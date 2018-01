Gunzenhausen: Breite Front gegen die Strabs

Bei Info-Abend die ungeliebte Satzung ins Visier genommen - vor 3 Stunden

GUNZENHAUSEN - "Die Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube" — Wenn Friedrich Holzmeyer aus Stetten über die Ankündigung der CSU-Landtagsfraktion nachdenkt, dass die umstrittene Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) im Freistaat abgeschafft werden soll, dann kommt ihm unwillkürlich dieses Zitat aus Goethes Faust in den Sinn. Und daher lassen er und seine Mitstreiter nicht locker und werben weiter für eine möglichst breite Beteiligung an dem von den Freie Wählern (FW) initiierten Volksbegehren, das der Strabs ein Ende bereiten soll.

Groß war der Andrang beim Info-Abend im Unterwurmbacher Schützenhaus. Auch hier bekundeten die Besucher mit ihrer Unterschrift, dass die Strabs weg muss. Sie unterstützten damit das von den Freien Wählern auf den Weg gebrachte Volksbegehren. © Foto: Erich Neidhardt



Groß war der Andrang beim Info-Abend im Unterwurmbacher Schützenhaus. Auch hier bekundeten die Besucher mit ihrer Unterschrift, dass die Strabs weg muss. Sie unterstützten damit das von den Freien Wählern auf den Weg gebrachte Volksbegehren. Foto: Foto: Erich Neidhardt



Friedrich Holzmeyer hat das "NetzwerkGun — Gegen StrassenAusbau-BeitragsSatzung" ins Leben gerufen und informierte nun im Unterwurmbacher Schützenhaus über dessen Vorstellungen und Ziele. Und das Interesse war riesengroß. Mehr als 150 Bürgerinnen und Bürger, die die Satzung wie so viele andere im Freistaat als unsozial, ungerecht und auch als unnötig empfinden, hatten sich am Mittwochabend dort eingefunden. Gern und zahlreich wurde die Möglichkeit genutzt, sich in die ausliegenden Unterschriftenlisten für das Volksbegehren einzutragen.

Seit Montag, informierte Holzmeyer, haben die Strabs-Gegner die Möglichkeit, mit ihrer Unterschrift ihre Stimme gegen die Strabs zu erheben. 25 000 Unterschriften sind bayernweit für das Volksbegehren nötig, mit dem ein Volksentscheid in die Wege geleitet werden kann. Die Freien Wähler und ihre Unterstützer, darunter auch einige Bürgerinitiativen im hiesigen Landkreis wie eben das "NetzwerkGun" oder "Weißenburg gegen die Straßenausbaubeitragssatzung", wollen dieses Ziel möglichst schnell erreichen. Im Oktober stehen Landtagswahlen an und bis dahin soll die Satzung vom Tisch sein. Ansonsten, befürchten die Strabs-Gegner, könnte das Ganze im Sande verlaufen. "Bisher hat der Landtag alles komplett angeblockt", erläutert Friedrich Holzmeyer.

Der "NetzwerkGun"-Gründer hofft auch im Gunzenhäuser Land auf möglichst viele Unterstützerunterschriften. Er und seine Mitstreiter sind hierfür vor Ort mit Listen unterwegs. Unterschriften für das Volksbegehren kann jedermann sammeln. Aufgepasst werden muss dabei, dass sich Bürger nicht doppelt eintragen. Zu finden sind die Listen im Internet (www.strabs.net). Unter dieser Adresse gibt es auch weitere Informationen rund um die Strabs und es wird dokumentiert, was sich in dieser Sache tut. Wichtig ist, dass die Listen nicht in ihrer Form abgeändert werden. Sie verlieren sonst ihre Gültigkeit.

Die Bürgerinitiative gegen die Straßenausbaubeitragssatzung, hier vertreten durch (von links) Reinhard Ebert (ÖDP), Wolfgang Hauber (Kreisvorsitzender Freie Wähler) und Friedrich Holzmeyer (NetzwerkGun), sammelte auf dem Gunzenhäuser Wochenmarkt Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die ungeliebten Gebühren. Der Andrang war sehr groß. Fast 800 Bürgerinnen und Bürger trugen sich in die Liste ein. © Foto: Marianne Natalis



Die Bürgerinitiative gegen die Straßenausbaubeitragssatzung, hier vertreten durch (von links) Reinhard Ebert (ÖDP), Wolfgang Hauber (Kreisvorsitzender Freie Wähler) und Friedrich Holzmeyer (NetzwerkGun), sammelte auf dem Gunzenhäuser Wochenmarkt Unterschriften für ein Volksbegehren gegen die ungeliebten Gebühren. Der Andrang war sehr groß. Fast 800 Bürgerinnen und Bürger trugen sich in die Liste ein. Foto: Foto: Marianne Natalis



Um ihren Zielen Nachdruck zu verleihen, gehen die Aktiven auch an die Öffentlichkeit. So war neben anderen Aktionen am gestrigen Wochenmarkt in Gunzenhausen ein Info-Stand aufgebaut, der auf sehr große Resonanz stieß. Unterschriftenlisten liegen vor Ort bei Holzmeyer-Gartengeräte (In der Stritt 2), im Gasthaus Eiden (Negeleinstraße 39), bei PC-Spezialist (Marktplatz 5) und im Gasthaus Krug (Gunzenhäuser Straße 11) in Frickenfelden auf. Gegen die Strabs stimmen kann man auch im Internet unter oben genannter Adresse.

