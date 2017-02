Gunzenhausen: Naaß katapultiert sich über 4,40

Nach neuem Vereinsrekord mit 4,20 Meter den Bayerischen Meistertitel geholt - 03.02.2017 16:00 Uhr

GUNZENHAUSEN - Nach einem Jahr Stagnation ließ es Stabhochspringer Oliver Naaß vom TV 1860 Gunzenhausen gleich zu Beginn der Hallensaison richtig krachen. Bei den Nordbayerischen Meisterschaften in der Fürther Leichtathletikhalle katapultierte sich der 17-Jährige über 4,40 Meter und schob sich mit der neuen Vereinsrekordhöhe auf Platz drei der aktuellen deutschen Rangliste seiner Altersklasse.

Oliver Naaß verbesserte den Stabhochsprung-Vereinsrekord beim TV 1860 Gunzenhausen auf 4,40 Meter. © Theo Kiefner



Bei den Landesmeisterschaften zwei Wochen später, ebenfalls in Fürth, deklassierte er die Konkurrenz erneut und holte sich mit „nur“ 4,20 Metern souverän die Goldmedaille. „Endlich geht’s aufwärts. Darauf habe ich ein ganzes Jahr warten müssen. Das ist ein tolles Gefühl“, strahlte der Gymnasiast über das ganze Gesicht.

Gesine Ebert holte in Eckental den mittelfränkischen Crossmeistertitel der U14-Altersklasse. © Karl Bauer



Dass beim TV Gunzenhausen in Sachen Stabhochsprung richtig gute Arbeit geleistet wird, zeigte auch Paul Tretter. Der Windsfelder kommt nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten langsam wieder in Schwung. In Fürth komplettierte er den Erfolg der TV-Athleten und wurde mit 3,80 Metern Vizemeister.

Diese Erfolge kommen aber nicht von ungefähr. Fünfmal Training pro Woche, darunter jeden Dienstag Stützpunkttraining in Fürth, zwei Krafteinheiten im Konditionsraum und zwei weitere Tage für Schnelligkeit und Technik müssen sein, um auch bundesweit ganz vorne mitmischen zu können. Am Wochenende geht es nach Frankfurt zu den Süddeutschen Meisterschaften, wo beide TV-Stabhochspringer mit zum engsten Favoritenkreis zählen.

Als ein weiteres Talent der Leichtathletikabteilung entpuppt sich immer mehr die zwölfjährige Gesine Ebert. Die begeisterte Mittelstrecklerin startete bei den Mittelfränkischen Crossmeisterschaften in Eckental. Der bei eisigen Temperaturen und einer hart gefrorenen Schneedecke sehr schwer zu laufende, knapp zwei Kilometer lange Rundkurs verlangte den 26 Starterinnen der Altersklasse U14 alles ab.

Nach verhaltenem Start, wo sie fast am Ende des Feldes zu finden war, kämpfte sich die Heidenheimerin Position um Position nach vorn und sicherte sich am Ende mit einem komfortablen Vorsprung den Bezirkstitel.

KARL BAUER

