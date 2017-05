Gunzenhausen: Mark Forster spielt bei BR-Radltour

GUNZENHAUSEN - Die 28. BR- Radltour mit 1100 Teilnehmern führt in diesem Sommer über sechs Etappen von Gunzenhausen bis nach Sonthofen im Allgäu. In jedem Tourort warten auf alle Radler und Besucher erstklassige Pop- und Rockkonzerte bei freiem Eintritt. Nun stehen die Künstler fest.

Die inernational bekannte Gruppe Marquess (unser Bild) egt am Sonntag, 30. Juli, auf den Festplatz in Gunzenhausen los. Am Abend zuvor betritt hier mit Mark Forster ein Superstar der deutschen Musikszene die Bühne. Foto: Veranstalter



Den Auftakt auf dem Schießwasen in Gunzenhausen am Samstag, 29. Juli macht gleich ein Superstar der deutschen Musikszene: Mark Forster. Angefangen hat Mark Forster als Pianist, Sänger und Songwriter in Berlin. Er komponierte die Titelmelodie von Kurt Krömers "Die Internationale Show" und begleitete daraufhin den Berliner Comedian vier Jahre lang als Pianist auf Tour. 2012 erschienen seine erste Single "Auf dem Weg" und sein Debütalbum "Karton". Zwei Jahre später legte Forster mit seinem Album "Bauch und Kopf" nach und feierte mit der Single "Au revoir" und ihrer Version zur Fußball-WM "Au revoir, Maracana" einen Riesenerfolg. Mit seinem dritten Album "Tape", das neben den gewohnt melancholischen Tönen einen fröhlichen und gelösten Mark Forster zeigt, ist der sympathische Musiker in diesem Jahr auf Tour.

Am Sonntag, 30. Juli, legt die Gruppe Marquess auf dem Gunzenhäuser Festplatz los. Markenzeichen der deutschen Popmusik-Band aus Hannover sind ihre vorwiegend spanischsprachigen Songs. Nach der Gründung im Jahr 2006 wurde der Titel "El Temperamento" auf Anhieb der Sommerhit des Jahres. Die Gruppe verbindet das spanische Lebensgefühl aus Temperament und Lebensfreude mit einem Soundentwurf aus eingängigen Popmelodien und begeistert damit ein internationales Publikum. Mit ihrem Erfolgstitel "Vayamos Companeros" sammelte Marquess Auszeichnungen in ganz Europa.

Es folgen die Pop-Ikone Kim Wilde (31. Juli, Nördlingen), die Country-Folk-Band "The Common Linnets" (1. August, Gersthofen) mit ihrem Erfolgshit "Calm After the Storm", der deutsche Shootingstar Max Giesinger (2. August, Landsberg am Lech) sowie zum krönenden Abschluss Christina Stürmer (4. August, Sonthofen). Der Star für Donnerstag, 3. August, in Memmingen wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Präsentiert werden die Konzerte von Bayern 1 bzw. Bayern 3. Schon ab 17.30 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) startet das abendliche Vorprogramm, jeweils mit der Bayern-1-Band oder der Bayern-3-Band. Nach den Konzerten sind alle Besucher eingeladen, den Abend mit den DJs von Bayern 1 (Martin Pohlers bzw. Tom Glas) und Bayern 3 (DJ Tonic Frank Eickenbusch) fröhlich ausklingen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.