt eine Sanierung des Blasturms samt der defekten Treppe im unteren Teil des Bauwerks ins Auge gefasst hat. Dieses Vorhaben wolle allerdings gut geplant sein und werde erst spruchreif, wenn die derzeitigen großen Objekte wie beispielsweise die Sanierung der Stadthalle und des Rathauses abgeschlossen seien. Für den Posaunenchor dankte dessen Obmann Manfred Wenk der Stadt für alle Unterstützung.

Die evangelische Kirchengemeinde Gunzenhausen hatte kurz vor Jahreswechsel zum schon zur Tradition gewordenen Silvesterkonzert in die Stadtkirche eingeladen. Viele Besucher aus nah und fern wollten sich dieses Musikereignis nicht entgehen lassen.

Kirchenmusikdirektor Bernhard Krikkay hatte wieder ein sehr anspruchsvolles Programm vorbereitet. Als Sopranistin brillierte in guter Stimmlage die Gunzenhäuserin Anne Pfahler, Tochter von Musiklehrer Max Pfahler, im "Magnificat BWV 242" von Johann Sebastian Bach bei der Arie "Et exultavit spiritus meus" und bei der Arie aus dem Messias von Georg Friedrich Händel "He shall feed his flock like a shepard" (Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte).

Das erweiterte Gunzenhäuser Streichorchester um Kirchenmusikdirektor Bernhard Krikkay (rechts, am Cembalo) beim gut besuchten Silvesterkonzert in der evangelischen Stadtkirche in Gunzenhausen. © Foto: Horst Kuhn



Fingerfertigkeit beim Spielen einer Sopran-Blockflöte bewies Justus Willberg (Weißenburg) in einem Konzert von William Babell und gemeinsam mit Donata Wilken (Violon-Solo) in dem "Concerto, BWV 530" von Johann Sebastian Bach. Unterstützt wurden die Solisten durch das erweiterte Gunzenhäuser Streichorchester um Uta Kohler, Anna Klotz (beide Violine 1), Almut Pfahler, Leo Göttler, Lukas Wilken (alle Violine 2), Gerhard Mast (Viola), Andreas Wilken, Dr. Stephan Rohse, Christoph Klotz (alle Violoncello) und Johannes Schmauch (Kontrabass). KMD Krikkay spielte das Cembalo. Am Ende gab es Standing Ovations für das Gesamtensemble, ehe Pfarrer Claus Bergmann die Konzertbesucher nach einem Segenswunsch in das nächtliche Gunzenhausen entließ.