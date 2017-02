Die "Mönchswaldfüchse" aus Mitteleschenbach erhielten am Rosenmontag ein herzliches Willkommen in der Schalterhalle der Sparkasse Gunzenhausen. Sie wurden von Vorstandsmitglied Jürgen Pfeffer und seinem Team herzlich begrüßt und gaben anschließend einige Kostproben aus ihrem Programm in der Session 2016/17, die bald zu Ende geht. Küsschen, Blumen und ein oder zwei Gläser Sekt durften nicht fehlen, ebenso wenig die traditionelle Polonaise zum Abschluss des Besuchs. © Wolfgang Dressler