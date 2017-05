Gunzenhausen: Jedes Jahr Eisbahn und "Kulturherbst"

SPD scheiterte mit Antrag, beide Events abwechselnd zu veranstalten - vor 10 Minuten

GUNZENHAUSEN - In der jüngsten Sitzung des Stadtratsausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur war ein seltenes Phänomen zu beobachten: Ein Stadtrat wurde von seiner Partei genötigt, gegen seine eigene Überzeugung abzustimmen. Und er räumte diesen "Fraktionszwang" in der Sitzung öffentlich ein: "Ich habe mich gebeugt."

Publikumsmagnet „Kulturherbst“: Bei der langen Einkaufs- und Kulturnacht ist viel los in der Stadt. © Wolfgang Dressler



Publikumsmagnet „Kulturherbst“: Bei der langen Einkaufs- und Kulturnacht ist viel los in der Stadt. Foto: Wolfgang Dressler



Alfred Müller ist ein erklärter Freund der Eisbahn auf dem Gunzenhäuser Marktplatz: "Mein Herz hängt an ihr, und die Kinder freuen sich daran." Trotzdem musste der SPD-Mann nun einem Antrag seiner Parteigenossin Cornelia Röhl zustimmen, das beliebte, aber aus ökologischen und finanziellen Gründen umstrittene Spektakel nur noch alle zwei Jahre zu veranstalten — im Wechsel mit der "Kulturherbst" genannten langen Einkaufsnacht.

Die finanzielle Lage der Stadt musste als Grund für den SPD-Antrag herhalten. Denn: Wegen massiver Investitionen werde es "in den nächsten Jahren zu einer Verdreifachung der Pro-Kopf-Verschuldung" kommen. Und weil sowohl die Eisbahn wie auch der "Kulturherbst" defizitär seien, solle hier gespart werden.

"Zusätzliche Einnahmen"

Zumal die Eisbahn wegen ihres hohen Energiebedarfs auch noch "nachweislich das Klima beeinflusst" und es andernorts durchaus "zweijährliche Veranstaltungen gibt, die gut ankommen", so Röhl. Ein Vorteil dabei, so die SPD-Frau: In Wintern ohne Eisbahn auf dem Marktplatz könne man die stadteigene Anlage "vermieten und so zusätzliche Einnahmen generieren".

Publikumsmagnet Eisbahn: Insbesondere für Kinder ist sie ein Riesenspaß – aber auch der Handel profitiert. © Wolfgang Dressler



Publikumsmagnet Eisbahn: Insbesondere für Kinder ist sie ein Riesenspaß – aber auch der Handel profitiert. Foto: Wolfgang Dressler



Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, der als der "Vater der Eisbahn" gilt, kam im Laufe der langen, beileibe nicht zum ersten Mal geführten Debatte mitunter erkennbar an die Grenzen seiner Geduld: "Wir haben diskutiert, und wir haben entschieden. Jetzt muss doch mal Ruhe sein", entfuhr es ihm einmal. Und er monierte, dass die Sparvorschläge "noch nie bei den großen Posten ansetzten, sondern immer beim heiklen Thema Eisbahn".

Hintergrund: Fast 2 Millionen Euro gibt die Stadt für sogenannte "freiwillige Leistungen" aus. Rund 300 000 für die Stadt- und Schulbücherei, 135 000 für Heimatpflege, knapp 130 000 für die Jugendarbeit, gut 90 000 fürs Jugendzentrum, 65 000 für die Grüngutentsorgung, 60 000 für die Städtepartnerschaften und fast 50 000 fürs Theater sind dabei die dicksten Brocken. Der "Kulturherbst" muss laut Fitz mit etwa 20 000 Euro subventioniert werden, die Eisbahn mit rund 15 000.