Friedrich Holzmeyer informierte auf der Versammlung in Unterwurmbach, dass parallel zu dem Volksbegehren mit einer Petition Sache beim Landtag Druck ausgeübt wird, in die man sich ebenfalls im Internet eintragen kann. Beides laufe separat, ergänze sich aber gegenseitig. Neben der Abschaffung der Strabs werde darin unter anderem gefordert, dass die bereits gezahlten Beiträge zurückgezahlt werden und dass die Gemeinden vom Land finanziell besser ausgestattet werden, wie es beispielsweise in Baden-Württemberg der Fall sei, wo keine Strabs erhoben werde.

Von Bayern ermächtigt

Holzmeyer informierte bei dem Treffen im Schützenhaus, dass Gemeinden im Kommunalabgabengesetz von Bayern ermächtigt werden, die Kosten einer Straßensanierung direkt auf die angrenzenden Grundstücksbesitzer umzulegen. Es gehe hier nicht um Ersterschließungsbeiträge. Als Begründung werde angeführt, dass mit der Straßensanierung der Wert der Grundstücke entsprechend steigt. Dazu müsse die Gemeinde eine entsprechende Satzung erlassen.

Der Sprecher machte deutlich, dass über eine Strabs je nach Grundstücksgröße durchaus stolze Beträge in fünfstelliger Höhe von den Bürgern eingefordert werden können — mit steigender Tendenz. Und dass die Sanierungskosten auch für bereits abgeschlossene Baumaßnahmen erhoben werden können.

Die Strabs ist für Holzmeyer ein "bequemes Ausraubgesetz für die Gemeinde". "Jeder wird gerupft — außer alle wehren sich", sagte er. Für die meisten der betroffenen Bürger stelle dieses 1975 von der CSU eingeführte Gesetz eine Zumutung dar. Es bedrohe manche sogar in ihrer Existenz und ermuntere die Gemeinden dazu, die Straßen nicht zu pflegen und dann eine Generalsanierung auf Kosten der Bürger zu machen. Diese hätten keinerlei Mitspracherecht bei der Planung und deren Kosten. Alle bisherigen Klagen der Bürger seien zum Nachteil entschieden worden. Mieter müssten damit rechnen, dass die Kosten für die Straßensanierung auf die Miete umgelegt werden.

Für Holzmeyer und alle übrigen Strabs-Gegener darf Wohneigentum keine "tickende Zeitbombe" sein. Straßensanierung sei Aufgabe des Landes, denn alle würden darauf fahren. Sie sei eine öffentliche Aufgabe. Dazu müssten die Gemeinden vom Land mit entsprechenden Mitteln versorgt und nicht die Bürger zur Kasse gebeten werden.

"Wir fordern die ersatzlose Abschaffung der Strabs keine Nachbesserung, keine Stundung — nichts" verdeutliche Holzmeyer. Bei einem bayerischen Staatshaushalt von 60 000 Millionen Euro sollte das kein Problem sein. Die Strabs mache im Jahr rund 60 Millionen aus. "Das sind 0,01 Prozent. Mit 600 Millionen Steuer-Mehreinnahmen in 2017 ist das geradezu lächerlich", merkte der Sprecher an. Gefordert werde obendrein die Rückzahlung der Gelder an die Bürger und eine bessere finanzielle Ausstattung der Gemeinden. Unverständlich sei, dass etwa in der Landeshauptstadt München von den Bürgern keinen Beiträge zu Straßensanierungen erhoben würden.

Friedrich Holzmeyer hofft, dass die Anti-Strabs-Initiative trotz der kürzlichen Abschaffungs-Ankündigung des designierten Ministerpräsidenten Markus Söder weiter breite Unterstützung aus der Bevölkerung erhält. Damit könne vor der Wahl der Druck auf die politisch Verantwortlichen erhöht werden.

Bürger zahlen schon genug

Von Dr. Werner Winter hörte der "Netzwerk-Gun"-Gründer bei der Versammlung ein ausdrückliches Lob für seine Initiative. Für den FW-Stadtrat und Unterwurmbacher Ortssprecher zahlen die Bürger bereits genügend Geld in die öffentlichen Kassen, etwa über die Kfz- oder auch über die Mineralölsteuer — pro Pkw und Jahr im Landkreis durchschnittlich rund 1000 Euro. Allein das jährliche Mineralölaufkommen im Landkreis bezifferte Winter auf rund 36 Millionen Euro. Davon gingen aber nur 13 Millionen in den Straßenbau.

Er freute sich, dass die Freien Wähler bei ihrer landesweiten Initiative gegen die Strabs auf ein breites Bündnis an Mitstreitern bauen können. Neben vielen lokalen Gruppierungen gibt es unter anderem Unterstützung von der Allianz Straßenausbaubeitrag, dem Eigenheimerverband und vom Verband Wohneigentum. Beide letztere haben Popularklage beim Bayerischen Verfassungsgericht eingereicht.

ERICH NEIDHARDT E-Mail