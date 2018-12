Gunzenhausen im Wandel von mehr als hundert Jahren

GUNZENHAUSEN - Alljährlich hat die Stadt Gunzenhausen kurz vor Weihnachten etwas Besonderes als Geschenk für eigene Zwecke sowie als Kaufartikel für jedermann parat. Diesmal ist es ein Kalender, der mit Sicherheit die Blicke auf sich ziehen wird. Er heißt "Gunzenhausen einst und jetzt" und stellt historischen Aufnahmen ganz neue Stadtansichten gegenüber. Der Vergleich von früher und heute ist reizvoll.

Von Turm zu Turm, so könnte man dieses Bild beschreiben. Die Altmühl floss noch ganz nahe an der Altstadt vorbei. In der Mitte fällt das große Brauergebäude auf. © Bild aus dem neuen Kalender.



Stadtarchivar Werner Mühlhäußer war 2010 mit einer ähnlichen Aufgabe betraut. Damals entstand unter seiner Regie der Kalender "Gruß aus Gunzenhausen", ebenfalls mit historischen Aufnahmen. Die ausgewählten Postkarten stammten aus dem riesigen Fundus des Stadtarchivs. Heuer hatte Mühlhäußer zunächst Ähnliches im Sinn, doch die Masse des eigenen Bildmaterials erschien ihm schier übergroß. Da erinnerte er sich, dass 1913 eine erste Fremdenverkehrsbroschüre über die Altmühlstadt entstand. Ausführender Fotograf war damals Georg Hemmer, der sich 1898 hier niedergelassen hatte und Vorstandsmitglied im örtlichen Fremdenverkehrsverein war. Sein Atelier befand sich zunächst in der Spitalstraße 7, ab 1909 in der Hensoltstraße 3. Er warb so: "Ausführung von modernen haltbarsten Photographien". Und: "Durch Anschaffung des neuesten Blitzlichtapparats bin ich in der Lage, auch bei Nacht die feinsten Aufnahmen zu machen und empfehle mich diesbezüglich für häusliche Familienbilderaufnahmen in den Wohnungen sowie besonders den verehrlichen Vereinen bei Festangelegenheiten in den Sälen."

Für die besagte Werbebroschüre musste Hemmer draußen fotografieren. Es entstanden interessante Ansichten von Straßen, Gassen und Gebäuden, Ausblicke von Türmen und Gesamtansichten – eben Gunzenhausen ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg. Diesen Bildern werden in dem neuen Kalender ganz aktuelle Aufnahmen hinzugefügt. Dafür war Mirjam Eischer, die städtische Mediengestalterin, im Einsatz. Gemeinsam mit Werner Mühlhäußer suchte sie genau die Stellen, wo damals Georg Hemmer seine Kamera aufgebaut hatte, und drückte auf den Auslöser. Die Orte waren nicht immer ganz leicht zu finden. Mühlhäußer musste feststellen: "So manche Örtlichkeiten und Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten mehr oder minder stark verändert." Zum Glück öffneten Privatleute ihre Türen und zeigten sich hilfsbereit gegenüber den städtischen "Foto-Jägern".

Letztlich entstanden nahezu identische Aufnahmen, die die Brücke schlagen über mehr als ein Jahrhundert. Apropos Brücke: Das Titelbild ziert die klassische Gunzenhäuser Stadtansicht mit Fluss, Brücke, Altstadtrand und Türmen. Für dieses Bild stand Georg Hemmer ziemlich entfernt von der Stadt auf dem erhöhten Eisenbahndamm. Die Altmühl war etwas über die Ufer getreten, und es scheint, dass sie durch alle sieben Brückenbögen floss. Die Bildmitte wurde durch das große Brauereigebäude des Gasthofs "Zum Goldenen Adler" dominiert. Und heute? Die Türme sind noch da, aber die Altmühl ist "verschwunden". Es gab zwei Umverlegungen weg von der Stadt: eine im Ersten Weltkrieg durch russische Kriegsgefangene und eine zweite Ende der 1970er-/Anfang der 1980er-Jahre. Die dritte Umverlegung steht kurz bevor, dann wieder näher an die Stadt heran.

Der Inhalt des Kalenders: Blasturm von der Rathausstraße aus (Januar), Weißenburger Straße mit Färberturm (Februar), Seelgasse/heute untere Kirchenstraße (März), Garten an der Stadtmauer (April), Blick auf die Altstadt (Mai), Burgstallstraße mit Blick auf Blasturm (Juni), Bahnhofstraße (Juli), Storchenturm (August), Aussicht vom Färberturm (September), Stadtgarten/heute Gelände am Ärztehaus (Oktober), Blick zur Hensoltshöhe (November), westliche Stadtansicht (Dezember). Die historischen Fotos sind natürlich in Schwarz-Weiß, die neuen farbig. Ein Vorwort, eine Darstellung der Anfänge der Fotografie in Gunzenhausen und Angaben zum Werdegang von Georg Hemmer runden den Kalender ab.

Die heutige „klassische“ Stadtansicht. Es gibt viel Natur und eine Jugendherberge an der Brücke. Nur die Altmühl hat sich weit nach rechts „verabschiedet“. © Bild aus dem neuen Kalender.



"Es ist etwas sehr Persönliches entstanden. Und der Kalender ist ganz bestimmt sehr interessant für alle Gunzenhäuser", wirbt Bürgermeister Karl-Heinz Fitz für das Druckwerk. Es erscheint in DIN A3 und hat eine Auflage von 400 Stück. Gedruckt wurde er in der örtlichen Druckerei Emmy Riedel in der Weinstraße. Ein Teil der Auflage dient als Jahresgeschenk, zum Beispiel an wichtige Freunde und Partner der Stadt sowie an die Stadträte. Der andere Teil geht in den freien Verkauf (19,50 Euro), und zwar bei den örtlichen Buchhandlungen sowie direkt im Stadtarchiv im Rathaus.

Und die Broschüre von damals? Der Fremdenverkehrsverein hatte 1913 einfach Pech. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs war es vorbei mit den Anstrengungen, Gunzenhausen zum Urlaubsort zu machen, es gab Wichtigeres. Letztlich konnte die Altmühlstadt erst in der Neuzeit an die damaligen Bemühungen anknüpfen.

Fotograf Georg Hemmer, ein gebürtiger Leutershausener, musste übrigens im Kaiserlichen Heer dienen, vermutlich nicht aktiv an der Front, sondern als Fotograf auf diversen Kriegsschauplätzen. 1918 zurückgekehrt, verkaufte er zum 1. Januar 1919 sein Geschäft an das Fotografenehepaar Curt und Mina Biella. Noch Anfang Dezember 1918 inserierte er als "vom Heere entlassen" und warb um Aufträge in der Vorweihnachtszeit. Hemmer zog dann nach Ansbach, arbeitete weiterhin als Fotograf und starb 1940 in der ehemaligen Residenzstadt.

