Gunzenhausen: Festplatz putzt sich für Kerwa heraus

Die ersten Fahr- und Schaugeschäfte haben bereits mit Aufbau begonnen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der Countdown für die Gunzenhäuser Kirchweih läuft. Auf dem Festplatz wird in den nächsten Tagen hektisches Treiben einsetzen, damit alles rechtzeitig für die „fünfte Jahreszeit“, die am Samstag 10. September beginnt, vorbereitet ist.

Die Festplatzorganisatoren Timo und Sabrina Zöllner (rechts) haben mit Unterstützung von Wolfgang Eckerlein, Gustav Girschele und Oliver Höhn die Stellplätze auf dem Festplatz bereits ausgewiesen. © Horst Kuhn



Die Festplatzorganisatoren Timo und Sabrina Zöllner (rechts) haben mit Unterstützung von Wolfgang Eckerlein, Gustav Girschele und Oliver Höhn die Stellplätze auf dem Festplatz bereits ausgewiesen. Foto: Horst Kuhn



Über 40 Fahr- und Schaugeschäfte, Imbissbuden und Spielwarenstände haben sich für dieses Jahr bei den Festplatzorganisatoren Timo und Sabrina Zöllner mit Klaus Zöllner angemeldet. Die Organisatoren weisen in den kommenden Tagen die anreisenden Festplatzbeschicker auf ihre mit Unterstützung von Kirchweihorganisator Wolfgang Eckerlein und Bauhofleiter Gustav Girschele zugewiesenen Plätze ein. Knochenharte Arbeit wird bereits von den Aufstellern der Festhalle von Oliver Höhn und des Weinzelts von Festwirt Horst Gruber geleistet. Die beiden Plätze sind ausnivelliert und die ersten Bauteile fest verankert.

„Wir haben ein sehr abwechslungsreiches Angebot an Fahrgeschäften vorbereitet, an denen sich die Besucher erfreuen und amüsieren können“, berichten Timo und Sabrina Zöllner. Neben Bewährtem wie dem Autoskooter und dem „Breakdance“ sind auch einige Fahrgeschäfte anzutreffen, die noch nie in der Altmühlstadt präsent waren. Zum einen ist es der „Samba-Tower“ der Würzburger Schaustellerfamilie von Marco und Britta Halbig, welches als Zielgruppe vor allem Kinder und Jugendliche anspricht, und zum anderen „GForce“, eine Art Hightech-Schiffschaukel, die ihre 24 Passagiere bis in eine Höhe von 23 Metern katapultiert.

Um etwas in Richtung „historische Kerwa“ zu tun, wird ein historisches Riesenrad zur Mitfahrt bereitstehen. Eine dazugehörende historische Orgel sorgt für den passenden Klang. „Alles wollen wir nicht verraten, die Kirchweihbesucher sollen überrascht sein, wenn sie den Volksfestplatz betreten“, so die einladenden Worte von Timo Zöllner für den Besuch des Festplatzes.

Auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs um Chef Gustav Girschele und Vertreter Horst Vorbrugg haben in den kommenden Tagen noch allerhand „vor und hinter der Bühne“ zu erledigen. Bereits angebracht sind die Fahnen entlang der Weißenburger Straße. Die Pflege der Grünanlagen ist erledigt, und die Beschilderung an den Stadteingängen mit den einladenden Worten „Af Kerwa muas mer geh“ ist angebracht.

HORST KUHN

Mail an die Redaktion