Gunzenhausen in Feierlaune

Bürgerfest lockte die Besucher in Scharen in die Altmühlstadt - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Nach einem regenbedingten Ausbremser zum Auftakt am Freitagabend startete das Bürgerfest am Samstag unter nahezu perfekten Bedingungen. Bis in die Nacht hinein genossen die Besucher den lauen Sommerabend und das vielfältige Programm.

Als Headliner am Samstagabend war „Jahcoustix & Band“ angekündigt. Sie rockten die Bühne am Hafnermarkt und animierten zum Mittanzen. © Christian Pohler



War der Frühschoppen am Samstagvormittag noch gut frequentiert, meinte es der Wettergott nachmittags fast ein bisschen zu gut, sodass etwa die durchaus hörenswerte Band "No More Doggin’" zu wenige Zuhörer fand und auch die Angebote des Stadtjugendfests am Hafnermarkt eine größere Resonanz verdient hätten. Am frühen Abend jedoch änderte sich das Bild, und die Gäste strömten wahrlich in Scharen in die Altmühlstadt.

Vor den Essensständen bildeten sich lange Schlangen, die Sitzgelegenheiten waren genauso heiß begehrt wie durstlöschende Flüssigkeiten. Wenn auch die Musikgeschmäcker verschieden sind, waren die Plätze vor den drei Bühnen stets gefüllt mit gut gelaunten Menschen.

Die kleinen Gäste kamen an Karussell, Schiffschaukel, am Kletterturm, beim Torwandschießen und Bullriding und vielen weiteren Angeboten voll auf ihre Kosten. Zum ersten Mal trieb "Onil, der Drache" sein "Unwesen" auf dem Marktplatz und sorgte für staunende, manchmal auch für ein wenig erschrockene Kinderaugen.

Doch spätestens, wenn er ein magisches Ei legte, waren sämtliche Tränen wieder getrocknet. Zahlreiche Institutionen und Vereine nutzten die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit einem breiten Publikum vorzustellen.

Auch am Sonntag herrschte friedliche Feierstimmung im Herzen der Altmühlstadt. Vom Gottesdienst am Vormittag ging es nahtlos und bei guter Resonanz bis zum Abend weiter.

Zu recht können da Wolfgang Eckerlein, Chef der Gunzenhäuser Touristik-Info, und Bürgermeister Karl-Heinz Fitz zufrieden sein mit dem diesjährigen Fest von den Bürgern für die Bürger.

Tina Ellinger Altmühl-Bote E-Mail