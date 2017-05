Gunzenhausen: Mitfahrerbänke geplant

Seniorenbeirat initiiert ein Projekt für mehr Mobilität in den Stadtteilen - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Der städtische Seniorenbeirat setzt sich für die Mobilität vor allem älterer Bürger in den Ortsteilen ein, die nicht vom ÖPNV bedient werden können. So entstand die Idee der Mitfahrerbank. Voraussichtlich ab September sollen die ersten Mitfahrerbänke in Betrieb gehen.

Ingeborg Herrmann, im Rathaus zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, probiert die Mitfahrerbank schon einmal aus. Foto: Stadtverwaltung Gunzenhausen



Folgendes Beispiel verdeutlicht deren Funktion: Eine Frau aus Cronheim muss dringend nach Gunzenhausen. Der Bus für die Schulkinder fährt zu früh. Ihr Mann ist mit dem Familienauto zur Arbeit gefahren. Die Nachbarn sind nicht zu Hause. In dieser Situation kommt die Mitfahrerbank ins Spiel.

Die Frau setzt sich auf die farblich markierte Bank und wartet auf Autofahrer aus dem Ort in Richtung Gunzenhausen. Sie muss nur wenige Minuten warten, bis jemand vorbeikommt und sie mitnimmt. Auf der Fahrt spricht sie mit dem Autofahrer über die Rückfahrt. Da der nette Autofahrer nicht zur passenden Zeit zurückfährt, setzt sich die Frau in Gunzenhausen auf die Rückfahrerbank in Richtung Unterwurmbach/Cronheim und wartet auf ein Fahrzeug, das sie mitnimmt.

Als Pilotprojekte werden zunächst die Strecken Cronheim/Unterwurmbach/Gunzenhausen und die Strecken Büchelberg/Laubenzedel/Schlungenhof/Gunzenhausen eingerichtet. Wenn die Pilotprojekte gut laufen, sollen auch in weiteren Ortsteilen Mitfahrerbänke eingerichtet werden, so das Rathaus. Das Projekt "Mitfahrerbank" soll neben dem praktischen Nutzen auch das Miteinander und Füreinander in den Ortsteilen fördern. Natürlich funktioniert das Konzept nur, wenn genügend Autofahrer bereit sind, Fahrgäste mit in die Stadt zu nehmen.

Für beide Projekte sucht der Seniorenbeirat Sponsoren für die Einrichtung der Bänke und die Beschilderung. Auch für Mithilfe zur Pflege der Bänke wäre der Seniorenbeirat sehr dankbar.

Spenden für die Einrichtung der Mitfahrerbänke können auf das Konto der Stadt Gunzenhausen (IBAN: DE19 7655 1540 0000 1007 43; BIC: BYLADEM1GUN) bei der Sparkasse Gunzenhausen, Verwendungszweck bzw. Stichwort Mitfahrerbank 433.E, überwiesen werden.

Bei Fragen beantwortet der Seniorenbeirat unter seniorenbeirat@gunzenhausen.de oder 09831/9548.

