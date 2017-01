Gunzenhausen: Ingo Friedrich ist neuer Ehrenbürger

Gunzenhausen verlieh Ingo Friedrich die höchste Auszeichnung der Stadt - vor 37 Minuten

GUNZENHAUSEN - Es war eine aufregende Woche für Dr. Ingo Friedrich: Am Dienstag feierte „Mr. Europa“ seinen 75. Geburtstag (wir berichteten) – und am Donnerstag wurde er gefeiert. Die Stadt Gunzenhausen verlieh ihrem derzeit wohl bekanntesten Bewohner die höchste Auszeichnung, die eine Kommune zu vergeben hat: Sie ernannte ihn zum Ehrenbürger.

"Mister Europa" Ingo Friedrich (links) hat von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die Ehrenbürgerwürde verliehen bekommen. © Jürgen Eisenbrand



"Mister Europa" Ingo Friedrich (links) hat von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz die Ehrenbürgerwürde verliehen bekommen. Foto: Jürgen Eisenbrand



Seine Augen bekamen einen verräterischen Glanz, und Ehefrau Britta griff gar zum Taschentuch, um sich die Tränen der Rührung aus dem Gesicht zu tupfen – die Lobeshymnen, die Bürgermeister Karl-Heinz Fitz über seinen langjährigen CSU-Parteifreund sang, zeigten Wirkung. Und ließen auch einen ausgebufften Polit-Profi wie den langjährigen Vizepräsidenten des Europaparlaments nicht kalt.

„Sehr emotionale Momente“, seien das gewesen, sagte Friedrich nach der festlichen Zeremonie zum Altmühl-Boten. Er habe diesen besonderen Abend, dem auch seine 99-jährige Mutter Emmi, sein Bruder Wolfgang mit Ehefrau Gerda sowie Sohn Jörg-Michael beiwohnten, sehr genossen.

Etwa 80 Gäste hatte die Stadt zu dieser Zeremonie eingeladen, die offiziell als „Festsitzung des Stadtrats“ firmierte, denn: Die Ehrenbürgerwürde wird traditionell während einer Sitzung des Kommunalparlaments verliehen. Weil Rathauschef Fitz diesen festlichen Akt allerdings nicht am Rande einer gewöhnlichen Sitzung vornehmen wollte, nahmen die Räte – 20 von 24 waren erschienen – diesmal an festlich gedeckten Tischen Platz.

Statt, wie sonst üblich, Wasser, Saft und Kaffee gab’s einen 2014er Domina der Lage Kitzinger Wilhelmsberg, Weißwein-Freunde waren mit einem trockenen Silvaner des edlen Weinguts Castell-Castell gut bedient.

Die feinen Tropfen durften sich natürlich auch Politiker wie Landrat Gerhard Wägemann oder Regierungspräsident Thomas Bauer, Fitz' Amtsvorgänger Gerhard Trautner und Joachim Federschmidt, die Spitzen der städtischen Verwaltung sowie die Wirtschaftsvertreter um IHK-Vizepräsidentin Erika Gruber schmecken lassen. Ebenso wie das zum Abschluss servierte Drei-Gänge-Menü aus Pastinakensuppe, Schweinefilet im Speckmantel und Obstsalat mit zweierlei Eis.

Europahymne und Udo Jürgens

Eingerahmt von der Fahne Gunzenhausens und einer Europafahne, deren Gestaltung (12 Sterne ringförmig auf blauem Grund) auf eine Initiative Friedrichs Anfang der 1980er-Jahre zurückgeht, eröffnete die Jugendkapelle Gunzenhausen unter Mario Hendreich den Abend mit der Europahymne. Später erklang noch ein „Classical Canon“ und zum Finale ein Medley aus Udo-Jürgens-Songs — Musik, die sich der neue Ehrenbürger für diesen Abend gewünscht hatte.

Bilderstrecke zum Thema Ingo Friedrich ist Ehrenbürger von Gunzenhausen Es war eine aufregende Woche für Ingo Friedrich: Am Dienstag feierte „Mr. Europa“ seinen 75. Geburtstag – und am Donnerstag wurde er gefeiert. Die Stadt Gunzenhausen verlieh ihrem derzeit wohl bekanntesten Bewohner die höchste Auszeichnung, die eine Kommune zu vergeben hat: Sie ernannte ihn zum Ehrenbürger.



