Gunzenhausen: Mit Musik die Herzen erreicht

Traditionelles Weihnachtskonzert des SMG bot abwechslungsreiches Programm - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Mit Weihnachten ist es zugegebenermaßen immer so eine Sache. Der Geschenke-Einkaufsendspurt, die Planung des Festessens, die Organisation der Verwandtschaftsbesuche und all die Dinge, die man unbedingt noch vor Jahresende erledigen muss, lassen die "stade Zeit" leicht im hektischen Alltagstrubel untergehen. Schulleiterin Susanne Weigel eröffnete das Weihnachtskonzert des Simon-Marius-Gymnasiums in der Stadtkirche mit der Hoffnung: "Vielleicht finden Sie ja auch zum ersten Mal die Muse, sich ein bisschen auf Weihnachten einstimmen zu lassen."

Musikalische Höhepunkte: Solist Niclas Kempter setzte mit seinem Trompeten-Solo swingende Akzente. © Bernadette Rauscher



Musikalische Höhepunkte: Solist Niclas Kempter setzte mit seinem Trompeten-Solo swingende Akzente. Foto: Bernadette Rauscher



Diese Hoffnung sollte nicht unerfüllt bleiben: Mit einem facettenreichen Programm schenkten die Jugendlichen ihrem Publikum ein buntes Kleinod voller Weihnachtsvorfreude.

Von allen Seiten betrachteten die jungen Musiker dabei das "Fest der Feste" – von allen Stimmungen, musikalischen Epochen und instrumentalen Interpretationen. Nachdem das Posaunenensemble bereits mit einem feierlichen, hymnischen "Cragged Pass" von Clair W. Johnson in den Konzertabend gestartet war, widmeten sich die weiteren Bläserensembles unter der Leitung von Heinz Horst vor allem der barocken Musik: von einer gefühlvollen, nachdenklichen und eindringlichen Darbietung der Air von Johann Sebastian Bach durch das Klarinetten-Ensemble bis zur Pastorale aus dem Weihnachtskonzert von Arcangelo Corelli, mit der die Flötisten weihnachtlich-festliche Gemütlichkeit in die Stadtkirche zauberten.

Das Holzbläser-Ensemble stand dem mit seiner eindrucksvollen Interpretation des Stücks "Pavarde et Galliarde" in nichts nach — ebenso leichtfüßig und freudig wie der französische barocke Tanz Pavarde ließen die Schüler die Melodien tanzen.

Beeindruckend auch die Darbietung des großen Orchesters unter der Leitung von Maria Lenk. Mit der Ouvertüre und dem Rondeau der "Abdelazer Suite" von Henry Purcell füllten auch sie den Kirchenraum zunächst mit fulminanten, schreitenden barocken Klängen.

Der dramatischen Suite zur gleichnamigen Tragödie aus der Feder der britischen Schriftstellerin Aphra Behn schloss sich ein fluffig-leichtes "Sleigh Ride" in einem ausgesprochen schönen Arrangement von den musikalischen Leitern Maria Lenk und Wolfgang Christiandl an. Die jungen Musiker bespielten hier Weihnachten eindrucksvoll als ein Fest der Fröhlichkeit, des Optimismus und der Leichtigkeit. Auch die Singchöre unter der Leitung von Max Pfahler und Wolfgang Christiandl trugen zu diesem bunten und abwechslungsreichen Programm bei und bereicherten den Konzertabend in besonderem Maße. Ein freudig-schwungvolles "Oh when the Saints" hallte durch die Stadtkirche, als der Unterstufenchor mit ansteckender guter Laune durch den Mittelgang einzog und für Ohrwurmgefahr sorgte.

Im gerade zur Weihnachtszeit beliebten Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" beteuert ein Schüler einmal: "Ich kann aber kein Lied, Monsieur!" Einen Satz, den der Mittel- und Oberstufenchor des Simon-Marius-Gymnasiums nun wirklich nicht von sich behaupten kann. Mit "Vois sur ton chemin" und "Cerf-volant", den wohl bekanntesten Stücken des Films, sangen und spielten sich die Jugendlichen des Chors gemeinsam mit dem großen Orchester in die Herzen des spürbar berührten Publikums.

Der letzte Teil des Konzerts war der Big Band unter der Leitung von Heinz Horst und Max Pfahler und ihrem routinierten Können überlassen. Mit "Frosty the Snowman", "The first Noel" und "Feliz Navidad" swingte und groovte es um das Weihnachtsfest. Niclas Kempter an der Trompete und Heinz Horst am Saxofon sorgten mit ihren Soloeinlagen dabei immer wieder für fulminante Höhepunkte.

Die vielseitige Bandbreite an musischen Talenten und das Engagement der Fachschaft Musik schaffte einen Abend vollgesogen mit allen Weihnachtsstimmungs-Facetten – ob gefühlvoll-besinnlich oder fröhlich-festlich. Am Ende des Konzerts konstatierte Susanne Weigel: "Ihr habt mit eurer Musik unsere Herzen erreicht." Und im Grunde ist dem nichts mehr hinzuzufügen.

BERNADETTE RAUSCHER E-Mail