"Stadt macht Defizit"

Dr. Werner Winter, ein erklärter Gegner "dieser" Eisbahn, wie er betonte, stellte ein "gewaltiges Wachstum bei den freiwilligen Leistungen" fest, die vor zehn Jahren nur etwa halb so hoch wie heute gewesen seien. "Und keiner hinterfragt, ob das alles sinnvoll und effizient ist", sagte der Stadtrat der Freien Wähler. Wenn etwas getan werde, um den Fremdenverkehr zu beleben, "dann soll das auch der Fremdenverkehr machen", forderte Winter. Ihn stört außerdem, dass "Vereine mit ihren Events Gewinn machen, und die Stadt macht immer ein Defizit".

An CSU-Fraktionschef Manfred Pappler sowie seinen Parteifreunden Erika Gruber und Gerald Brenner lag es dann, Lanzen für die beiden Veranstaltungen zu brechen. "Wenn die Eisbahn nur alle zwei Jahre aufgestellt wird, fehlt den Kindern Kontinuität und Verlässlichkeit", so Pappler. Zudem sei die Eisbahn "oft die einzige Möglichkeit für Wintersport vor Ort", ohne sie werde der "zu einer Frage des größeren Geldbeutels".

Den "Kulturherbst" nannte er einen "sehr erfolgreichen Versuch, die Saison zu verlängern", allerdings stehe der noch "auf tönernen Füßen", weshalb er vor einer Unterbrechung warne: "Ich habe Angst, dass dann alles zusammenfällt." Er favorisiere eine Lösung, bei der sich die Stadt als Eisbahnbetreiber zurückziehe und der Marketingverein diese Rolle übernehme, aber alles in allem, so Pappler, "können wir uns einen jährlichen Wechsel gar nicht leisten, denn damit verprellen und verunsichern wir die Zielgruppen". Was Werner Winter einwenden ließ, dass die Zielgruppe der Eisbahn ursprünglich ja nicht die Kinder gewesen seien, sondern "das Shopping".

Erika Gruber übermittelte dem Ausschuss die eindeutige Pro-Haltung der Einzelhändler: "Beide Events sind Besuchermagnete, die die Händler, die ja auch mitbezahlten, mehrheitlich behalten wollen." Und sie warnte: "Wenn das einmal ausfällt, wird es im Sande verlaufen." Und Gerald Brenner stimmte zwar prinzipiell zu, freiwillige Leistungen auf den Prüfstand zu stellen, aber: "Hier würden wir am falschen Ende sparen." Die beiden Veranstaltungen wirkten über die Grenzen Gunzenhausens hinaus, und da man sich nun mal entschlossen habe, die Eisbahn zu kaufen, solle man das "jetzt auch machen".

"Hier ist was los"

Eine Haltung, der sich auch der Grüne Peter Schnell anschloss. Zwar sei er "vor einem Jahr noch anderer Meinung gewesen", heute aber erkenne er an, "dass beide Veranstaltungen eine wichtige Außenwirkung für Gunzenhausen haben". Sie gäben nämlich das klare Signal: "Hier ist was los, da rührt sich was!" Er sei zwar, wie Werner Winter, "ein Gegner dieser Eisbahn", dennoch "wäre es Unsinn, wenn sie nur alle zwei Jahre stattfände". Mittelfristig solle die Stadt jedoch nur noch "einen festen Betrag zuschießen", und der Marketingverein sollte die Ausrichtung beider Events übernehmen. Und zum Thema "Kulturherbst" könne er nur sagen: "Da stimmt die Bevölkerung mit den Füßen ab, die Bude ist voll."

Von diesen Argumenten ließ sich schließlich auch Werner Winter überzeugen, "zu 51 Prozent", wie er sagte. Er betonte zwar, trotzdem weiterzubohren und immer wieder die Kostenfrage aufzuwerfen", dem Antrag der SPD werde er jedoch nicht zustimmen. Und so votierten am Ende nur die beiden Sozialdemokraten dafür, Eisbahn und "Kulturherbst" im jährlichen Wechsel zu veranstalten – und einer davon auch noch gegen seine innere Überzeugung.

JÜRGEN EISENBRAND E-Mail