Fitz zeichnete in seiner Festansprache zunächst ein freundliches Bild von Gunzenhausen, das sich seit Friedrichs Geburtsjahr von einem 5000-Einwohner-Örtchen in eine Stadt verwandelt habe, „die sich gerade in den letzten Jahren mit Fug und Recht als aufstrebend, offen und lebenswert bezeichnen kann“. Dann blendete er über auf die Erfolgsgeschichte Europas in den letzten 75 Jahren, verhehlte allerdings auch die Probleme der Staatengemeinschaft nicht. Und Fitz fand kritische Worte zum neuen US-Präsidenten Donald Trump — ohne ihn namentlich zu nennen: „Wir werden es in den USA erleben, wie ein Staat mit einer Abschottungspolitik scheitern wird.“

Das vorsdringliche Thema der Ansprache war jedoch naturgemäß Ingo Friedrich: seine Biografie, seine politischen Erfolge, seine Verbindung zu und seine Verdienste um Gunzenhausen. Genau die seien nämlich der Anlass für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde, für die sich alle im Stadtrat vertretenen Parteien einmütig ausgesprochen hatten: „Es ist der Stadt Gunzenhausen eine Ehre, Dich künftig unseren Ehrenbürger nennen zu dürfen.“

Allerdings, fügt Fitz augenzwinkernd hinzu, seien damit „keine besonderen Rechte verbunden“. Und: „Es werden auch keine finanziellen oder politischen Vorteile gewährt.“ Worauf Friedrich mit einem spontanen „schade!“ reagierte und lächelnd bedauerte, dass er in diesem Fall also auch künftig noch korrekt parken müsse, wolle er keinen Strafzettel kassieren.

Nachdem er die großformatige, handgeschriebene Urkunde unter stehenden Ovationen der Gäste entgegengenommen und sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen hatte, bedankte sich Ingo Friedrich gewohnt temperamentvoll „für diese große Ehre und die wunderbare Feier. Die ganze Stadthalle als Rahmen dafür — das hätte ich nie zu träumen gewagt, als ich als Stadtrat damals den Bau der Halle mitbeschlossen habe.“

Gunzenhausen sei die Stadt seiner Kindheit, seiner Schulzeit, seiner Kirche und seiner Kirchweih, sagte Friedrich: „Denn dort, im Weinzelt, habe ich meine Frau kennengelernt.“ Und Gunzenhausen sei auch die Stadt seiner persönlichen Verankerung. Er habe es immer „sehr geschätzt, zu wissen: Hier bist du daheim“. Und deshalb habe er auch „nie anderswo gewohnt“.

Das große Lebensthema

Natürlich durfte sein großes Lebens-thema auch an diesem Abend nicht fehlen — zumal ihn der Redaktionsleiter des Altmühl-Boten am Vortag aufgefordert habe, „unbedingt etwas Bedeutendes über Europa zu sagen“. Diesem „Kontrollauftrag der Presse“ werde er selbstverständlich nachkommen, schmunzelte er.

Um dann sofort wieder ernst zu werden und ein wenig euphorisches Bild von der gegenwärtigen Situation Europa zu zeichnen. Die Staaten müssten lernen, „dass man, wenn man gemeinsam handelt, produktiver und stärker ist als allein“, forderte „Mr. Europa“. Gerade mit Blick auf die Entwicklung in den USA, in China und in Russland sei eine „enge Zusammenarbeit in Europa absolut wichtig“. Denn: Wenn sich die Supermächte USA und Russland tatsächlich zusammenfänden, „dann werden wir kleinen europäischen Staaten zwischen zwei Mühlsteine geraten“. Er selbst sei „Gunzenhäuser, Bayer, Deutscher und Europäer“ — und er wünsche sich eine „staatsähnliche Zusammenarbeit der Länder in Europa“.

Als „einziger lebender Ehrenbürger“ hatte er zum Abschluss auch noch einige Wünsche für Gunzenhausen: „Ich wünsche meiner Stadt alles Gute, den Stadträten stets ein glückliches Händchen — und allen Gottes Segen.“

Jürgen Eisenbrand

Mail an die Redaktion