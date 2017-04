Gunzenhausen: Borkenkäfer sitzt in Startlöchern

GUNZENHAUSEN - Bald startet der Borkenkäfer wieder durch. Ob es allerdings zu einer großen Katastrophe kommt, oder die Insekten im normalen Bereich ausschwärmen werden, das ist extrem witterungsabhängig.

Die Experten appellieren an die Waldbesitzer, vom Käfer befallene Bäume schnell einzuschlagen: Fabian Röhnisch, Kurt Reitenspieß (mit Borkenkäferfalle), Jürgen Stemmer, Eckhard Freist und Jürgen Fischer (von links). Foto: Marianne Natalis



Jetzt startet bayernweit wieder das sogenannte Borkenkäfer-Monitoring. Mit Hilfe von zahlreichen Fallen wird im ganzen Freistaat das Schwärmverhalten des verfressenen Fichtenschädlings unter die Lupe genommen. Auch im Landkreis werden die Käfer dank spezieller Lockstoffe in den Fallen landen. Die Fachleute in Altmühlfranken nahmen den Termin zum Anlass, im Gunzenhäuser Forstamt auf die auch heuer wieder drohende Gefahr für die Fichte hinzuweisen.

Der Borkenkäfer mag es gerne warm und trocken. Doch die immerhin sechseinhalb Wochen dauernde Kälteperiode in diesem Winter ließ das Insekt wohl eher kalt, berichtet Forstamtsleiter Jürgen Stemmer. Zwar sterben Eier und Larven ab, die erwachsenen Käfer aber überwintern im Bodenstreu und stehen vermutlich bereits in den Startlöchern. Ab einer Tagesdurchschnittstemperatur von 16 Grad kriecht der Borkenkäfer aus dem Winterquartier und beginnt zu schwärmen. Normalerweise ist die erste Hochzeit Ende April, Anfang Mai. Doch bereits jetzt knackt das Thermometer an manchen Orten die 20-Grad-Marke. "Das Einzige, was ihn noch bremst, sind die Nachttemperaturen", ergänzt Stemmers Kollege Jürgen Fischer vom Weißenburger Forstamt.

Nach einem sehr warmen und trockenen Winter befürchteten die Fachleute im vergangenen Jahr das Schlimmste. Doch das kühle und feuchte Frühjahr und auch ein Sommer, der nur sehr zögerlich in die Gänge kam, verschafften den noch von der Trockenheit 2015 gestressten Fichten eine unverhoffte Verschnaufpause. Der Käfer schwärmte spät, berichtete Stemmer, brachte aber trotzdem drei neue Generationen auf den Weg.

Solche Gänge fressen die Larven des Borkenkäfers in die Rinden. Foto: Marianne Natalis



Prognosen über die diesjährige Entwicklung des Käfers mögen die Fachleute deshalb nicht geben. Sie raten den Waldbesitzern aber dennoch, ganz besonders wenn es in den kommenden Wochen warm und trocken bleibt, zu erhöhter Aufmerksamkeit. Einen frischen Käferbefall erkennt der Fachmann an Bohrlöchern und Bohrmehl. Das männliche Insekt arbeitet sich durch Rinde und legt dort eine so genannte "Rammelkammer" an, in der er sich dann mit zwei Käferdamen vergnügt. Für den befallenen Baum allerdings ist der Vermehrungstriebs des Borkenkäfers alles andere als lustig, die Weibchen legen jeweils rund 100 Eier. Die daraus schlüpfenden Larven fressen sich munter durch die Rinde.

Die Waldbesitzer, ruft Fabian Röhnisch, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Mittelfranken Süd, in Erinnerung, sind dazu verpflichtet, ihre Bestände zu kontrollieren und die befallenen Bäume aus dem Wald zu bringen. 500 Meter vom Waldrand — nicht nur dem eigenen, auch dem von anderen Waldbesitzern — ist er auf der sicheren Seite. Dort kann der Baum dann entrindet werden, die Eier und Larven vertrocken.

Dringend sollten jetzt alte Käfernester aus dem Wald gebracht werden, rät Stemmer weiter. Sollte ein Waldbesitzer keine Zeit oder keine Helfer haben, so kann er sich jederzeit an die Forstbetriebsgemeinschaften wenden, die stehen mit Gerät und Manpower Gewehr bei Fuß, betonen Röhnisch und auch sein Pappenheimer Kollege Eckhard Freist. Denn es kommt vor allem darauf an, schnell zu handeln.

Der Experte für die Borkenkäferfallen ist im Landkreis Revierleiter Kurt Reitenspieß. An den insgesamt drei Standorten werden Kunststoffampullen mit Lockstoffen gehängt. Und das funktioniert hervorragend, davon konnte sich Eckhard Freist im vergangenen Jahr ganz unfreiwillig überzeugen. Er hatte solche Ampullen geöffnet in seinem Pappenheimer Büro herumliegen — und es dauerte nicht lange, da hatten sich die Buchdrucker und Kupferstecher einen Weg durch die nicht mehr ganz dichten Fenster gebahnt.

