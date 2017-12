Gunzenhausen: Christkind und Engel laden ein

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag — Buntes Programm im Hofgarten - 10.12.2017 16:58 Uhr

GUNZENHAUSEN - Der romantische Weihnachtsmarkt im markgräflichen Hofgarten in Gunzenhausen öffnet am Donnerstag, 14. Dezember, seine Pforten. Bis einschließlich Sonntag, 17. Dezember, laden Christkind, Nikolaus und die beiden Weihnachtsengel Groß und Klein ein, sich von weihnachtlicher Musik, schön gestalteten Buden und einem tollen Programm auf das Fest einstimmen zu lassen.

Vier Tage romantische Feststimmung: der Weihnachtsmarkt im Markgräflichen Hofgarten. Foto: Patrick Shaw



Am Donnerstag eröffnet Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zusammen mit Christkind Sophie Reichardt um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt; die passende Musik dazu kommt von der Bläsergruppe des Gunzenhäuser Simon-Marius-Gymnasiums. Die Besucher dürfen sich darauf freuen, in leuchtende Kinderaugen zu blicken, wenn die den "himmlischen Wesen" begegnen und von ihnen beschenkt werden.

Der romantische Weihnachtsmarkt im markgräflichen Hofgarten und im Haus des Gastes erfreut sich bei Besuchern und Händlern immer größerer Beliebtheit. Das Angebot reicht von handgestrickten Schals, Mützen, Socken und Topflappen über Handgefertigtes aus Holz, Glas und Ton bis hin zu Bildern, Uhren, Schalen, Schmuck, Patchwork, Bienenprodukten, Kissen, Seifen, Kräutern und Tees.

Natürlich kommt – wie es sich für einen Weihnachtsmarkt gehört – auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Glühwein, Feuerzangenbowle, Punsch, Jagertee wollen ebenso wie Zwickte, Bockwurst, Steaks, Gulaschsuppe, Fischsuppe, Fischbrötchen, Schupfnudeln, Stockbrot, Langosch und allerlei Süßes verzehrt werden.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Donnerstag von 16 bis 20, am Freitag von 16 bis 21, am Samstag von 14 bis 21 und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Natürlich ist währenddessen auch die Eisbahn am Marktplatz geöffnet, am Donnerstag von 14 bis 20, am Freitag von 14 bis 19 und am Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Ein buntes Programm mit Auftritten verschiedener musikalischer Gruppen bietet den Marktbesuchern zusätzliche Attraktionen. Mit dabei sind am Donnerstag ab 17 Uhr die Kinder der Katholischen Kindertagesstätte St. Josef. Um 17.45 Uhr treten die kleinen Sänger des Hauses für Kinder "farbenfroh" auf. Um 18.30 Uhr ist dann die Jugendkapelle Gunzenhausen dran. Den Abschluss des Donnerstagsprogramms bildet der Flammenartist Eberhard Wolter.

Am Freitag machen die Kinder des Familienzentrums Sonnenhof den Anfang, gefolgt von der Flötengruppe des Familienzentrums.

Am Samstag um 16.15 Uhr treten die Kinder des Kindergartens Storchennest aus Laubenzedel auf. Ab 17.45 Uhr spielt der Posaunenchor Frickenfelden weihnachtliche Weisen, und nach dem spektakulären Auftritt von Flammenartist Eberhard Wolter um 18.30 Uhr steht ein Saxophonquintett auf der Bühne. Am Sonntag um 19.15 Uhr spielt der Posaunenchor Laubenzedel zum Abschluss des Weihnachtsmarktes.

Am Samstag und Sonntag bieten die Offenen Hilfen Regens Wagner ab 15 Uhr in der Jagdklause die Möglichkeit, Weihnachtliches zu basteln. Blasturmführungen gibt es während des Weihnachtsmarktes am Samstag und am Sonntag von 16 bis 19 Uhr.