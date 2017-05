Gunzenhausen: Neue Straße ein Problem?

Stadtrat diskutiert Verkehrsführung des Baugebiets "Östliche Nürnberger Straße" - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Wie schon der Bauausschuss hat nun auch der Stadtrat ohne Gegenstimmen die nötige Änderung des Flächennutzungsplans auf den Weg gebracht, um das neue Baugebiet "Östliche Nürnberger Straße" künftig als Wohnbaufläche auszuweisen. Beschlossen wurde zudem die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans. Gegen diesen votierten neun der 24 anwesenden Stadtratsmitglieder. Sie konnten sich mit der geplanten Verkehrserschließung nicht anfreunden.

Ein Blick von der Wolfgang-Krauß-Straße aus auf einen Teil des Baugebiets „Östliche Nürnberger Straße“. Hier sind laut Planerin Lucia Ermisch vielfältige Wohnstrukturen vorgesehen. Noch uneins ist man mit der Verkehrsführung. © Foto: Neidhardt



Wie bereits mehrfach berichtet, planen die Stiftung Hensoltshöhe sowie die Firmen Eißfeld Wohn- und Gewerbebau GmbH und ITB Gunzenhausen B.V. & Co. KG auf dem insgesamt etwa drei Hektar großen Areal zwischen der Nürnberger und der Wolfgang-Krauß-Straße ein Wohngebiet. Wie dieses aussehen könnte, schilderte Landschaftsplanerin Lucia Ermisch vom Büro Ermisch & Partner mit Sitz in Roth den Stadtratsmitgliedern. Vorgesehen sind demnach Ein- und Mehrfamilienhäuser oder auch Seniorenwohnen. "Es sind vielfältige Wohnstrukturen vorgesehen", fasste Ermisch zusammen. Ein Großteil der Stellplätze soll nach ihren Angaben unterirdisch in Tiefgaragen geschaffen werden. Auch sieht der erste Entwurf für den Bebauungsplan vielfältige Fußwegverbindungen vor. Dem Lärmschutz soll unter anderem durch Höhenabstufungen der Gebäude und deren Anordnung Rechnung getragen werden. Auch Lärmschutzwände sind an verschiedenen Stellen vorgesehen. Nicht zuletzt soll Tempo 30 gelten.

Die Verkehrsführung soll laut Ermisch so gestaltet werden, dass auf die Anwohner möglichst wenig Belastungen zukommen. Für den Fahrverkehr erschlossen werden soll das Areal in erster Linie über die Nürnberger Straße. Zudem ist eine Zu- und Ausfahrt an der Wolfgang-Krauß-Straße geplant. Inwieweit diese aber tatsächlich genutzt werde, stehe noch nicht fest. Möglicherweise diene sie nur als zweite Zufahrt für Rettungsfahrzeuge sowie für Fußgänger und Radfahrer.

Grundsätzlich merkte die Fachplanerin an, dass Korrekturen noch möglich sind. Auch stehe die Anhörung der Fachbehörden noch aus. Hierbei könne sich immer noch etwas ändern. Sie geht davon aus, dass es zu keinen schwerwiegenden Problemen kommen wird, wenn die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Lärmwerte eingehalten werden.

Die Diskussion im Stadtrat drehte sich hauptsächlich um die Verkehrserschließung des neuen Wohngebiets. Für Angela Schmidt (SPD) ist eine zweite Zu- und Ausfahrt an der Wolfgang-Krauß-Straße "nicht unbedingt nötig". Es würde genügen, diese als Geh- und Radweg sowie als Rettungsweg zu nutzen. Auch könnte man die Planung beispielsweise hinsichtlich der Abstandsflächen zu bestehenden Gebäuden und Firmen noch verbessern. Die Belange der Anwohner seien insgesamt noch nicht ausreichend berücksichtigt.

"Der Lärm wird zunehmen", stellte Schmidts Fraktionskollege Hans-Peter Neumann fest. Er gab zu bedenken, dass es vehemente Einwände und rechtliche Schritte der Anwohner geben könnte. Es sei bereits jetzt ein massiver Widerstand da. Für einen Durchgangsverkehr, der noch mehr Lärm bringen würde, ist nach seiner Ansicht kein städtebaulicher Grund vorhanden. Man sollte mit einer für alle Seiten tragbaren Planung ins Verfahren gehen und vermeiden, dass mit der neuen Straße viel Verkehr generiert wird.

