Gunzenhausen: Lobeshymnen für die Bücherei-Chefin

Stadträte schwärmen von Carolin Bayer: "Das Beste, was uns passieren konnte" - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Lobeshymnen wie diese erklingen selten im Gunzenhäuser Rathaus: "Toll", "Spitze", "Kompliment", "super Sache" – Stadträte aller Fraktionen sparten in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Soziales wahrlich nicht mit Anerkennung. Während die so Gepriesene ein klein wenig verlegen am großen Konferenztisch des Sitzungssaals saß.

„Echtes Qualitätssiegel“: Carolin Bayer nimmt hier, im Herbst 2016, vom damaligen Kultus-Staatssekretär Bernd Sibler für die Stadt- und Schulbücherei die Auszeichnung „Partner der Schulen“ entgegen. © Foto: Stadt Gunzenhausen



Die Anerkennung der Kommunalpolitiker galt Carolin Bayer, die seit ziemlich genau fünf Jahren die Stadt- und Schulbücherei leitet. Die 36-Jährige hatte dem Ausschuss zuvor ihren alljährlichen Bericht erstattet — und dabei eine durchaus beeindruckende Bilanz vorgelegt.

Ein großes Thema dabei, wie in vielen anderen Lebensbereichen auch: die Digitalisierung. Sie "stellt auch Bibliotheken vor neue Herausforderungen", schreibt Bayer in ihrem 18-seitigen Bericht. Sie habe eine "veränderte Form des Lernens und Arbeitens" zur Folge, und die "erfordert Konzepte mit entsprechenden Angeboten".

Das sei nicht etwa bedrohlich, sondern eine Chance: Der digitale Wandel erweitere den Kultur- und Bildungsauftrag der Bibliotheken "und bietet Möglichkeiten, diesen auf neuen Wegen umzusetzen und Zielgruppen besser zu erreichen", zitierte Bayer ein Statement des Deutschen Bibliotheksverbandes.

In Gunzenhausen sei man auf diesem Weg schon sehr weit. Die digitale Ausleihe von E-Medien und der Verleih von E-Book-Readern sei Standard, Online-Datenbanken zum Lernen stünden ebenso zur Verfügung wie Lern-Apps, zudem sollen heuer noch acht Tablet-Computer angeschafft werden. Das Bücherei-Team sei entsprechend geschult und helfe gern dabei, sich im digitalen Wissensdschungel zurechtzufinden, sprich: "Medienkompetenz" zu vermitteln.

In nackten Zahlen heißt das: 13 304 E-Ausleihen registrierten Bayer und ihr Team, satte 18 Prozent mehr als im Jahr zuvor (11 176). Und das, obwohl die Gesamtzahl der verliehenen Medien leicht von 206 944 auf 202 312 zurückging — ein Trend, der bundesweit zu verzeichnen sei und auch dem extremen Hitzesommer geschuldet sei. Die Zahl der aktiven Leser stieg leicht (von 3787 auf 3855), ebenso die der Büchereibesucher (94 354/96 375), was auch auf eine größere Zahl von Veranstaltungen (230 statt 211) zurückzuführen ist.

Die Zahl der ausgeliehenen Kinderbücher stieg dank intensiver Leseförderung leicht (um 1300 auf 60 553), die der CDs ging deutlich zurück (38 785 statt 42 021) — Ausdruck eines "geänderten Nutzerverhaltens", so Bayer; Stichwort: Streaming-Dienste.

Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas

Besonders stolz ist man in der Luitpoldstraße auf die intensive Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten. Mehr als 1200 Kinder kamen in den Genuss einer "Einführung in die Bibliotheksnutzung", dazu gab’s "Tierrallyes", Klassenführungen zum Thema "Recherche für Referate", 131 Medienkisten wurden gepackt, 51 Klassensätze entliehen. Dazu kamen 74 Veranstaltungen speziell für junge Leser, Integrationskurse, den "Sommerferien-Leseclub", diverse Ausstellungen und Lesungen.

Kein Wunder also, dass sich die Gunzenhäuser Stadt- und Schulbücherei noch bis 2020 mit dem Gütesiegel "Bibliotheken – Partner der Schulen" schmücken darf — als eine von nur fünf Einrichtungen in ganz Mittelfranken. Eine Ehre, die insbesondere Bayers Vorgängerin und SPD-Stadträtin Monika Wopperer imponierte: "Früher war dieses Prädikat breiter gestreut, heute ist es ein echtes Qualitätssiegel!"

Mehr als 200 000 Ausleihen seien ein Spitzenwert, meinte Wopperer, der Grünen-Stadtrat Peter Schnell lobte vor allem die inhaltliche Arbeit, die in der Bibliothek geleistet werde. Inge Meier (CSU) schätzte den offensiven Umgang mit dem Thema Digitalisierung und nannte Bayer "das Beste, was uns passieren konnte". Und auch ihr FW-Kollege Gerhard Baumgärtner geriet ins Schwärmen: "Sie sind am Ball, Sie erreichen die Leute – das ist ganz, ganz toll!"

