Gunzenhausen: Kunstforum startet ins Kulturjahr 2017

Michael Jacques Lieb macht mit „Goethe spielt auf Schillers Flöte" den Auftakt

GUNZENHAUSEN - Nach einem erfolgreichen Veranstaltungsjahr 2016 blickt das Kunstforum Fränkisches Seenland auf ein ereignisreiches erstes Halbjahr 2017 voraus. Insgesamt sieben Veranstaltungen stehen an – Ausstellungen, Theater, Lesungen, Kabarett.

Malerei in mehreren Schichten: ein Werk des ehemaligen Ansbacher Kunstlehrers Udo Winkler.



Kunstforum-Vorsitzender Klaus Seeger freut sich insbesondere darüber, dass die Veranstaltungsräume M11 am Gunzenhäuser Marktplatz inzwischen ein fester Begriff in der regionalen Kulturszene sind: „Die Räume wurden ursprünglich ausschließlich für Ausstellungen genutzt. Inzwischen reicht aber die Bandbreite der Veranstaltungen von der Lesung über Konzerte bis hin zum Theater. Die Atmosphäre im M11 ist großartig, und das Angebot in den Räumen wird von Künstlern und Publikum bestens angenommen“.

Leicht sei es nicht für den kleinen Verein, die Organisation und vor allem die Finanzierung zu stemmen. „Das ist mit jeder Veranstaltung ein Kraftakt. Jedoch entschädigt der Zuspruch“, so Seeger. Dankbar sei der Verein aber über jede finanzielle Zuwendung — und natürlich auch für neue Mitglieder, die in der Stadt Gunzenhausen und der Region ein attraktives und vielfältiges Kulturangebot gestalten wollen.

Goethe und Schillers Flöte

Bereits im Januar lädt das Kunstforum mit einer Veranstaltungstrilogie in das M11 ein. Die Reihe „Start UP 17“ wird an drei aufeinanderfolgenden Freitagen für höchst unterschiedliche Unterhaltung sorgen. Den Auftakt macht Michael Jacques Lieb am 13. Januar mit „Goethe spielt auf Schillers Flöte“. Der Schauspieler schlüpft dabei in verschiedene Rollen und lässt die Größen deutscher Literatur lebendig werden. Michael Jacques Lieb begeisterte in den vergangenen Jahren bereits mit seinem „Ein-Mann-Theater“ im M11. Für seine Versionen des „Urfaust“ und „Woyzeck“ gab es vom Publikum viel Applaus und beste Kritiken.

Eine Woche später, am 20. Januar, wird Bestsellerautorin Maren Gottschalk aus ihren Werken lesen. Die Schriftstellerin hat in den vergangenen Jahren mit großen Künstler-Biografien für Schlagzeilen gesorgt.

„Schlimme Finger“: Das gleichnamige Programm von Gudrun Schury und Rolf-Bernhard Essig wird erstmals in Gunzenhausen zu erleben sein.



Den Abschluss von „Start UP 17“ machen am 27. Januar Gudrun Schury und „Sprichwort-Papst“ Rolf-Bernhard Essig. Ihr neues Programm „Schlimme Finger“ feiert deutschlandweit große Erfolge und wird erstmals in Gunzenhausen zu erleben sein. Erzählt wird – wie bei Schury und Essig üblich – eine äußerst unterhaltsame und vergnügliche Kriminalgeschichte der Künste von Villon bis Beltracchi.

Die erste Kunstausstellung 2017 des Kunstforums wird es ab Sonntag, 12. März, geben. Michl Schmidt zeigt „Figürliches – eine Retrospektive“. Der in Rothenburg ob der Tauber geborene Schmidt war über 30 Jahre lang Kunsterzieher am Gunzenhäuser Gymnasium. Seine Werke sind aber längst über die Grenzen der Region bekannt. Zu sehen waren sie bereits bei regelmäßigen Ausstellungen im „Haus der Kunst“ in München, in der Bayreuther Eremitage oder auch in den Niederlanden.

Seinen Einstand als Kabarettist gibt Christoph Maul.



„Das M11 soll aber auch für junge Talente eine Plattform sein — auch im Bereich des Kabaretts“, so Seeger. Auf dem Programm stehe deshalb am Freitag, 24. März ein Abend mit Christoph Maul. Bühnenreife erlangte er mit unzähligen Auftritten im fränkischen Fasching. Seinen Einstand als Kabarettist wird Maul mit „Mangel durch Überfluss“ geben. Die Premiere in Rothenburg war innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft. „Maul ist ein großartiger Beobachter und seziert unsere Gesellschaft sehr gekonnt“, freut sich Seeger. Grund genug also, ein so erfolgversprechendes Talent im M11 zu präsentieren.

„Das Ego träumt“

Die Ausstellung „Das Ego träumt“ wird im M11 ab Sonntag, 30. April zu sehen sein. Der ehemalige Ansbacher Kunstlehrer Udo Winkler wird die hohe Kunst der Mehrschichtmalerei zeigen. „Nur durch Mehrschichtmalerei kann man die außergewöhnliche Plastizität und Farbvielfalt erreichen, welche große Kunstwerke der Vergangenheit auszeichnen“, so der Künstler in seiner Ankündigung. Diese Schönheit der Farben, den Reiz von Licht und Schatten, Tiefe und Plastizität, welche die Kunst alter Meister so bewundernswert macht, versucht Winkler in seinen Arbeiten zu verwirklichen.

Im Sommer wird es die Jahresausstellung 2017 des Kunstforums geben – eine Leistungsschau der Mitglieder. „Unsere Künstler zeigen hier immer eine enorme Bandbreite. Es ist beeindruckend, wie vielseitig ein vorgegebenes Motto umgesetzt werden kann“, so Seeger. Die Vorstandschaft des Kunstforums hat für die neue Jahresausstellung das Thema Heimat gewählt – jedoch auf Fränkisch: DERHAM! Die Ausstellung wird am Bürgerfest-Sonntag, 2. Juli, eröffnet.

Der Eintritt zu den Kunstausstellungen ist frei. Lediglich für die Sonderveranstaltungen wird Eintritt verlangt. „Hier liegen wir aber mit 15 Euro sehr günstig. Zudem bieten wir für ,Start UP 17‘ Kombitickets mit einem interessanten Rabatt an“, erläutert Seeger. Sein Appell: „Für hochkarätige und abwechslungsreiche Kulturangebote muss nicht zwingend nach Nürnberg oder München gefahren werden. In Gunzenhausen und der Region wird von vielen Kulturanbietern ein großartiges Programm auf die Beine gestellt. Region muss nicht zwangsläufig provinziell sein. Also: bitte hingehen!“

Tickets für die Sonderveranstaltungen gibt es bei der Buchhandlung Fischer in Gunzenhausen. Weitere Informationen auf www.kunstforum-fraenkisches-seenland.de