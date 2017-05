Gunzenhausen: Neuer Trend im Tourismus

GUNZENHAUSEN - Wie sehen heutzutage die Bedürfnisse der Gäste aus? Viele kluge Leute aus der Tourismusbranche zerbrechen sich darüber den Kopf, denn es geht um Megatrends und viel Geld, und das nicht nur deutschland-, sondern weltweit. Ein neuer Trend, der unbedingt beachtet werden sollte, wird als Spiritualität oder Sinnsuche umschrieben. Was es damit auf sich hat, erfuhren die Teilnehmer des Tourismustags, zu dem der Naturpark Altmühltal und das Fränkische Seenland eingeladen hatten.

Zum Bild des touristischen Sommerhalbjahres im Fränkischen Seenland gehört die Schäferwagenkirche. An besonders schönen Stellen wird Gottesdienst unter freiem Himmel gehalten. Auch das gehört zur Suche nach Spiritualität. © Horst Kuhn



Im Bethelsaal der Stiftung Hensoltshöhe hatte Professor Harald Pechlaner von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt einige ebenso spannende wie erhellende Thesen parat. Eine lautete, dass der Städtetourismus gewaltig boomt und sich inzwischen an den bekanntesten Stellen die Menschen gegenseitig auf die Füße treten, sodass der Bummel durch die City alles andere als ein Vergnügen ist. Hier zeigt der Massentourismus seine unattraktive Seite, mit Beschaulichkeit und Erholung hat eine solche Ballung nichts mehr zu tun. Vom "Ende des Tourismus" ist da schon die Rede.

Ganz im Gegensatz dazu wollen viele den naturnahen Ferienaufenthalt, bei dem sich auch ihr seelisches Wohlbefinden steigert. Spiritualität ist gar nicht so leicht zu definieren. Pechlaner sprach von "Sinnsuchenden in einer Phase der Reflexion", von dem Wunsch nach mehr Lebensqualität, nach Nachhaltigkeit, nach Ruhe und Stille — das alles für eine gewisse Zeit außerhalb des Berufsalltags und in einer Umgebung, die authentisch, glaubwürdig erscheint.

Spiritualität bewegt sich im weiten Feld zwischen Religion, Bildungsbedürfnis und Wellness. Die Menschen sind dann dankbar für Entschleunigung sowie für einen sozial- und umweltverträglichen Urlaub. Und auf jeden Fall begeben sie sich in ihrer kostbaren Ferienzeit ("Auszeit mit Anspruch") auf die Suche und auf den Weg. Sie wollen einen Ausgleich zu ihrem normalen Leben. Es tut ihnen gut, wenn sie Ergriffenheit und Ruhe in sich spüren, Sie empfinden das Bedürfnis, für eine gewisse Zeit in einem anderen Lebensraum — eben der Urlaubsdestination — aufzugehen. Sie wollen sogar "Einheimische auf Zeit" sein, sich zugehörig fühlen. Die Urlaubsregion ist gut beraten und erfolgreich, wenn sie diesen Gästen die Möglichkeit bietet, innezuhalten, Erfahrungen zu machen und an andere weiterzugeben, betonte der Referent.

Der Begriff Wellness kann dieses Phänomen jedenfalls nicht vollständig erfassen. Die Fachleute sprechen von "aktiver Selfness" und von "Wellbeing". Die Gäste haben den Wunsch, etwas zu bekommen, was sie zu Hause nicht erhalten können. Die Rede ist von Wertschätzung, Entfaltung. Diese Sehnsucht treibt sie dann oft von den städtischen Ballungsräumen in Landschaften, die naturnah sind. Dort wird dann besonders gerne gewandert. Aber auch der Mountainbiker kann als jemand, der Spiritualität erfahren will, verstanden werden. Und der Wellness-Freund, der sich im Hotel verwöhnen lässt, kann ebenfalls in dieser Richtung gesehen werden — die Grenzen sind fließend.

Wer Spiritualität mehr oder weniger auf "Urlaub im Kloster" verengt, der liegt jedenfalls falsch, glaubt Pechlaner. Ein solcher Spezialurlaub boomt zwar, die Zahlen steigen (von einer niedrigen Ausgangsbasis), doch der Trend reicht viel weiter. Was alle eint, ist die Naturverbundenheit, und die wird von den Gästen ernsthaft "betrieben", betonte der Professor, der in Eichstätt und Ingolstadt lehrt. Und die Tourismusgebiete sollten sich zunächst, ganz am Beginn der Markenbildung, fragen, für welche Werte sie stehen, welche Art von Urlaub sie anbieten wollen. Dann erst komme der Auf- und Ausbau der touristischen Infrastruktur, nicht umgekehrt. Spirituelle Reiseangebote seien dort am wirkungsvollsten, wo sich "Bedeutsames verdichtet". Das können Pilgerwege, Wallfahrtsorte, Berggipfel oder Seen sein, so der aus Südtirol stammende Fachmann.

Professor Harald Pechlaner von der Katholischen Universität Eichstätt- Ingolstadt sprach in Gunzenhausen über „Spiritualität und Tourismus – Perspektiven der Produktentwicklung“. © Wolfgang Dressler



Der Gast sei zufrieden und glücklich, wenn er eine gelungene Kombination von Landschaft und Natur erlebe und wenn er Gastfreundschaft erfahre. Letztere bedeute, sich Zeit für den Gast zu nehmen, Gespür für ihn zu haben, Dankbarkeit zu leben, Menschen zusammenzubringen. Eine Maxime könne lauten: "Behandle andere so, wie Du behandelt werden möchtest."

Die Bayern Tourismus Marketing GmbH hat die Aufgabe, der Tourismuswirtschaft Impulse zu geben. Einer der beiden Geschäftsführer heißt Dr. Martin Spantig, auch er sprach auf der Hensoltshöhe. Die GmbH hat ein Programm aufgelegt, wonach die Urlauber "stade zeiten" erleben können. Dazu wurden vier "Säulen" errichtet: Momente der Stille, Stille Nächte, Spirituelle Auszeit, Weiß-blau machen. Das kann so aussehen, dass Gäste die Heidelandschaft des Nördlinger Rieses auf dem Schäferweg kennenlernen. Auch möglich: ruhige Pilgerwege beschreiten und an idyllischen Flussläufen wandeln. Oder die Ferienwohnung an einem Moorsee lädt dazu ein, dort unvergessliche Nächte zu verbringen. Momente der Stille kann man auch in Kirchen und Klöstern erfahren. Die Touristiker formulieren es so: sich vom Alltag verabschieden, seine innere Stimme wieder hören, in Gleichklang mit sich selbst kommen. Spantig bezeichnete die Stille als einen Zukunftsmarkt, und zwar vor dem Hintergrund der ständigen Erreichbarkeit im Beruf.

Dritter Referent des gut besuchten Tourismustags war Thomas Roßmerkel, Referent für Gottesdienst/Verkündung und Kirche und Tourismus in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern.

