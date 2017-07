Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Schwertransport für Wolfsbronn Da ist Fahrpraxis gefragt: Der 100 Tonnen wiegende Schwertransporter steuert das kleine Wolfsbronn am Fuße des Hahnenkamms an. Am Ende wird es doch ein bisschen eng.

In Gegenverkehr geraten: Auto stößt bei Heglau mit Traktor zusammen Vermutlich wegen der tiefstehenden Sonne kam ein junger Autofahrer am Mittwochabend auf einer Kreisstraße bei Heglau (Landkreis Ansbach) in einer Kurve in den Gegenverkehr, wo sein Auto mit einem Traktor kollidierte. Die beiden Fahrzeuge wurden enorm beschädigt.

Tödlicher Unfall: Motorradfahrer kommt bei Gunzenhausen ums Leben Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagabend nahe Gunzenhausen ein junger Mann tödlich verletzt worden. Der 21-Jährige war mit seinem Motorrad zwischen Gunzenhausen-Büchelberg und Muhr am See unterwegs, als das Unglück geschah.