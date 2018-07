Gunzenhausen: Liebevoll gearbeitete Unikate

Jungschreiner präsentierten wieder ihre Gesellenstücke in der Wirtschaftsschule - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Mit einer überzeugenden Schau präsentierten 21 Jungschreiner ihre Gesellenstücke in der Aula der Wirtschaftsschule Gunzenhausen der Öffentlichkeit. Die eigentliche Freisprechung folgt im September.

Der Haundorfer Alexander Symader präsentierte bei der Ausstellung in der Wirtschaftsschule dieses TV-Board. © Reinhard Krüger



Während in früheren Jahren bestimmte Komponenten wie Türen oder Schubkästen in jedem Gesellenstück zwingend vorgeschrieben waren, sorgt heutzutage ein differenziertes Punktesystem für mehr Gerechtigkeit, erläuterte der stellvertretende Obermeister und Lehrlingswart Christian Wiedmann aus Windsfeld den Besuchern der Ausstellung. Hoch im Kurs stehen dabei Sondermaterialien und besondere Furnierarbeiten. Dadurch ist auch der Prüfling etwas flexibler, vermutet Wiedmann.

Rund 80 Stunden müssen die Kandidaten, darunter auch fünf junge Damen (Wiedmann: "Tendenz steigend") im jeweiligen Betrieb in ihre Prüfungsarbeit investieren. Wer noch zusätzlich einige Samstagsschichten einlegt, kommt leicht auf 140 bis 150 Stunden. Zusätzlich müssen die Prüflinge in sieben Stunden in der Werkstatt des Gunzenhäuser Berufsschulzentrums eine spezielle Holzkonstruktion für einen Tablet-PC fertigen. Nach wie vor fehlt den hiesigen Schreinern aber ausreichend Nachwuchs: "Wir haben ein konstant niedriges Niveau", bemängelt Wiedmann.

Der Obermeister der Schreiner-Innung Ansbach-Westmittelfranken, Peter Arlt, lobte das Design und die Konstruktionen der Arbeiten. "Alle sind Unikate und insgesamt eine tolle Leistung". Macht weiter und bildet euch weiter, "denn ihr seid unsere Handwerkszukunft", forderte er die ehemaligen Lehrlinge auf, nicht locker zu lassen.

Etwas Eigenes zu fertigen und auch noch auszustellen, sei etwas ganz Besonderes, stellte Robert Westphal fest. Der Landratsstellvertreter zeigte sich überzeugt, dass das Handwerk auch in vielen Jahren noch eine Zukunft habe. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz sprach von einer "verrückten Zeit", in denen die vollen Auftragsbücher Grund zum Stöhnen geben, da die Betriebe gar nicht genug Fachkräfte bekommen, um all die Aufträge anzunehmen. Kreishandwerksmeister Kurt Held aus Ansbach staunte über die millimetergenaue Verarbeitung der Gesellenstücke. Der Bäckermeister blickte, wie jedes Jahr, etwas neidisch auf die lebenslange Haltbarkeit der Arbeiten.

Zusammenarbeit klappt

"Du hast was drauf, also mach was draus", meinte lapidar die stellvertretende Leiterin des beruflichen Schulzentrums, Undine Landvoigt. Sie hob die stets gute Zusammenarbeit zwischen den Handwerksbetrieben und dem Schulzentrum hervor und sprach mit Blick auf die 21 Gesellenstücke von einer "ansprechenden Vielfalt und Qualität".

Davon konnten sich die Gäste aus Politik und Innung bei einem Rundgang selbst überzeugen. Über 160 Stunden investierte beispielsweise Yannic Vaas aus Dinkelsbühl in einen massiven Eichenschreibtisch, den er in seinem Lehrbetrieb in Wieseth bei Dinkelbühl fertigte. Die Materialkosten in Höhe von 1000 Euro spendierte der Betrieb. Auf Knopfdruck fahren Steckdose und Ladestation auf, ein Laptop ersetzt den großen Rechner, eine spezielle Linoleumfläche dient als Schreibunterlage. "Schreinern liegt im Blut meiner Familie", erzählt der 18-Jährige stolz. Dieser Schreibtisch wird ihn sein weiteres Leben begleiten. Für den Transport benötigte er fünf kräftige Helfer.

Abiturienten und Quereinsteiger

Ein Hingucker war auch eine HiFi-Konsole für einen Plattenspieler mit integrierten Boxen von Jakob Möhl aus Dietfurt, der seine Schreinerlehre nach dem Abitur absolvierte. "Danach will ich darauf aufbauend studieren", sagte der 21-Jährige. Als Seiteneinsteiger präsentierte sich der 28-jährige Alexander Symacher aus Haundorf, der vorher als Industriemeister für Chemie sein Geld verdiente. Er baute sich ein TV-Board der Extraklasse. Auf Knopfdruck fährt ein 55 Zoll großer Bildschirm aus dem mächtigen Kasten, der jede Menge "Schnickschnack" inklusive einer beleuchteten Bar enthält. Das Unikat könnte er für 25 000 Euro verkaufen, "aber das tue ich garantiert nicht", beteuert der Schreiner.

Laura Schülein aus Unterschwaningen wollte schon immer eine Garderobe in Birke, nun hat sie sie selbst gefertigt. © Reinhard Krüger



Schreibtische in allen Variationen, Sideboards, Phonoschränke, hochglanzpolierte TV-Boards und –Schränke, wie der von Laura Hofmann aus Bechhofen. "Mir macht Holz einfach nur Spaß", erklärt die 19-Jährige. Ihre Mutter war über die Berufswahl der Tochter weniger begeistert, gab sich aber am Ende geschlagen. Die Tochter erklärte ihr nämlich kategorisch: "Ich will Schreinerin werden und nichts anderes".

