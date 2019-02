Gunzenhausen: Ein Tag für mehr Gleichberechtigung

Am Weltfrauentag, dem 8. März, finden in Altmühlfranken viele Veranstaltungen statt - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Am Freitag, 8. März, ist wieder Weltfrauentag. Der macht auf die nach wie vor bestehenden Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufmerksam und zeigt neue Lösungsansätze für die Gleichberechtigung auf. Auch in Altmühlfranken gibt es dazu interessante Veranstaltungen.

Am 8. März wird der Weltfrauentag begangen. Rund um dieses Datum sind im Landkreis zahlreiche Veranstaltungen geplant. © Jens Wolf/dpa



Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht am Freitag, 1. März, der Weltgebetstag für Frauen, der heuer von Frauen aus Slowenien vorbereitet wurde. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg setzen sich christliche Frauen dafür ein, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Der Beginn der Gottesdienste ist über die jeweils örtliche Kirchengemeinde zu erfahren.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Weißenburg wird sich am Samstag, 2. März, mit einem Infostand vor dem Rathaus (Söller) in Weißenburg von 9.30 bis 12.30 Uhr mit dem Frauentag beschäftigen.

Am 8. März selbst wird im Kino-Center in Weißenburg der Film "Utoya 22. Juli" gezeigt. Es geht um das Massaker im norwegischen Feriencamp am 22. Juli 2011, bei dem 77 Menschen ums Leben kamen. Die Geschichte der Opfer wird aus Sicht sozialdemokratischer Jugendlicher gezeigt (19 Uhr, Eintritt 6 Euro). Veranstalter ist die ASF Weißenburg.

Zu einem Vortrag mit dem Thema "Frau und Sucht" mit Karin Ernst von der Suchtberatung/Prävention des Diakonischen Werks, wird am Dienstag, 12. März, um 18 Uhr in das Diakoniegebäude in der Schulhausstraße 4 in Weißenburg eingeladen. Die Referentin erläutert, wie Sucht entsteht und welche Auswirkungen sie hat. Außerdem werden professionelle wohnortnahe Hilfen für Frauen mit Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängigkeit aufgezeigt.

Das Dekanatsfrauenfrühstück mit dem Thema "Eine Missionarin erzählt" findet am Mittwoch, 13. März, von 9 bis 11 Uhr im Lutherhaus in der Hensoltstraße 27 a in Gunzenhausen statt. Referentin Ursula Hannuscheck ist Missionarin und lebt seit 30 Jahren bei den Aborigines in Australien.

"Neuer Start für Frauen"

Das Seminar "Neuer Start für Frauen" startet am Montag, 18. März, und endet am 4. Juni. Frauen, die sich in den vergangenen Jahren auf Familie und Haushalt konzentriert haben und nun zurück in den Beruf möchten, können hier in einer Gruppe mit Gleichgesinnten ganz gezielt an ihren beruflichen Zielen arbeiten. Die Seminarstunden sind jeweils vormittags (Mo. bis Do. von 8.15 bis 12.30 Uhr, Eigenbeteiligung 150 Euro). Infos bei Kathrin Kimmich vom Landratsamt (Telefon 09141/902165) oder unter www.vhs-weissenburg.de.

Am Mittwoch, 20. März, findet ein Vortrag von Dr. Marius Ghidau, Chefarzt der Chirurgie am Klinikum Altmühlfranken, zum Thema: "Das Feuer in der Brust: Sodbrennen" statt. Jeder vierte bis fünfte Erwachsene ist von Sodbrennen betroffen. Welche Maßnahmen ergreift man, um eine ernsthafte Verschlechterung der Gesundheit zu vermeiden? Der Vortrag wird von der Frauenunion Weißenburg und dem Landkreis sowie dem Seniorenbeirat organisiert und beginnt um 19 Uhr im Schulungsraum des Krankenhauses in Weißenburg (Krankenhausstraße 1).

Zum Thema "Mütter sind auch nur Menschen! Das Geschenk der Achtsamkeit und des Selbstmitgefühls für Eltern und Kinder" wird der Kinder- und Jugendpsychiater Jörg Mangold am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr im Beratungszentrum des Diakonischen Werks in Weißenburg, Schulhausstraße 4, einen Vortrag halten. Darin wird gezeigt, wie Achtsamkeit und Selbstmitgefühl als erprobte Gegenmittel funktionieren und wie ein Weg zur besseren Stressbewältigung, mehr Gelassenheit und Selbstfürsorge gelingen kann.

Der Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Ansbach-Weißenburg und die Beauftragte für Chancengleichheit am Jobcenter Weißenburg-Gunzenhausen laden zu einem Info-Vormittag "Sicher in den neuen Job" mit Bewerbungsmappencheck und Tipps für das richtige Auftreten beim Vorstellungsgespräch ein (Mittwoch, 27. März, 9 bis 11 Uhr im Sitzungssaal der Agentur für Arbeit Weißenburg, Schwärzgasse 1).

Alle Informationen zu den jeweiligen Veranstaltungen sowie ein Flyer zum Download: www.landkreis-wug.de/termine-und-veranstaltungen oder 09141/902241. Der Flyer liegt ab sofort in den Kommunen, in Büchereien, Kindergärten, verschiedenen Geschäften und Arztpraxen und Banken in Altmühlfranken aus