Gunzenhausen: Neue Wohnungen am alten Minigolfplatz

Investor Patrick Bosch will dort 23 Eigentumswohnungen errichten - vor 38 Minuten

GUNZENHAUSEN - Gerade erst Thema im Stadtratsausschuss für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung, herrscht bereits riesiges Interesse an den Wohnungen, die im hinteren Teil des früheren Möbelhauses Böckler entstehen werden. Investor ist die Gunzenhäuser Bosch & Co. GmbH. Sie plant noch ein weiteres großes Projekt in der Altmühlstadt: Auf dem Gelände des früheren Minigolfplatzes an der Weinbergstraße entstehen im kommenden Jahr neue Wohnungen, verteilt auf zwei Häuser.

Das Neubauprojekt „Südstadt wohnen“ der Firma Bosch an der Weinbergstraße besticht durch seine moderne Bauhaus-Architektur, seine gehobene Ausstattung und einen direkten Blick ins Grüne. Es entstehen 23 Eigentumswohnungen, verteilt auf zwei Häuser. Baubeginn ist im kommenden Frühjahr. © Firma Bosch



Wie berichtet, will die Firma Bosch die seit längerem leerstehende Böckler-Immobilie zu einem Wohn- und Geschäftshaus umgestalten. "Bei uns sind die Telefone heißgelaufen", beschreibt Geschäftsführer Patrick Bosch die turbulenten vergangenen Tage im Büro des Unternehmens in der Hensoltstraße. Er macht darauf aufmerksam, dass in dem Gebäudeteil des mitten in der Innenstadt gelegenen früheren Möbelhauses, den die Firma Bosch gekauft hat, ausschließlich Mietobjekte und keine Eigentumswohnungen entstehen werden.

Während das Erdgeschoss künftig für gewerbliche Zwecke zur Verfügung stehen wird, entstehen in jedem der drei Obergeschosse jeweils acht moderne Wohnungen. Weitere drei beherbergt ein Penthaus, das neu geschaffen wird. Der Gebäudekern soll als Atrium mit Glasdach ausgebildet werden. In dem neuen Lichthof befinden sich künftig auch das Treppenhaus und der Aufzug. Die Baueingabe bei der Stadt hat die Firma Bosch für Februar geplant. Baubeginn soll im Frühjahr des kommenden Jahres sein.

Unter dem Leitgedanken "Südstadt wohnen" steht das zweite große Bauvorhaben von Bosch im kommenden Jahr. Mit diesem Wohnquartier entstehen 23 Eigentumswohnungen in prädestinierter Lage. Das gemeindliche Einvernehmen ist bereits erteilt. Baubeginn ist im kommenden Frühjahr. An einer Wohnung Interessierte haben die Möglichkeit, sich bereits jetzt an das Büro Bosch zu wenden.

Das zentrums-, aber auch naturnahe Neubauprojekt besticht laut Patrick Bosch durch seine moderne Bauhaus-Architektur, eine gehobene Ausstattung und einen direkten Blick ins Grüne. Der Neubau mit seinen lichtdurchfluteten Räumen wird nach seinen Angaben in Massivbauweise im Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55 errichtet.

Per Aufzug erreichbar

Die Zwei- bis Fünfzimmerwohnungen mit Wohnflächen von etwa 40 bis 170 Quadratmeter und auch die Tiefgarage werden mit dem Aufzug zu erreichen sein. Sie eignen sich Patrick Bosch zufolge sowohl für Familien, Paare, Singles als auch für Senioren. Jede Wohnung erhält ein der Größe entsprechendes Kellerabteil. Stellplätze sind auf dem Grundstück sowohl in der Tiefgarage als auch oberirdisch im Freien verfügbar.

Jede der Wohnungen erhält entweder eine Terrasse mit Gartenanteil, einen Balkon oder eine Dachterrasse mit Blick ins Grüne und auf die Innenstadt. Dank der zentrumsnahen Lage ist der Marktplatz mit seinen Einkaufsmöglichkeiten, Cafés und Restaurants schnell zu erreichen, ebenso schulische Einrichtungen sowie Kindergarten und Krabbelgruppen. Und auch der Altmühlsee, macht Patrick Bosch auf einen weiteren Vorzug des "Südstadt wohnens" aufmerksam, liegt nicht weit entfernt.

Nicht fehlen darf auf dem Grundstück ein Spielplatz. Und hierfür hat sich das Bosch-Team eine Besonderheit ausgedacht. Einige der noch vorhandenen Minigolfbahnen werden als Relikte der Vergangenheit hergerichtet, mit den für solche Anlagen typischen Leuchten versehen und stehen den künftigen Bewohnern als Freizeitspaß zur Verfügung.

ERICH NEIDHARDT E-Mail