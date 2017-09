Gunzenhausen: Ein zweites Bierzelt auf der Kirchweih

Was bisher als Weinzelt firmierte, wird größer und soll viel mehr Gäste anlocken - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Alles neu macht der September. Das gilt nicht nur für das große Festzelt auf der Gunzenhäuser Kirchweih 2017 – mit einem neuen Festwirt —, sondern auch für das bisherige Weinzelt. Es wird ab Samstag, 9. September, als "Regionalzelt" firmieren und sich anders als bisher präsentieren.

Vor dem Gunzenhäuser Rathaus trafen sich alle, die mit der Neuaufstellung des Festzeltes Gruber an der Kirchweih zu tun haben. Von links: Georg Ermer (Stadtbrauerei Spalt), Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, Karl Gloßner (Ritter-Brauerei), Festwirt Horst Gruber und Frau Heidi, Gerhard Ilgenfritz (Landwehr-Bräu) und Kirchweih-Organisator Wolfgang Eckerlein. © Michaela Spiller



Betrieben wird es wie schon seit vielen Jahren von der Firma Festzeltbetrieb Gruber in Pleinfeld-Dorsbrunn. Horst und Heidi Gruber schreiben nun in einer Pressemitteilung, auf was sich die Besucher der diesjährigen Kirchweih einstellen können. Die Grubers erinnern an den grundlegenden Beschluss des städtischen Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur vom Oktober 2016. Die Altmühlstadt war dafür, das Weinzelt aus dem Festplatzvertrag herauszunehmen und mit dem Betreiber einen eigenen Vertrag zu schließen. Außerdem: Auf Wunsch der Stadt soll das zweite Festzelt als "ordentliches Bierzelt" betrieben werden.

Die Firma Gruber, schon lange bei der Kerwa präsent, bewarb sich mit einem Festzelt mit ausgesprochen regionalem Schwerpunkt. Sie setzt dabei noch stärker auf Partner aus der Heimat. Zur Kirchweih Gunzenhausen beliefern drei regionale Brauereien — Landwehr-Bräu in Reichelshofen, Ritter-St.-Georgen- Brauerei in Nennslingen und Stadtbrauerei Spalt — das Gruber-Zelt. Dadurch könne man "von allem das Beste anbieten", so das Ehepaar Gruber. Darüber hinaus werde man von der Regionalmarke hesselberger, der Bäckerei Herzog, Getränke-Jäger, der Käserei Schmalzmühle bei Wassertrüdingen und weiteren Partnern beliefert.

Als Folge dieser Umstellung wird es am ersten Festtag erstmals auch im Festzelt Gruber einen Bieranstich geben. An den beiden Sonntagen steht ab 11 Uhr jeweils Frühschoppen mit Blasmusik aus der Region (Gnotzheim beziehungsweise Wald) auf dem Programm, im Anschluss ist für ein besonderes Mittagsschmankerl gesorgt. Darüber hinaus wird es wechselnde Speisenangebote an den anderen Festtagen geben.

Am Dienstag, 12. September, gibt es eine Premiere: Erstmals wird eine "Ladies Night" mit Modenschau, Verlosung, "Men Show" und DJ durchgeführt. Die große Kirchweih-Verlosung zum Festausklang wird am letzten Sonntag im Festzelt Gruber stattfinden. Es winken attraktive Preise, von einer Brauereiführung mit Bierprobe über einen Kurzurlaub für zwei Personen bis zu einem Reisegutschein.

Der Kirchweihmontag bleibt im Festzelt Gruber eine Domäne der Line Dancers. Diese stammen fast alle aus der näheren Umgebung und bringen zu diesem Abend gerne ihre Fans mit. © Wolfgang Dressler



Festwirt Horst Gruber will an dem, was sich bewährt hat, festhalten. So bleibt es beim Country-Abend mit Line Dance am Montag. Auch der Vereinsabend am Donnerstag und der Tag der Betriebe am Freitag finden wie gewohnt statt (Reservierungen ab Kirchweihbeginn). Das Schafkopfturnier der Kirchweihzunft — Termin ist der Samstag, 16. September, — soll sich auch heuer großer Beliebtheit erfreuen.

Die treuen Weinzelt-Fans, die gerne dem Rebensaft zusprechen, werden von den Grubers nicht vergessen. Eine kleine Auswahl an Weinen wird es geben. Es bleibt auch bei der Terrasse, dort kann man Produkte des "Käs’haisla" erhalten (Laugengebäck, Käseschmankerln).

Die Firma Gruber betont ihren Willen, den Anforderungen der Stadt Gunzenhausen zu entsprechen. Dabei habe man die Wünsche aller Kirchweihbesucher inklusive der Kerwabuam und -madli im Blick. Alle Gäste des Festzeltes Gruber haben täglich die Möglichkeit, an einer kurzen Umfrage teilzunehmen und so ihre Wünsche und Anregungen zu äußern.

Im Rathaus hat man durchaus große Erwartungen an das "Zelt der regionalen Biere", wie es Wolfgang Eckerlein formuliert. Der städtische Kirchweih-Organisator gibt die Größe des zweiten Bierzelts mit 40 auf 25 Meter an, womit die Zahl der Sitzplätze auf 1400 anwachsen werde, so Eckerlein. Außerdem interessant: Es werden Biertischgarnituren aufgestellt, die Kunststoffstühle haben ausgedient. Eckerlein: "Jetzt können Horst Gruber und sein Team zeigen, was sie drauf haben."