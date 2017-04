Gunzenhausen: Geflügelzüchter atmen auf

GUNZENHAUSEN - Mittelfrankens Geflügelzüchter atmen auf: Hühner, Enten und Gänse dürfen wieder ins Freie. Die rund vier Monate geltende Stallpflicht waren für Züchter und Tiere eine große Belastung. Das wurde bei der Jahresversammlung des Bezirkvereins deutlich.

Die Mitglieder des mittelfränkischen Bezirksverbands Bayerischer Rassegeflügelzüchter trafen sich in der Ausstellungshalle des Geflügelzuchtvereins Gunzenhausen. Bezirksvorsitzender Constantin Günther bezog dabei deutlich Stellung zu der vor wenigen Tagen aufgehobenen Stallpflicht, die wegen der grassierenden Vogelgrippe am 18. November bayernweit verhängt worden war. Kleinsthaltungen müssen bis Samstag, 20. Mai, weiterhin die Biosicherheitsmaßnahmen einhalten.

In den vergangenen Monaten traf es die mittelfränkischen Vereine mit einer absoluten Härte, so Günther. Alle Ausstellungen und Kleintiermärkte mussten abgesagt werden. Für die Züchter eine riesige Enttäuschung, waren die Schauen zum teil doch bereits aufgebaut. Statt ihre ausstellungsfähigen Tieren der Öffentlichkeit präsentieren zu können, mussten die Züchter wegen der lang anhaltenden Stallpflicht ihre Bestände drastisch reduzieren, da es in den Ställen zu eng wurde, schildert Günther das Problem. Hier sei viel gutes Zuchtmaterial verloren gegangen.

Unter der Stallpflicht gelitten haben nach Worten des Vorsitzenden auch die Tiere. Ihnen fehlte die Bewegung in der freien Natur. Die Tiere konnten nicht artgerecht halten.

Nicht gut zu sprechen war Günther auf die Vertreter der Politik. Deren Entscheidung sei ein "Schlag ins Gesicht" der Rassegeflügelzüchter gewesen. Enttäuscht zeigte sich Günther aber auch vom Bundespräsidium und dem Landesverband der Geflügelzüchter. Er habe mehrmals versucht, Lösungen für die mittelfränkischen Züchter zu erhalten. "Leider war dies erfolglos, ich bekam keine Antwort." "Wir machen und kämpfen weiter", betonte Günther. Das Herz der Züchter schlage für ihre Tiere.

Bezirksvorsitzender Constantin Günther (links) zeichnete vom Gunzenhäuser Geflügelzuchtverein die Züchter Peter Zischler, Johann Weger, Rainer Böhm, Helmut Hanneder, Thomas Gutmann, Rainer Eisen und GZV-Vorsitzender Walter Zischler aus. © Foto: Kuhn



In seinem detaillierten Rückblick ging Günther auf die zahlreichen Ausstellungen, Vereinsfeste und Jubiläen ein. Besonders erwähnte er den Triesdorfer "Johannitag", bei dem Bezirksjugendobmann Leonhard Roch und sein Team den Besuchern das Rassegeflügel und dessen Zucht näher gebracht hat. Bei einem Workshop an der Universität Hohenheim wurde beleuchtet, was sich in der Geflügelwirtschaft ändern muss. Günthers Fazit: Solange das Turbohähnchen für ein Fünftel des Preises eines "Bruderhahns" angeboten werde und der Konsument das so wohlwollend akzeptiere, werde sich kaum etwas ändern. "Turbohähnchen" haben nach 29 Tagen in der so genannten Kurzmast ihr Schlachtgewicht von 1,5 Kilogramm erreicht. Die "Bruderhähne" werden bis zur fünften Woche mit den Hennen aufgezogen, dann in einem Maststall umgesiedelt und in einer Premiumhaltung in bäuerlicher Landwirtschaft 18 bis 22 Wochen lang gemästet.

Dem Bezirk Mittelfranken gehören neun Kreisverbände mit wiederum jeweils 93 Ortsvereine und 79 Jugendgruppen an. 6093 Seniorenzüchter und 589 Nachwuchszüchter sind hier organisiert. Positiv fiel die Bilanz von Bezirkskassier Jürgen Rachinger aus Treuchtlingen aus.

Bezirksjugendobmann Roch erinnerte in seinem Bericht daran, dass Geflügelzüchter auch an Sonn- und Feiertagen ihre Tiere betreuen müssten. Zur Vogelgrippe erklärte er, dass diese Krankheit bei Großmastbetrieben entstehe, die Züchtern müssten dann aber die Folgen ausbaden.

Schließlich galt es im Rahmen der Jahresversammlung noch, langjährige und verdiente Züchtern zu ehren. Vom Gunzenhäuser Geflügelzuchtverein erhielten Rainer Böhm (Dornhausen), Rainer Eisen (Kröttenbach) und Thomas Gutmann (Laubenzedel) die Bundesnadel in Gold. Mit der Auszeichnung in Silber wurden Helmut Hanneder (Kleinlellenfeld), Peter Zischler (Laubenzedel) und Johann Weger (Mitteleschenbach) geehrte.

