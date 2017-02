Gunzenhausen: Brotzeitbrettaktion der Landfrauen

GUNZENHAUSEN - Einen besonderen Vorgeschmack auf die kommende Biergartensaison bieten die Landfrauen im Landkreis. Sie haben neun besondere Brotzeitteller kreiert, die sie im Rahmen der "Messe Altmühlfranken" präsentieren und dabei natürlich auch zur Verkostung einladen. Welche vier Teller es dann zu sehen und zu schmecken gibt, darüber kann im März im Internet abgestimmt werden.

Der Vorstand der Landfrauengruppe Weißenburg-Gunzenhausen um Kreisbäuerin Helga Horrer (links) und Inge Schuler (rechts) präsentierte in Theilenhofen die zur Wahl stehenden Brotzeitbretter. © Jürgen Leykamm



Die Regionalmesse schlägt heuer vom 20. bis 23. April in Weißenburg ihre Zelte auf. An jedem der vier Tage soll eine der Köstlichkeiten im Vordergrund stehen. Vorher haben die Brotzeitliebhaber aber die Qual der Wahl im Netz: Auf der Homepage der Messe (www.messe-altmuehlfranken.de) sind alle neun Köstlichkeiten fotografisch in Szene gesetzt. Übernommen hat das Ablichten der Spezialitäten die Grafik- und Webdesignerin Kathrin Röthenbacher aus Theilenhofen.

Im dortigen Gemeindehaus bereiteten die neun Vorstandsmitglieder der Landfrauengruppe im Kreis die Biergartengenüsse zu, um sie dann unter die Kamera der Fachfrau zu schieben. Nachdem sie fotografisch ins rechte Licht gerückt worden waren, wurden die kreierten Brotzeiten ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt: Sie wurden von den Damen und Ehrengästen verspeist.

Kreisfachberaterin Carola Simm und Rainer Minnameier (Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) waren dabei voll des Lobes für die Gerichte, die sich dem "Bierschmankerl-Wettbewerb" stellen. Auch Messechefin Magdalena Schmid zeigte sich begeistert.

Die Idee hatten die Landfrauen bereits vor knapp zwei Jahren im Nachhall der letzten Altmühlfranken-Messe in Gunzenhausen. Damals wusste man, was man beim nächsten Mal nicht machen wollte, nämlich eine Standard-Schauküche. In der umfunktionierten Theilenhöfer Pfarrscheune blickte Kreisbäuerin Helga Horrer auf den Werdegang des Wettbewerbskonzepts zurück. Das Schlagwort "Biergarten" habe sich in den Köpfen festgesetzt.

Kathrin Röthenbacher aus Theilenhofen setzte jeden einzelnen Brotzeitteller fotografisch in Szene, ab Anfang März kann man sich seinen Lieblingsteller aussuchen und für ihn stimmen. © Jürgen Leykamm



Nach der Wahl des Vorstands der Landfrauengruppe vor wenigen Wochen setzte sich das neunköpfige Gremium zusammen und brütete das Projekt weiter aus. Am Ende hatten die Damen neun Brotzeitteller gemeinsam ersonnen. So konnte nicht nur jedes Vorstandsmitglied die Verantwortung für einen Brotzeitteller übernehmen, die Zahl neun hat auch eine symbolische Bedeutung. Sie steht für Weisheit und verkörpert eine Zeit der Besinnung und Ruhe, ist es einer BBV-Pressemeldung zu entnehmen.

Das passt bestens zur Biergarten-Philosophie, die sich auch auf den einzelnen Brettern wiederfindet. Sie haben regionalen Bezug und nennen sich Frankenplatte, Römer- oder Jurabrett. Für was die Brotzeitbretter mit den Bezeichnungen "Alles Käse oder...", "Grüne Kraft" oder "Schinkengeknusper" stehen, erklärt sich von selbst. "Edler Genuss" ist ein weiterer der neun lukullischen Kombinationen benannt, was aber eigentlich auf sie alle zutrifft. Gesulzte Bratwurst, Frankenobatzter, Ziebeleskäs, gefüllte Champignons oder Schinken- oder Käseschale, Stadtwurstkuchen, Radieschenbutter, Kohlrabi-Carpaccio, Hackfleischschnecken, Leberkäsespirale – das sind nur einige der schmackhaften Elemente der neun Wettbewerbsbretter.

Allein die Vorbereitung zu der Aktion "hat uns schon einen Riesenspaß gemacht", so Horrer. Es galt, die passenden Zutaten zu finden, vorwiegend natürlich regional und saisonal, sowie die richtige Kombination. Das Auge isst bekanntlich mit, deshalb ist auch eine passende Deko Pflicht.

Jetzt sind die Besucher der Messe gefragt: Zunächst heißt es, ab Mittwoch, 1. März via Internet abzustimmen. Ende April können die gewählten Spezialitäten dann am Stand der Landfrauen getestet werden. Die jeweiligen Rezepte gibt es dazu. Die eigens angefertigten Bretter können auch erworben werden – mit und ohne Brotzeit. Im Gespräch erfährt man dann auch so manche Kniffs und Tricks: Wie sich die essbaren Schalen zaubern lassen oder wie Rettichsalat auch ohne -schneider gelingt.

Den Teilnehmern der Online-Abstimmung winken als Dankeschön Biergarten-Gutscheine. An der Messe werden täglich um 15 Uhr je zwei Gewinner von gekrönten Häuptern wie der Bierkönigin oder einer Rosenhoheit gezogen. Mit der "Bier-Garten-Zeit", wie die Aktion seitens der Landfrauen überschrieben ist, wollen die Initiatoren die Menschen zu einer Auszeit verleiten, im heimischen oder im Biergarten.

JÜRGEN LEYKAMM

