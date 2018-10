Gunzenhausen: Kirchweih 2018 weitgehend optimal

Stadträte blickten mit großer Zufriedenheit auf das Volksfest zurück — In wenigen Wochen Beschluss über die künftigen Festwirte - 01.10.2018 18:18 Uhr

GUNZENHAUSEN - Die Kirchweih 2018 ist Geschichte, die Kirchweih 2019 wird kommen. Ob die Stadt dann wie bisher mit den Festwirten Andreas Widmann und Horst Gruber zusammenarbeiten wird, steht noch nicht fest, ist aber sehr wahrscheinlich. "Beide haben Interesse bekundet, sich wieder zu bewerben", berichtete Bürgermeister Karl-Heinz Fitz dem Altmühl-Boten im Nachklang der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaft, Tourismus und Kultur (WTK).

So bleibt die Gunzenhäuser Kerwa 2018 in Erinnerung: Es war fast immer sonnig und warm, da bot sich das Beisammensein im Außenbereich an, sei es vor dem Festzelt, vor dem Regionalzelt oder an anderer Stelle. © Wolfgang Dressler



Die Verträge mit Widmann (Festwirt des großen Zeltes) und Gruber (Regionalzelt) sind nach zwei Jahren ausgelaufen. Jetzt wird die Stadt die Aufgaben wieder ausschreiben. Das bedeutet aber auch, dass sich andere Interessenten bewerben können. Laut Bürgermeister trifft der WTK-Ausschuss dann noch im Oktober oder spätestens im November die grundlegenden Beschlüsse. Es könnte sein, dass dann längerfristige Verträge mit den Wirten abgeschlossen werden, aber das muss man abwarten.

Der WTK-Ausschuss jedenfalls war voll des Lobes für das, was sich heuer ab dem 8. September neun Tage lang auf dem Schießwasen und auf dem Marktplatz abspielte. Da war die Rede von einer sehr harmonischen Kerwa, einem unglaublichen Sommerwetter, zufriedenen Besuchern und einer hervorragenden Vorbereitung. In seiner Rückschau spannte Wolfgang Eckerlein den Bogen vom Aufstellen des Kirchweihbaums über den offiziellen Auftakt und den Brauchtumsnachmittag auf dem Marktplatz bis zum letzten Sonntag mit dem großen Feuerwerk. An der Verlegung des Feuerwerks von Mittwoch auf Sonntag wird festgehalten.

Eckerleins wichtigste Erkenntnisse: Das Festbier war noch süffiger als im Vorjahr, die Zusammenarbeit mit der Spalter Brauerei lief hervorragend. Die Zuschauerzahl beim Festzug am Montag wurde auf stolze 7000 geschätzt. Der Heimatabend im Regionalzelt war ein großer Erfolg. Der Gottesdienst im Autoskooter am letzten Tag hatte eine gute Resonanz. Und: Es war eine friedliche, harmonische Kirchweih. Die Polizei hatte kaum Einsätze. Das Rote Kreuz hatte meist nur kleinere "Vorfälle" zu betreuen. Insgesamt gesehen habe die Kerwa nur positive Schlagzeilen gemacht, für negative habe bekanntlich in der Woche zuvor die Frickenfelder Kirchweih gesorgt. Das Widmann-Festzelt war beispielsweise am Freitag, dem Tag der Betriebe, als die Störzelbacher groß aufspielten, rappelvoll, so Kirchweih-Organisator Eckerlein weiter. Er merkte aber auch an, dass er gerne öfters ein so volles Zelt gesehen hätte.

Alfred Müller (SPD) rühmte das gute Essen und die freundliche Bedienung in den Zelten. Er habe gehört, dass so mancher sich wieder ein Weinzelt wünschte. Auch der Dorfplatz sei vermisst worden. Und dass an den Spielzeugständen Plastikwaffen verkauft wurden, finde er persönlich gar nicht gut. Gerhard Baumgärtner (Freie Wähler) erinnerte an den Autoskooter-Gottesdienst, eine "sehr schöne Sache", da sei die Begeisterung übergesprungen.

Volker Sanwald (CSU) bilanzierte, die Kirchweih habe einen hohen Stellenwert bei Jugend und Familien, und das sei gut so. Beide Zelte seien von hoher Qualität gewesen. Die Einrichtung eines Dorfplatzes solle man überdenken, "das ist ein Thema." Der Mittwochabend leide unter dem Fehlen des Feuerwerks. Jetzt gelte es, die Kirchweih in ruhiges Fahrwasser zu bringen, empfahl Sanwald seinen Ausschusskollegen und meinte damit wohl die Entscheidung über die Festwirte.

Cornelia Röhl (SPD) hatte einen sehr positiven Eindruck vom Feuerwerk ("gefiel allen"). Der Termin am Abschlusssonntag habe sich bewährt. Auch Helga Betz (Grüne) bewertete den neuen Termin als richtig. Unterm Strich habe sich auch diesmal gezeigt: "Die Gunzenhäuser Kirchweih hat was!" Manfred Pappler (CSU) sagte, von der Qualität her seien beide Zelte heuer nahezu gleichwertig gewesen. Für die Weinfreunde könne man vielleicht im Regionalzelt mehr anbieten als zuletzt. Heuer sei das gesamte Fest sehr harmonisch verlaufen.

Werner Falk (FDP) ist zwar kein Mitglied des WTK-Auschusses, hatte sich aber ausführlich Gedanken gemacht und konnte diese in der Sitzung vortragen. Nach seinen Worten war das Regionalzelt attraktiver als früher, doch bei der Bestuhlung bestehe noch Verbesserungsbedarf, und er neige eher zu einem Weinzelt als zu einem Ersatzbierzelt. Die Besucher sollten eben eine Alternative zum großen Bierzelt haben, das Ganze in schöner Atmosphäre und mit einem etwas gehobenen Angebot. Auch er habe schwache Tage im Widmann-Zelt registriert, betonte Falk. Hier ließe sich vielleicht etwas machen mit attraktiver Live-Musik am Dienstag- und Mittwochabend. Falk empfahl, sich für den Abschlusssonntag etwas einfallen zu lassen.

Weitere Erkenntnisse in der WTK-Sitzung: Es bleibt bei der jetzigen Sperrzeitenregelung. Es bleibt auch dabei, dass die Kerwa erst am Samstag offiziell losgeht und nicht schon am Freitag. Die Organisatoren klären ab, ob und wo zusätzlich Toiletten notwendig sind.

