Am Flugplatz Gunzenhausen-Reutberg fand die jährliche Luftbeobachterausbildung statt, bei der Luftbeobachter und Einsatzpiloten die Zusammenarbeit für den Ernstfall, etwa Waldbrände, üben.

Die Tiere des ehemaligen Circus Central finden auf dem Gnadenhof von Zirkusdirektor a.D. Dominik Schubert in Kalbensteinberg ihr Auskommen. Über Ostern und in der Woche danach zeigen sie nun, dass sie nichts verlernt haben. Unter der Überschrift "Eine Reise ins Wunderland" heißt es wieder einmal "Manege frei".

Palmsonntag ist in Gunzenhausen und Umgebung traditionell einer der Haupttage der Konfirmation. In der Stadt und in vielen Gemeinden waren die Gotteshäuser gut gefüllt. Die Sonne lud nachmittags zu einem ausgiebigen Spaziergang ein.