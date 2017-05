Gunzenhausen: Bürgerbus oder Anrufsammeltaxi?

Haupt- und Finanzausschuss diskutiert verschiedene ÖPNV-Systeme - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Flexibus, Anrufsammeltaxi oder Bürgerbus? Möglichkeiten, die Gunzenhäuser Stadtteile künftig besser an die Kernstadt anzubinden, gibt es einige. Bevor man sich für ein System entscheidet, soll nun zunächst, so will es der Haupt- und Finanzausschuss, der Bedarf ermittelt werden.

2009 startete in der Stadt Langenzenn im Landkreis Fürth der erste Bürgerbus in Mittelfranken. Hans-Peter Krippner (links), hier mit Karin Wiegel und Dieter Templin, ist noch heute Vorsitzender des Vereins „Bübla“. Foto: Walter Grzesiek



Die Entscheidung, die dritte Stadtbuslinie nach Unterwurmbach und Schlungenhof Ende August einzustellen, hatten der Stadtrat mit dem Auftrag an die Stadtverwaltung gekoppelt, eine bedarfsgerechte Lösung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für alle 14 Stadtteile zu suchen. Nur drei Wochen später präsentierten nun Hauptamtsleiter Klaus Stephan und Christian Reichenthaler, bei den Gunzenhäuser Stadtwerken für den Stadtbus zuständig, mit dem Flexibus, dem Anrufsammeltaxi (AST) und dem Bürgerbus drei unterschiedliche Modelle.

Schon während der Vorstellung wurde klar, dass der Flexibus, wenn überhaupt, dann nur vom Landkreis zu schultern ist. Der ist auch eigentlich verantwortlich für den ÖPNV, hat diese Aufgabe nach Meinung von Peter Schnell (Grüne) in den vergangenen 30 Jahren aber sträflich "verschlafen".

Für Bürgermeister Karl-Heinz Fitz steht nach wie vor der Landkreis in der Pflicht. Doch Gunzenhausen wolle "eine zeitnahe Lösung", und die sei mit dem Landkreis nicht zu bekommen. Es gelte aber, auf politischer Ebene darauf hinzuwirken, dass das Flexibussystem in Altmühlfranken eingeführt wird. Einig waren sich die Mitglieder des Stadtratsausschusses, dass zunächst eine Bedarfsanalyse durchgeführt werden sollte, um zu sehen, wie viele Stadtteilbürger potenziell ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen würden. Wenn niemand mitfahren möchte, "dann brauchen wir auch nichts zu machen", so Dr. Werner Winter, dem das Anrufsammeltaxi noch als machbarste Variante erscheint, zumal man hier die örtlichen Taxiunternehmer mit ins Boot nehmen könne. Die haben laut Reichenthaler bereits Interesse bekundet.

Dr. Hans-Peter Neumann stimmte zwar auch dafür, gab aber zu bedenken, dass der ÖPNV nicht allein den aktuellen Bedarf bedienen solle. Vielmehr wolle man doch ein Umdenken erreichen, gemäß der Weisheit dass Angebot Nachfrage schafft, so der SPD-Politiker, der das "Kernproblem" darin sieht, dass die Stadt hier auf sich allein gestellt ist.

Während das Pendel von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz eher in Richtung Anrufsammeltaxi ausschlug, outete sich Neumann als "Fan" des Bürgerbusses. Die Kosten hielten sich im Rahmen, der Organisationsaufwand sei nicht zu groß und genügend ehrenamtliche Fahrer müssten sich in einer Stadt wie Gunzenhausen doch finden lassen.

Er sprach damit Peter Schnell aus dem Herzen, für den Mobilität auf dem flachen Land "lebensnotwendig" ist. Wichtig sei ein bedarfsorientierter ÖPNV, der Bürgerbus "aus dem Bauch heraus" das passende Modell. Auch Inge Meier (CSU) hat der Bürgerbus "sehr gut gefallen", zumal die Kosten auch für die Bürger gering seien.

"Euphorie" ausgebremst

An dieser Stelle sah sich Reichenthaler bemüßigt, die "Euphorie" für den Bürgerbus etwas zu bremsen. Er sieht das Problem vor allem darin, genügend Busfahrer zu finden, da brauche es extremes Engagement, denn die Ehrenamtlichen müssten nicht nur den Personenbeförderungsschein ablegen, sondern auch in regelmäßigen Abständen ein ärztliches Attest über die Fahrtauglichkeit vorlegen. Diesen Befürchtungen schloss sich Karl Gutmann (CSU) an. Und auch Alfred Müller (SPD) fand die Idee eines Bürgerbusses zwar prinzipiell sympathisch, angesichts einer Anlaufzeit von rund zwei Jahren und dem personellen Aufwand aber doch ein Anrufsammeltaxi für realisierbarer.

Vehement wandte sich an dieser Stelle Peter Schnell gegen diese "Mutlosigkeit". Die Bürger wollen sich engagieren, ist sich der Grünen-Politiker sicher, die Speis und die Nachbarschaftshilfe zeigten das. "Mit Bedenken kann man doch nicht Politik machen", rief Schnell seinen Stadtratskollegen zu. Auch Neumann konnte die Besorgnis, keine Busfahrer zu finden, "nicht nachvollziehen".

Dass Unterwurmbach ab September nicht vollständig von der Kernstadt abgehängt ist, zeigte Klaus Stephan auf. Täglich werden 15 Fahrten nach Gunzenhausen und 17 nach Unterwurmbach angeboten. Allerdings hält der Bus, bis auf eine Ausnahme, lediglich im Altdorf. Für die älteren Mitbürger, die in der Siedlung wohnen, sei die Strecke dorthin zu weit, gab Unterwurmbachs Ortssprecher Winter zu bedenken.

Zunächst soll nun, legten die Ausschussmitglieder am Ende fest, in den Stadtteilen der Bedarf ermittelt werden und dabei gleich abgefragt werden, ob es Bereitschaft gebe, sich für einen Bürgerbus zu engagieren. Ein großes Problem bei diesem System ist in Augen von Fitz, dass man einen Trägerverein benötige. Peter Schnell meinte daraufhin, dass das doch eine "wunderbare Aufgabe" für den Stadtmarketingverein wäre.

Die Auswertung der Umfrage wird sich über den Sommer hinziehen, so Fitz, danach steht als Nächstes die Entscheidung an, welches Modell das geeignete ist. Wichtig war dem Bürgermeister an dieser Stelle, dass man nun ein "deutliches Signal" an die Bevölkerung gegeben habe: "dass wir investieren wollen".

