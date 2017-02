Gunzenhausen: Feuerwehr rettet Reh vom Eis

GUNZENHAUSEN - Zu einem ungewöhnlichen Eisrettungseinsatz wurde am Montagnachmittag die Polizei Gunzenhausen an den Kleinen Brombachsee gerufen

Ein Reh steht auf einem tief verschneiten Feld (Symbolbild): Am Großen Brombachsee hatte sich ein Tier aufs Eis gewagt - und kam nicht mehr herunter. © Patrick Pleul/dpa



Am Südufer, im Bereich des ehemaligen MUNA-Geländes in Langlau, bemerkte eine Spaziergängerin auf der Eisfläche ein Reh. Dieses versuchte immer wieder verzweifelt, auf die Beine zu kommen und den See zu verlassen.

Zur Rettung des Rehs wurden schließlich die Feuerwehren aus Langlau und Gunzenhausen verständigt. Mit einem Eisrettungsschlitten konnten die Feuerwehrleute das Tier wieder an Land bringen. Es verschwand anschließend im Wald.

AB