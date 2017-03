Gunzenhausen: Neues Bäckereigeschäft bei Höfler

Bäcker Schmidt hat seine zweite Filiale in Gunzenhausen eröffnet - vor 28 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der Edeka-Markt Höfler in der Südstadt von Gunzenhausen ist nun um eine Attraktion reicher. Im Eingangsbereich des Geschäfts hat die renommierte Bäckerei Schmidt eine neue Filiale eröffnet. Das traditionelle und innovative Familienunternehmen ist nun zweimal in der Altmühlstadt für die Kunden da.

Einladend und freundlich gestaltet: die neue Filiale der Bäckerei Schmidt bei Edeka-Höfler in Gunzenhausen. Eine besondere Spezialität sind hier die im Steinofen frisch gebackenen Kracher, Pfefferbrezen und Salzstangen. © Foto: Neidhardt



Zur Eröffnung des einladend und freundlich gestalteten Bäckereigeschäfts bei Höfler hatten sich Bäckermeister Michael Schmidt zusammen mit seiner Mutter, der Seniorchefin Annerose Schmidt, in Gunzenhausen eingefunden. Michael Schmidt kümmert sich in der Firmenzentrale in Heideck um die Bäckereiprodukte, während sein Bruder, Konditormeister Jörg Schmidt, für die Bereiche Kuchen, Snacks und Küche zuständig ist.

Michael und Annerose Schmidt hatten bei ihrem Besuch in der Altmühlstadt neben Rosen für die Eröffnungskunden leckere Neuigkeiten für alle Genießer dabei: "Bei Edeka-Höfler wird frisch gebacken". Hierzu hat die handwerklich geführte Bäckerei einen großen Steinofen installiert, um duftende Leckereien wie "Schmidts Kracher" — ein ganz besonderer Semmelgenuss — sowie Pfefferbrezen und Salzstangen direkt vor Ort herstellen zu können.

Diese Gaumenfreuden folgen wie die vielen weiteren Produkte, die mehrmals am Tag frisch ausgeliefert werden, der Schmidt-Philosophie: "Aus Natürlichem das Beste backen". Diesem Anspruch gehorchend werden in dem vor über 45 Jahren gegründeten Familienunternehmen ausschließlich natürliche und hochwertige Rohstoffe und eigene Rezepturen verwendet, wie Michael und Annerose Schmidt gegenüber unserer Zeitung erläuterten. Fertigmischungen, Hilfsstoffe wie Emulgatoren oder auch Konservierungsmittel und chemische Zusätze seien im gesamten Schmidt-Sortiment nicht zu finden.

Ein gutes Beispiel hierfür ist für Michael Schmidt seit Jahrzehnten das Heidecker Bauernbrot, das wie andere Brotspezialitäten – angefangen beim Bauernvollkornbrot über Mischbrot aus Weizen- und Roggenmehl bis hin zur Heidecker Kümmelkruste und zum Landbaguette – in der neuen Filiale angeboten wird. "Oberstes Gebot ist Natürlichkeit und das reine Produkt", erläuterte der Bäckermeister. Das Bauernbrot und die anderen Brote werden nach seinen Worten mittels sogenannter Langzeitführung gebacken. Dies bedeute, dass den Teigen genügend Reifezeit gegönnt wird, um ihren natürlichen, vollen Geschmack zu entwickeln. Erst dann würden sie in Heideck von gelerntem Fachpersonal frisch gebacken und ausgeliefert.

Und auch das zum Backen sämtlicher Produkte verwendete Wasser spielt für Michael Schmidt eine wichtige Rolle: "Es bekommt mittels Bergkristallen eine natürliche Energie." Geachtet werde obendrein auf die Regionalität der Zutaten.

Neben Brot, Brötchen und Brezen in großer Vielfalt werden in der neuen Filiale bei Höfler auch handwerklich hergestellte süße Genüsse wie Fruchtschnitten, Bienenstichecken, Apfeltaschen, Donuts, Muffins, Nussschnecken, Quarktaschen oder "Bamberger" und "Amerikaner" angeboten. Außerdem verschiedene Kuchen und deftig belegte Snacks. "Alles selbst und frisch gemacht", wie Annerose Schmidt betonte. Sie freut sich, dass nach fast 20 Jahren, als das erste Schmidt-Fachgeschäft am oberen Marktplatz seine Pforten öffnete, nun ein zweites Standbein in der Altmühlstadt geschaffen werden konnte. Die Seniorchefin dankte bei dem Pressegespräch genauso wie Bäckermeister Michael Schmidt der Familie Höfler für die gute Zusammenarbeit sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Heidecker Familienunternehmens für ihr oft schon jahrzehntelanges Engagement.

Geöffnet ist die neue Filiale von Montag bis Samstag in der Zeit von 7 bis 20 Uhr. Und auch am Sonntag werden die Kunden ab sofort von 7.30 bis 11 Uhr von den freundlichen Bäckereifachverkäuferinnen bedient.

Erich Neidhardt

