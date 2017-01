Gunzenhausen: Geschlossene Eisdecke am Altmühlsee

Keine offizielle Freigabe - Bärenwirtsweiher ist sicherer Variante - vor 16 Minuten

GUNZENHAUSEN - Tief in den sibirischen Keller fällt vor allem nachts derzeit das Thermometer: Hoch Brigitta beschert Altmühlfranken einen Traumwinter mit allem, was dazugehört, also vor allem Schnee und Eis.

Herrliche Abendstimmung am Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof: Die Sonne und die geschlossene Eisfläche am Altmühlsee ziehen Spaziergänger und Schlittschuhläufer gleichermaßen an. Allerdings ist das Eis nicht von offizieller Seite freigegeben. © Marianne Natalis



Herrliche Abendstimmung am Seezentrum Gunzenhausen-Schlungenhof: Die Sonne und die geschlossene Eisfläche am Altmühlsee ziehen Spaziergänger und Schlittschuhläufer gleichermaßen an. Allerdings ist das Eis nicht von offizieller Seite freigegeben. Foto: Marianne Natalis



Während sich die Skifahrer bei Mitteleschenbach oder Treuchtlingen ins Vergnügen stürzen können und die Langläufer etwa auf den Loipen rund um Oberhochstatt auf ihre Kosten kommen, lässt der Altmühlsee und der Bärenwirtsweiher das Herz von Schlittschuhfahrern, Eishockeyspielern und Eisseglern höher schlagen.

Die Eisfläche auf dem Altmühlsee lädt im schönsten Sonnenschein zum Spaziergang ebenso wie zum Schlittschuhlaufen ein. Zwar ist der See größtenteils von Schnee bedeckt und das Eis stellenweise auch etwas hubbelig, doch das tut der Freude keinen Abbruch.

Bilderstrecke zum Thema Schlittschuhfahrer und Eissegler freuen sich Der Altmühlsee ist zugefroren, die ersten haben sich schon auf den Weg von Schlungenhof nach Wald gemacht. Allerdings gibt es keine offizielle Freigabe vom Wasserwirtschaftsamt. Eine sichere Alternative ist da der Bärenwirtsweiher.



Allerdings muss sich jeder, der sich auf die Eisfläche begibt, darüber im Klaren sein, dass es von offizieller Seite keine Freigabe gibt. Das Wasserwirtschaftsamt Ansbach warnt vielmehr prinzipiell davor, die Eisfläche zu betreten. Die Behörde kann nicht gewährleisten, dass die Eisdecke an jeder Stelle ausreichend stark ist. Das heißt: Wer den See betritt, tut dies auf eigene Gefahr.

Das Boothaus ist derzeit in der Winterpause, doch im „Altmühlseecafé“ im WAB-Seglerheim im Seezentrum Gunzenhausen kann man sich zwischen 11 und 17 Uhr aufwärmen. Das Strandcafé Wald wird derzeit renoviert und kann deshalb nicht öffnen.

Auf der sicheren Seite sind die Eislauffans auf dem Bärenwirtsweiher, der nach Jahren endlich einmal wieder zum eisigen Vergnügen ruft. Das Eislaufclub-Team um Carmen Bilek war in den vergangenen Tagen schwer im Einsatz, um die Eisfläche von Schnee und Unebenheiten zu befreien.

Dank der eisigen Temperaturen konnte die Fläche am Donnerstag, nachdem auch der letzte nächtliche Eisläufer die Schlittschuhe ausgezogen hatte, mit heißem Wasser bespritzt werden. Am Ende der Aktion, erzählt Carmen Bilek, waren alle durchnässt und die Kleidung steifgefroren.

Zur Musik aus der Anlage lassen sich auf dem Eisplatz prächtige Pirouetten drehen, die Kids können mit ihren Eishockeyschlägern dem Puck hinterherjagen und auch die Eisstockschützen können hier ihren Sport ausüben. Der Platz ist wochentags von 15 bis 17.30 Uhr und von 19 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag spielt die Musik bereits ab 14 Uhr, die Abendöffnungszeiten bleiben.

MARIANNE NATALIS

Mail an die Redaktion