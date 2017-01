Gunzenhausen: Landfrauen tragen Verantwortung

GUNZENHAUSEN - „Hoffnung haben, Hoffnung geben“ – mit diesen Zeilen stimmte der Landfrauenchor aus Altmühlfranken auf den Landfrauentag in der Gunzenhäuser Stadthalle ein und beantwortete damit auf ganz eigene und prägnante Weise die Frage nach richtig verstandener „Verantwortung“.

Kreisbäuerin Helga Horrer (rechts) und ihre Stellvertreterin Inge Schuler konnten Schecks an die „ClownsVorOrt“ Katrin Federschmidt und Ursula Mottl sowie an Brigitte Dorr übergeben (von links), die die Spende stellvertretend entgegennahm – das Geld ist für den erkrankten Dominik aus Mörnsheim bestimmt. © Foto: Leykamm



Gerade die Landfrauen seien mit diesem Begriff auf vielfache Weise konfrontiert, erklärte Kreisbäuerin Helga Horrer in ihrer Begrüßung. Sie „tragen, übertragen, ertragen und übernehmen Verantwortung“. Es gelte, sich durchzubeißen im Alltag, der nicht selten von Mehrfachbelastung geprägt sei. Über allem stehe zudem immer die Frage, wie der eigene Agrarbetrieb für die kommenden Generationen erhalten werden könne.

In der Familie seien die Eltern gefragt, aus Kindern verantwortungsvolle Menschen zu machen und ihnen mehr und mehr Verantwortung abzugeben. Betrieblich müssen zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen getroffen, Antworten gefunden und verantwortet werden. Dabei stelle sich oft auch die Gretchenfrage, wer denn mehr Verantwortung übernehme: Diejenige, die aus Mangel an Zeit oder aufgrund der Überforderung einen Aufgabenbereich ablehnt, oder jene, die sich beherzt an ihn heranwagt?

Verantwortung gelte es darüber hinaus nicht nur in Betrieb und Familie zu tragen, sondern auch in Vereinen, für das Dorf und in der Politik. „Wir alle dürfen an etwas Großem mitbauen, jeder Ziegel trägt zum Gelingen bei“, so Horrer. Es müsse ja nicht gleich eine Kathedrale sein, ergänzte sie in Anlehnung an eine bekannte Anekdote.

Großes Lob für die Landfrauen gab es von den Grußwortrednern, allen voran Landratsstellvertreter Robert Westphal, der die selbstverständliche Art und Weise würdigte, mit der sie für sich und andere „und für den ländlichen Raum einstehen“. Dabei sei es eine ganze Fülle an Aufgaben, die da tagtäglich auf die Damen vom Lande einströme. Sie müssten sich kontinuierlich „hohen und differenzierten Anforderungen stellen“, unter anderem mit dem Ziel, die Dörfer auch für die Zukunft als lebenswerte Orte zu erhalten. „Jede Einzelne von Ihnen leistet tagtäglich einen unendlich wertvollen Beitrag, auf den Sie stolz sein können!“

Wie recht er damit hatte, wurde in den Ausführungen von Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz deutlich. Das Thema „Verantwortung“ treibe ihn um, bekannte der Rathauschef. Vor allem deswegen, da sich immer weniger Zeitgenossen fänden, die diese übernehmen – ob in sozialen Einrichtungen oder in Vereinen. Verantwortungsbewusstsein habe er auch bei der Antrittsrede des amerikanischen Präsidenten vermisst, sei dieses doch durch Verständnis für andere sowie die Bereitschaft zu Kompromissen und gemeinsamem Agieren geprägt. Er nehme aber sehr wohl wahr, dass die Bäuerinnen und Bauern genau dies umsetzten.

Fitz zollte ihnen „Respekt dafür, dass sie Verantwortung übernehmen und ausfüllen“. Im Kontrast dazu entspreche es leider dem Zeitgeist, Ängste zu schüren, um damit eigene Interessen zu bedienen. Verantwortungsbewusst sei es, dies nicht zu tun und den Schürenden nicht zu verfallen.

Wie das geht, bewiesen die Landfrauen bei der Veranstaltung selber, bei der auch „ClownsVorOrt“ ihren Auftritt hatten: Katrin Federschmidt und Ursula Mottl zeigten mittels einer Pantomime, wie es gelingen kann, verantwortungsvoll anderen Menschen die Last des Lebens durch Humor zu erleichtern. Das ist auch genau das, was die Truppe sich als Ziel gesetzt hat: Sie will in sozialen Einrichtungen für Heiterkeit sorgen. Einer aus ihren Reihen ist derzeit im Namen von „Clowns ohne Grenzen“ im Iran unterwegs.

Als Startkapital für die „ClownsVorOrt“ konnten Federschmidt und Mottl einen Scheck über 850 Euro in Empfang nehmen. 350 Euro davon stammen aus den Einnahmen des Käsekuchenverkaufs der Landfrauen an der Messe „Regio 1“ im letzten Jahr. Der halbe Tausender obendrauf entspricht der Hälfte der Saalspende, welche die Damen auch bei der jetzigen Veranstaltung erbaten.

Die anderen 500 Euro durfte die gebürtige Mörnsheimerin Brigitte Dorr entgegennehmen. Das Geld ist für eine Typisierungsaktion zugunsten des in ihrem Geburtsort an MDS erkrankten sechsjährigen Dominik bestimmt, mit dessen Familie Brigitte Dorr bestens vertraut ist.

Das Schlusswort war Helga Horrers Stellvertreterin Inge Schuler vorbehalten, die den Besuchern einen wertvollen Tipp aus dem Kinderbuchklassiker „Momo“ von Michael Ende mit auf den Weg gab, wenn dieser mal recht lang scheint. Beppo Straßenkehrer weiß, wie es richtig geht: Blicke man auf die lange Straße und fange an sich zu eilen, um sie schnell gekehrt zu haben, gerate man nur außer Puste. „Immer nur an den nächsten Besenstrich denken“, lautet daher sein Rat. „Dann macht einem die Arbeit Freude, dann macht man sie gut ...“.

Jürgen Leykamm

