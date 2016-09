Gunzenhausen: Kirchweihboxen gegen Österreich

Der TVG tritt in der Festhalle gegen den Polizeisportverein Salzburg an - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Zum Kirchweihboxen am Sonntag, 18. September, serviert der TV Gunzenhausen den Boxfans eine -staffel aus Österreich. Der „Länderkampf“ im Festzelt beginnt um 10 Uhr.

Beim Kirchweihboxen erwartet der TV Gunzenhausen heuer den Polizeisportverein Salzburg. © Heiner Kowal



Beim Kirchweihboxen erwartet der TV Gunzenhausen heuer den Polizeisportverein Salzburg. Foto: Heiner Kowal



Nach der Vorstellung der Mannschaften vom Polizeisportverein PSV Salzburg und TV 1860 Gunzenhausen rechnet dessen Trainer Ralf Markert mit mindestens zehn Kämpfen, wobei in einem auch Frauen in den Ring steigen werden. In der Pause sollen mit „New Elements“ und „Burning Styles“ zwei Tanzgruppen des TV Gunzenhausen für Stimmung sorgen. Danach wird wieder für ein soziales Projekt gesammelt. Flossen die Spenden früher in die Nachwuchsarbeit, so wird von der sonntäglichen „Ringsammlung“ im Festzelt heuer der Hospizverein Gunzenhausen profitieren.

Sportlich unterstützt wird Gunzenhausen von Boxern aus Augsburg, Nürnberg, Kitzingen und Würzburg. Neben den aus Wassertrüdingen stammenden Beck-Brüdern Marco und Karl wird vom und für den TV noch Denis Mattmüller in den Ring steigen. Der 13-Jährige aus Frickenfelden ist amtierender Nordbayerischer Vizemeister und im Freistaat die Nummer zwei. Für das „Highlight des Jahres“ zusätzlich motiviert hat das TV-Trio Torsten May. Der Boxweltmeister und Olympiasieger absolvierte mit den TV-Jungs beim Gesund- und Aktiv.Markt am Altmühlsee eine Trainingseinheit und war von dem Engagement begeistert.

Trainer Ralf Markert bedauert für Sonntag den verletzungsbedingten Ausfall von Artur Abrahamyan, der sich das Kirchweihboxen auf keinen Fall entgehen lassen dürfte. Auch wenn in den letzten Jahren beim Kirchweihboxen schöne Kämpfe geboten wurden, hat Gunzenhausen eigentlich immer verloren. Bei einer Nachwuchsveranstaltung in Marktredwitz ließ Trainer Ralf Markert verlauten, dass er gerne auch einmal gewinnen würde.

Dies bekam auch der Trainer des BSV Salzburg mit und bot eine Auswahlstaffel an, die allerdings wohl nur schwer zu schlagen sein dürfte. Zum Höhepunkt deklariert hat Ralf Markert das Halbschwergewichtsduell zwischen Eugen Renner (rund 150 Kämpfe) und einem starken Österreicher (70 bis 80). Die Wertschätzung dieser Traditionsveranstaltung zeigt sich auch im Kampfgericht, das vom BABV-Kampfrichterobmann Ulli Langer persönlich geleitet wird. /Foto: Kowal

HEINER KOWAL