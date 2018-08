Gunzenhausen: Hohe Erwartungen ans Festbier

Spalter Brauerei legt sich wieder für die Kerwa mächtig ins Zeug - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Eines steht fest: Im zweiten Jahr ihrer Präsenz auf der Gunzenhäuser Kirchweih ist die Spalter Brauerei so richtig in der Altmühlstadt angekommen. Bei der Vorstellung des Kirchweihbieres 2018 im Garten des Gasthofs Arnold, Haus "Post", bewegt sich Bürgermeister Udo Weingart sozusagen wie ein Fisch im Wasser. Er strahlt bis über beide Ohren und mit ihm das ganze Team der kommunalen Brauerei, angeführt von Braumeister Uwe Schulz. Letzter ist auch für den diesjährigen Gerstensaft verantwortlich – man darf gespannt und durstig sein.

Von links: die Bürgermeister Udo Weingart und Karl-Heinz Fitz, Festwirt Andreas Widmann, Bierbrauer Uwe Schulz, Bierkönigin Elisa Meier, Gambrinus Klaus Carl und Timo Zöllner als Vertreter der Schausteller. Sie alle waren mit dem Inhalt des ersten Fasses mehr als zufrieden. Foto: Wolfgang Dressler



Im Grund wird das Kirchweihbier schmecken wie im vergangenen Jahr, und das klingt ja durchaus verheißungsvoll. Damals stellten die Spalter den Gunzenhäuser Stadträten drei Biere zur Auswahl, es war eine ungewöhnliche Sitzung des zuständigen Ausschusses im Rathaus mit einem klaren Ergebnis. Die Wahl fiel auf die "bernsteinfarbene Variante", so die Wortwahl der Brauerei. Auch heuer wirbt Uwe Schulz für sein Produkt mit wohlklingenden Worten. Da ist von einem vollmundig abgerundeten Malzkörper, einer besonderen Rezeptur und der gelungenen Balance zwischen Malz und Hopfen die Rede.Und: "Wir verwenden nur die besten Hopfensorten."

Zartbitter im Abgang

Das Bier wird charaktervoll und feinherb schmecken und feinperlig sein. Außerdem darf man sich auf einen zartbitteren Nachtrunk freuen. Der Braumeister spricht zusammenfassend von einem echten "Heimatbier", eigens für das Volksfest in Gunzenhausen eingebraut. Der Alkoholanteil liegt bei 5 Prozent, die Stammwürze bei 11 Prozent.

Bei der Kirchweih selbst wird das Ein-Liter-Glas, die Maß, die Hauptrolle spielen, das ist klar. Doch bereits jetzt hat die Brauerei ihr Erzeugnis in Flaschen abgefüllt. Das Festbier ist bereits im Handel und in zahlreichen Verkaufsstellen in der Region erhältlich, berichtet Udo Weingart, seines Zeichens nicht nur Spalter Bürgermeister, sondern auch Geschäftsführer der Brauerei, die ja letztlich allen Bürgern seiner Kommune gehört. Nach Problemen im vergangenen Jahr soll diesmal der Nachschub an die Getränkemärkte gesichert sein. Jedenfalls soll das Festbier in der Flasche Lust auf die Kirchweih wecken, verkündet Udo Weingart. Da kann Bierkönigin Elisa Meier nur kräftig nicken. Im vergangenen Jahr war sie Dauergast auf der Gunzenhäuser Kerwa, und so will sie es auch diesmal halten.

Bei der Bierprobe im „Post“-Garten spielte die Gruppe „Wirtshausmusi“ aus Neresheim auf. Foto: Wolfgang Dressler



Karl-Heinz Fitz, Chef im Gunzenhäuser Rathaus, erinnert an den guten Erfolg des Kirchweih-Flaschenbieres im vergangenen Jahr. Das spezielle Etikett gefiel ihm damals und tut es auch heuer wieder. Immerhin werde so auch Werbung für Gunzenhausen gemacht. Nach Fitz’ Worten ist die Kirchweih ein Zusammenspiel vieler Akteure, und deren Liste ist lang. Da ist von den Rettungskräften, der Polizei, den Stadträten, den Banken, den Festplatzorganisatoren und den Wirtschaftsjunioren die Rede, nicht zu vergessen die Kerwabuam und -madli, die Kerwazunft, Gambrinus Klaus Carl, Festwirt Andreas Widmann und Moderator Georg Karl Zanzinger. Vor allem aber weiß der Bürgermeister, dass das Fest im Rathaus in die richtigen Bahnen gelenkt wird, und zwar über Monate im Voraus. Die Fäden laufen bei Wolfgang Eckerlein und seinen Mitarbeitern zusammen. "Ohne sie wäre die Kirchweih nicht zu stemmen", erklärt der Bürgermeister.

Festwirt ist gefordert

Sinngemäß teilt er auch mit, dass 2017 ein Jahr des Umbruchs für das Gunzenhäuser Volksfest war. Heuer wird es sehr wahrscheinlich ruhiger zugehen, alle Beteiligten können sich auf das Fest selbst konzentrieren. Das gilt verstärkt für den Festzeltbetrieb Widmann aus Freising. Der Vertrag mit der Stadt Gunzenhausen läuft nur über zwei Jahre. Widmann soll sich also auch heuer besonders anstrengen, merkt Fitz an. Doch das Lächeln in seinem Gesicht sagt, dass die Stadt bis auf Weiteres — und das kann lange sein — mit den neuen Kerwa-Partnern zusammenarbeiten will. Die Zeichen stehen auf Kontinuität.

Auf das Festbier aus Spalt braucht man nicht zu warten, es ist bereits im regionalen Handel. Foto: Wolfgang Dressler



Bis zur Eröffnung am 8. September sind es aber noch einige Wochen. Thema Nummer eins wird bis dahin wohl das Wetter bleiben. Und es gilt: erst mal sehen, wie die Weißenburger ihre Kirchweih bewältigen, und dann schauen, wie das Wetter zur Frickenfelder Kirchweih ist. Danach kann es auf dem Schießwasen so richtig losgehen.