Bedarf an Wohnraum ist da

Dr. Werner Winter (Freie Wähler) verwies darauf, dass in Gunzenhausen Bedarf an Wohnraum da ist und dieser gedeckt werden sollte. Es müsse eine Lösung gefunden werden, die man auch vermarkten kann. Es gelte, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dass in der Altmühlstadt innenstadtnaher Wohnraum Mangelware ist, stellte auch Manfred Pappler (CSU) fest. Das Verfahren voranzubringen, sei daher der richtige Weg. Pappler ist sich bewusst, dass es schwierig ist, das Wohngebiet in die Umgebung einzubinden. Die Vorschläge des Büros Ermisch hält der CSU-Mann für gut, da sie auch auf Lärmminderung ausgelegt seien. Sie seien eine gute Grundlage für das weitere Vorgehen. Die Verkehrserschließung müsse noch einmal überdacht und eine optimale Lösung gefunden werden. Schon mit Blick auf die Anlieger müsse darauf geachtet werden, dass keine Durchgangsstraße entsteht. Die Nachbarn sollten in den weiteren Prozess eingebunden werden. Nun sollte man den Billigungsbeschluss fassen, um das Verfahren in Gang zu setzen.

Gerd Rudolph (SPD) verwies darauf, dass es sich um ein rein privates Baugebiet handelt und die Planung daher den Interessen der Grundstückseigentümer entgegenkomme. Er sieht bei der Erschießungsstraße noch Verbesserungsbedarf. Sie müsse so gelegt werden, dass der Lärm minimiert und die Nachbarinteressen berücksichtigt werden. Außer von der Nürnberger Straße aus sollte keine Verkehrsanbindung geschaffen werden. Eine "hintere" Zu- und Abfahrt sollte es nicht geben.

Lucia Ermisch merkte hierzu an, dass die Stadt die Planungshoheit hat und nicht die Investoren. "Dass drei Partner da sind, ist die Gelegenheit, dass überhaupt etwas entsteht", sagte sie. Werner Falk (FDP) stufte die Verkehrserschließung als "ganz gefällig" ein. Auch er warnte allerdings davor, einen Durchgangsweg zur Leibniz- und Wolfgang-Krauß-Straße zu schaffen. Das Baugebiet Reutberg II ist für Falk "das beste Beispiel dafür, dass es funktioniert, wenn ein Bereich nur von einer Straße angedient wird".

"Der Wohnraumbedarf ist da", stellte Peter Schnell (Grüne) fest. Wenn vermieden werde, dass ein Durchgangsverkehr entsteht, könne seine Fraktion zustimmen.

Anliegen werden gehört

"Wir brauchen Wohnraum", steht für Bürgermeister Karl-Heinz Fitz außer Frage. Man müsse froh sein, wenn es Eigentümer gibt, die Flächen zur Verfügung stellen. Wichtig sei, die Innenentwicklung der Stadt voranzubringen. Gelinge dies nicht, müsse man auf die "grüne Wiese" ausweichen. Die Grundstückseigentümer seien bereit, die Fläche zu entwickeln und für eine Bebauung zu erschließen. "Wir sollten das Ziel nicht aus den Augen verlieren", sprach er sich für einen raschen Fortgang des Verfahrens aus. Der Rathauschef versicherte, dass die Anliegen der Nachbarn ernst genommen werden und gemeinsam nach einer Lösung gesucht wird. Er zeigte sich nicht abgeneigt, möglicherweise noch einen Verkehrsplaner hinzuzuziehen. Dies riet auch Karl Gutmann (CSU).

Der durch das Büro Ermisch erstellte Entwurf für den Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan "Östliche Nürnberger Straße" wurde schließlich mehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, die frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung durchzuführen. Dagegen stimmten neben Christoph Mötsch (Grüne) die SPD-Fraktionsmitglieder Angela Schmidt, Monika Wopperer, Daniel Hinderks, Cornelia Röhl, Gerd Rudolph, Alfred Müller, Dr. Hans-Peter Neumann und Heinz Schachameyer.

